Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng

Kiều Linh

18/09/2025, 13:45

Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định 248/2025/NĐ-CP quy định mức lương cơ bản của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách từ 30-80 triệu đồng/tháng.

Đồng thời quy định mức tiền lương tối đa của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản nêu trên và lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp có lợi nhuận và lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì mức tiền lương tối đa bằng 02 lần mức lương cơ bản, nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì thực hiện theo nguyên tắc 1% lợi nhuận vượt so với kế hoạch, được tính thêm 2% mức tiền lương nhưng không quá 20% mức tiền lương tính trên cơ sở 02 lần mức lương cơ bản.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì mức tiền lương tối đa được tính bằng 80% nhân với 02 lần mức lương cơ bản và nhân với tỷ lệ lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức lương cơ bản.

VnEconomy

Doanh nghiệp có lợi nhuận thực hiện cao hơn từ 02 lần trở lên so với chỉ tiêu lợi nhuận tối thiểu theo quy định đối với mức 1 của nhóm I thì áp dụng như sau: 

Trường hợp lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì mức tiền lương tối đa bằng: 2,5 lần mức lương cơ bản, nếu lợi nhuận thực hiện cao hơn từ 02 lần so với lợi nhuận tối thiểu; 3,0 lần mức lương cơ bản, nếu lợi nhuận thực hiện cao hơn từ 03 lần so với lợi nhuận tối thiểu; 4,0 lần mức lương cơ bản, nếu lợi nhuận thực hiện cao hơn từ 04 lần trở lên so với lợi nhuận tối thiểu;

Như vậy, các thành viên hội đồng gồm chủ tịch, tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp thuộc nhóm 1 là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế; ngân hàng; Tổng công ty nhà nước; công ty mẹ được chuyển đổi từ Tổng công ty nhà nước.

Doanh nghiệp không có lợi nhuận thì mức tiền lương tối đa bằng 70% mức lương cơ bản. Doanh nghiệp lỗ hoặc giảm lỗ thì mức tiền lương tối đa được xác định theo quy định sau: Trường hợp lỗ thì mức tiền lương tối đa bằng 50% mức lương cơ bản; Trường hợp giảm lỗ kể cả không có lợi nhuận thì căn cứ mức độ giảm lỗ so với kế hoạch để xác định mức tiền lương tối đa bằng 80% mức lương cơ bản;

Cũng theo Nghị định, mức thù lao tối đa của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách được xác định theo thời gian thực tế làm việc nhưng không được vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách.

Dự kiến mức tiền lương người đại diện doanh nghiệp nhà nước

09:14, 25/06/2025

Dự kiến mức tiền lương người đại diện doanh nghiệp nhà nước

Nguồn lực vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy hiệu quả

13:12, 19/06/2025

Nguồn lực vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy hiệu quả

Doanh nghiệp Nhà nước cần dẫn đầu công nghệ, góp phần đột phá năng lực cạnh tranh quốc gia

18:08, 16/06/2025

Doanh nghiệp Nhà nước cần dẫn đầu công nghệ, góp phần đột phá năng lực cạnh tranh quốc gia

