Nguồn lực vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước chưa được phát huy hiệu quả

Bộ Tài chính cho biết đến cuối năm 2024 có 671 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động, gồm: (1) 473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (giảm so với 583 doanh nghiệp năm 2016); (2) 198 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (trên 50% vốn điều lệ).