Trang chủ Tài chính

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Lan Nhi

25/11/2025, 14:47

Theo Cục Thuế, phần lớn hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn chưa được xử lý do nhiều tổ chức chi trả thu nhập đã khấu trừ thuế nhưng chưa nộp số tiền tương ứng vào ngân sách nhà nước. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều cá nhân dù đủ điều kiện vẫn chưa thể nhận tiền hoàn thuế tự động…

VnEconomy

Tại cuộc họp triển khai công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động chiều ngày 24/11, Cục Thuế cho biết trong thời gian qua, toàn ngành đã đẩy mạnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực hoàn thuế thu nhập cá nhân, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí và công sức cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Việc ứng dụng hệ thống hoàn thuế tự động đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cơ quan thuế và giảm nguy cơ sai sót trong các khâu tiếp nhận, giải quyết.

Tuy nhiên, kết quả đối chiếu dữ liệu cho thấy phần lớn trường hợp chưa được hoàn thuế bắt nguồn từ việc các tổ chức chi trả thu nhập đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa nộp số tiền tương ứng vào ngân sách nhà nước. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều cá nhân dù đã đủ điều kiện nhưng vẫn chưa thể được hoàn thuế theo hình thức tự động.

Trước thực trạng trên, cơ quan thuế yêu cầu các tổ chức trả thu nhập sớm hoàn thành nghĩa vụ nộp số thuế đã khấu trừ để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, cơ quan quản lý thuế sẽ tăng cường xử lý vi phạm, áp dụng các hình thức xử phạt và tính tiền chậm nộp theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình chây ì, nộp chậm, Cục Thuế cho biết.

Theo thống kê của Cục Thuế, tính đến ngày 30/10/2025, hệ thống đã tiếp nhận 1.003.150 tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phát sinh số thuế đề nghị hoàn. Trong số này, có 280.560 hồ sơ đủ điều kiện hoàn tự động, chiếm 28% tổng số tờ khai có đề nghị hoàn và tương đương 38% số tờ khai theo gợi ý của hệ thống, với tổng số tiền đề nghị hoàn lên đến 1.308 tỷ đồng.

Trên cơ sở dữ liệu các hồ sơ đủ điều kiện, ngành Thuế đã ban hành 262.172 lệnh hoàn thuế, tương ứng 93% số hồ sơ cần xử lý, và chuyển sang Kho bạc Nhà nước chi hoàn số tiền 1.203 tỷ đồng. Đến ngày 24/10/2025, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chi trả cho 245.372 lệnh hoàn, đạt tỷ lệ 93% so với số lệnh được truyền sang, với tổng số tiền đã chi là 1.125 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các ban, đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thuế đã trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống hoàn thuế tự động. Trong đó, nhiều ý kiến thống nhất rằng hệ thống cần hỗ trợ mạnh hơn nữa, đặc biệt trong việc hướng dẫn người nộp thuế ngay từ khâu lập và xác nhận tờ khai.

Song song đó, công tác khai thác và chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính cũng cần được đẩy mạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế, đặc biệt là người lao động, làm thước đo hiệu quả công việc.

Đồng thời, ông  Thành cũng đề nghị các ban, đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thuế chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, lập danh sách những tổ chức, doanh nghiệp còn nợ hoặc chậm nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ để đưa vào diện kiểm tra theo quy định.

Đối với các cá nhân không còn nghĩa vụ nợ thuế, việc hoàn trả phải được thực hiện ngay để bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế”, Cục trưởng Cục Thuế cho biết.

