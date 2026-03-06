Người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 200 triệu đồng để học nghề, sản xuất, kinh doanh

Từ 1/5/2026, người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 200 triệu đồng trong 10 năm với lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo để học nghề, sản xuất, kinh doanh…

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026.

Theo quy định mới, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đều có thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nguồn vốn vay được sử dụng để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc các khóa đào tạo nghề dưới 3 tháng, cũng như phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy cũng được vay vốn để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm.

Lãi suất cho vay được áp dụng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ. Trường hợp khoản vay quá hạn, lãi suất nợ quá hạn sẽ bằng 130% lãi suất cho vay.

CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Thời gian áp dụng: từ 1/5/2026;

Đối tượng: người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện;

Mục đích vay: học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm;

Mức vay tối đa: 200 triệu đồng/người;

Thời hạn vay: tối đa 10 năm (120 tháng);

Lãi suất: bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ;

Lãi suất nợ quá hạn: 130% lãi suất cho vay;

Vay học nghề: tối đa 4 triệu đồng/tháng/người;

Cơ sở sản xuất kinh doanh: vay tối đa 2 tỷ đồng/cơ sở, không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động là người sau cai nghiện.

Theo quyết định, mức cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy được quy định cụ thể như sau.

Đối với vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng, mức cho vay tối đa bằng mức cho vay theo chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên, hiện áp dụng tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng cho một người.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng đối với mỗi người sau cai nghiện ma túy.

Trường hợp người vay đang có dư nợ từ các chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm hoặc các chương trình cho vay cá nhân khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ của các khoản vay có cùng mục đích không được vượt quá 200 triệu đồng cho mỗi người.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy, mức cho vay tối đa là 2 tỷ đồng cho mỗi cơ sở và không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động thuộc nhóm đối tượng này.

Để được vay vốn, người sau cai nghiện ma túy phải chấp hành tốt quy định của pháp luật và có tên trong danh sách quản lý người sau cai nghiện tại địa phương do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận. Thời gian tính từ khi ban hành quyết định quản lý sau cai nghiện đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm.

Đối với trường hợp vay vốn để học nghề, người vay phải tất toán dư nợ trước đó tại các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích đào tạo nghề và phải có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo nghề theo quy định.

Với các cơ sở sản xuất kinh doanh, điều kiện vay vốn bao gồm: (1) Hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; (2) có ít nhất 10% lao động là người sau cai nghiện ma túy; (3) có phương án sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm rõ ràng.