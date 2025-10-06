Chuẩn bị đón tin vui nâng hạng, VN-Index không còn gây "ảo giác"?

Tuần này được xem là tuần quan trọng, quyết định xu hướng của thị trường cũng như định giá kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng GDP và FTSE Russell công bố kết quả rà soát phân loại thị trường.

Chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp của VN-Index bị chắn ngang ở tháng 9 vừa qua khi chỉ số này vẫn chưa thể “dứt điểm” thành công ngưỡng cản 1.700 điểm. Khép lại tháng 9, chỉ số để mất -20,51 điểm tương ứng giảm 1,22%. Trong tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang với biên độ thu hẹp, chốt tuần ở ngưỡng 1.645,82 đểm, tương đương giảm -14,88 điểm (hoặc -0,9%) so với tuần trước.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng tháng 10 cũng thường là giai đoạn khó chịu của thị trường chứng khoán khi VN-Index có thể sẽ còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giai đoạn tháng 09 và chịu tác động phân hóa từ mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025.

Theo thống kê trong lịch sử, chỉ số S&P500 có mức tăng trung bình 0,5% với xác suất tăng 59% trong giai đoạn 1928 – 2024, còn chỉ số VN-Index có mức biến động trung bình -0,5% với xác suất tăng 46%. Do đó, thị trường chứng khoán cũng không hoàn toàn chịu tác động tiêu cực trong tháng 10.

Yuanta kỳ vọng diễn biến thị trường sẽ có chuyển biến tích cực hơn trong nửa cuối tháng 10/2025 khi thị trường được hỗ trợ từ yếu tố nâng hạng của thị trường và động lực tăng trưởng với mức tăng trưởng GDP quý 3/2025 đạt 8,22% so với cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm mức tăng trưởng sau 4 tuần đi ngang và điều chỉnh nhẹ, nhưng mức tăng vẫn duy trì trên 80 điểm cho thấy VN-Index vẫn duy trì ở trạng thái tích cực. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu tăng trưởng, cùng với đà tăng của giá vàng cho thấy dòng tiền toàn cầu vẫn ưa chuộng thị trường chứng khoán châu Á và vàng.

"Chỉ số VIX vẫn ở mức tăng trưởng thấp nhất, điều này cho thấy rủi ro thị trường chứng khoán vẫn đang ở mức thấp", ông Minh nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo Chứng khoán MBS, tuần này được xem là tuần quan trọng, quyết định xu hướng của thị trường cũng như định giá kỳ vọng của nhà đầu tư về: tăng trưởng GDP và FTSE Russell công bố kết quả rà soát phân loại thị trường.

Đây là thời điểm FTSE Russell sẽ công bố các cập nhật liên quan đến việc đánh giá các thị trường, bao gồm cả khả năng Việt Nam được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market). Thị trường đã dừng lại hơn 1 tháng qua để chờ “gió đông” trong tuần tới.

Thông tin về tăng trưởng GDP quý 3 cũng như 9 tháng năm 2025 sẽ được công bố vào thứ 2 (9/6) và thông tin về đợt ra soát của FTSE để đánh giá nâng hạng thị trường vào tối thứ 3 (giờ Mỹ) và nhà đầu tư sẽ có thông tin vào đầu phiên giao dịch thứ 4.

Theo thống kê, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52% so với cùng kỳ năm trước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% năm nay thì 2 quý cuối năm phải đạt bình quân 8,4% hoặc mức tăng trưởng quý 3 ở mức 8,33% và quý 4 ở mức 8,51% để hướng tới mục tiêu này.

MBS cho rằng, kết quả ở quý 3 từ 8% trở lên sẽ phán ánh đúng kỳ vọng của giới đầu tư, là thông tin tích cực cho thị trường. Tâm điểm tuần tới sẽ dồn vào phiên ngày thứ 4, trong kịch bản tích cực nhất FTSE công bố thị trường Việt Nam được nâng hạng, nút thắt thanh khoản hơn 1 tháng qua sẽ được cởi bỏ và dòng vốn nước ngoài được kỳ vọng sẽ quay trở lại.

Trong kịch bản ngược lại, thị trường cũng không rơi vào trạng thái bi quan, nhịp tăng ở tháng 7 và tháng 8 đã phán ánh kỳ vọng này.

Về kỹ thuật, theo yếu tố mùa vụ, thị trường ở tháng 10 thường có hiệu suất thấp, bên cạnh đó thị trường cũng đã giảm 3 năm liên tiếp (2022 – 2024).

Ở thời điểm hiện tại, dù chỉ số VN-Index mới giảm -3% (theo giá đóng cửa) và -3,8% (theo giá cao nhất) kể từ đỉnh nhưng một số nhóm cổ phiếu đã giảm bình quân trên 10% như: Chứng khoán, Bất động sản, Bất động sản khu công nghiệp, Công nghệ, … do vậy việc tham chiếu thị trường qua chỉ số chung có thể gây “ảo giác” khi không phản ánh đúng trạng thái danh mục của nhà đầu tư lúc này.

Đơn cử, trong 1 tháng vừa qua (3/9 – 3/10), chỉ số VN-Index giảm -36,4 điểm nhưng cổ phiếu VIC “gánh” +42,6 điểm, nếu loại bỏ tác động từ biến số này thì VN-Index hiện đang ở vùng 1.600 điểm.

Hơn 1 tháng qua, chỉ số VN-Index chủ yếu dao động trong biên hộp (1.606 – 1.700 điểm) và vẫn còn cao hơn biên dưới của vùng dao động 45 điểm nhưng một số nhóm cổ phiếu đang ở ngay vùng biên dưới hoặc xuyên qua như: Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu… Đây là cơ hội để nhà đầu tư mua gom cổ phiếu trong kịch bản thị trường điều chỉnh tuần tới cho giai đoạn cuối năm nay.