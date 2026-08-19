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Chuẩn mực mới của không gian sống hiện đại: Khi sự tiện nghi song hành cùng cảm giác an tâm dài lâu

K Khánh Huyền

Khách hàng sở hữu các dòng điều hòa treo tường được sản xuất tại nhà máy Daikin Việt Nam từ ngày 1/3/2026 có thể chủ động đăng ký thông tin để gia tăng thời hạn bảo hành lên đến 3 năm.

Chuẩn mực mới của không gian sống hiện đại: Khi sự tiện nghi song hành cùng cảm giác an tâm dài lâu

Không gian sống tiện nghi chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm sự an tâm, và Daikin mang lại điều đó nhờ chất lượng vận hành bền bỉ cùng dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu người dùng.

Tư duy này được Daikin cụ thể hóa qua nhiều hoạt động nâng chuẩn trải nghiệm hậu mãi, nổi bật là chương trình gia hạn bảo hành lên đến 3 năm. cho các dòng điều hòa không khí treo tường được sản xuất tại nhà máy Daikin Việt Nam.

Đây là cách thương hiệu mở rộng cam kết đối với những sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

CAM KẾT ĐƯỢC HIỆN THỰC HÓA BẰNG CÔNG NGHỆ

Daikin hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng cách công nghệ hóa toàn bộ quy trình bảo hành, mang đến trải nghiệm tiện lợi và mượt mà trong từng thao tác.

Để gia tăng thời hạn bảo hành, khách hàng có thể thực hiện trực tiếp qua Mini App trên Zalo hoặc ứng dụng Daikin Vietnam. Việc tích hợp trên các nền tảng quen thuộc giúp người dùng dễ thao tác, giảm bớt thủ tục giấy tờ và hoàn tất đăng ký.

Để không khách hàng nào bỏ lỡ quyền lợi, với các sản phẩm đã kích hoạt bảo hành điện tử từ ngày 1/03/2026 nhưng chưa đăng ký gia tăng thời hạn, Daikin sẽ chủ động gửi thông báo qua Zalo hoặc SMS hướng dẫn hoàn tất thủ tục trước khi hết hạn.

Thông tin bảo hành sau đó được cập nhật và quản lý minh bạch trên hệ thống kỹ thuật số. Nhờ vậy, người dùng hoàn toàn có thể chủ động tra cứu thời hạn bảo hành bất cứ lúc nào qua app, website hay tổng đài chính thức mà không còn lo lắng về việc thất lạc phiếu bảo hành truyền thống.

TIỆN NGHI ĐƯỢC HOÀN THIỆN BẰNG SỰ ĐỒNG HÀNH

Đối với Daikin, chất lượng sản phẩm chỉ mới là điểm khởi đầu cho một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Bên cạnh việc liên tục đổi mới công nghệ và tối ưu hiệu năng vận hành, thương hiệu luôn chú trọng hoàn thiện dịch vụ hậu mãi nhằm đồng hành bền bỉ cùng người dùng trong suốt vòng đời thiết bị.

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Sự đầu tư nghiêm túc này hoàn toàn bắt kịp kỳ vọng ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại. Giờ đây, dịch vụ bảo hành không còn đơn thuần là giải pháp "chữa cháy" khi thiết bị gặp sự cố, mà đã trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín và chất lượng trải nghiệm mà một thương hiệu tầm cỡ mang lại.

NỀN TẢNG DỊCH VỤ CHO SỰ AN TÂM DÀI LÂU

Một chính sách bảo hành chỉ thực sự có giá trị khi phía sau là chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ cùng năng lực dịch vụ đủ để hỗ trợ người dùng khi cần.

Tại nhà máy Daikin Việt Nam, mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều trải qua 300 bước kiểm tra với 7 hạng mục, từ hiệu suất vận hành, độ ồn, độ bền đến độ tin cậy và an toàn, theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của Daikin.

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Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Daikin cũng từng bước xây dựng mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc với 17 trung tâm dịch vụ, 10 trạm dịch vụ, 75 đối tác dịch vụ cùng gần 500 kỹ thuật viên, tạo nền tảng hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Từ kiểm soát chất lượng tại nhà máy đến đầu tư cho dịch vụ hậu mãi, Daikin từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm người dùng . Với “chuyên gia không khí hàng đầu Nhật Bản”, chất lượng quốc tế không dừng lại ở một sản phẩm vận hành tốt, mà được tiếp nối bằng sự hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng, hướng đến sự thoải mái và an tâm dài lâu cho mỗi gia đình.

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