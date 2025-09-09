Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu

Đỗ Như

09/09/2025, 19:10

Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 360-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu...

Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh minh họa.
Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh minh họa.

Theo đó, trung tâm chính trị xã, phường, đặc khu (gọi chung là trung tâm chính trị cấp xã) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng uỷ xã, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ đảng uỷ.

Trung tâm chính trị cấp xã có chức năng tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đảng viên, đoàn viên, hội viên; cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã, phường, đặc khu được phân công.

Quy định nêu rõ, trung tâm chính trị cấp xã có các nhiệm vụ:

- Tổ chức bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, đoàn viên, hội viên, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

- Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở và bí thư chi bộ trên địa bàn các xã, phường, đặc khu.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các xã, phường, đặc khu.

- Phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn các xã, phường, đặc khu.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách của Trung ương, tỉnh, thành phố, xã và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã, phường, đặc khu.

- Tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở cơ sở, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của đảng uỷ cấp xã và phục vụ giảng dạy, học tập.

Ngoài ra, trung tâm chính trị cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công của cấp uỷ cấp tỉnh và đảng uỷ cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị.

Theo Quy định, Trung tâm chính trị cấp xã có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, con dấu, tài khoản riêng và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định. Trung tâm chính trị cấp xã sử dụng mẫu giấy chứng nhận theo hướng dẫn của Trung ương.

Giám đốc trung tâm chính trị cấp xã chịu trách nhiệm (hoặc uỷ quyền) ký và cấp giấy chứng nhận của các chương trình bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trung tâm chính trị cấp xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng uỷ cấp xã, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên; về quy chế quản lý bồi dưỡng của trung tâm; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về lĩnh vực được phân công, về chương trình công tác của trung tâm chính trị cấp xã với ban thường vụ và thường trực đảng uỷ cấp xã.

Trung tâm chính trị cấp xã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng uỷ cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đảng uỷ, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cấp xã nơi có trụ sở trung tâm chính trị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Trung tâm chính trị cấp xã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc đảng uỷ cấp xã, cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham mưu ban thường vụ đảng uỷ cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm chính trị với các đối tượng ở các xã, phường, đặc khu trong khu vực được phân công.

Trung tâm chính trị cấp xã định kỳ hằng năm báo cáo công tác với trường chính trị tỉnh, thành phố; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của trường chính trị tỉnh, thành phố theo quy định. Quy định này có hiệu lực từ ngày ký (29/8/2025).

Chi tiết 3.321 đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp sáp nhập

20:36, 16/06/2025

20:36, 16/06/2025

Chi tiết 3.321 đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp sáp nhập

Lý do chỉ định lãnh đạo UBND, HĐND cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp

08:20, 14/06/2025

08:20, 14/06/2025

Lý do chỉ định lãnh đạo UBND, HĐND cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp

Sau sắp xếp, cả nước có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giảm gần 67% đơn vị

20:53, 05/06/2025

20:53, 05/06/2025

Sau sắp xếp, cả nước có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giảm gần 67% đơn vị

Đọc thêm

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 187-KL/TW (ngày 29/8/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất

Các sản phẩm công nghệ chiến lược cần thực hiện được lựa chọn nhằm giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam như phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp, tăng năng suất lao động, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; năng lực cạnh tranh: có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu...

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Sẽ rút ngắn quy trình lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Tại dự thảo sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn quy trình lập quy hoạch, chỉ còn hai cấp là quy hoạch chung (bao gồm nội dung phân khu) và quy hoạch chi tiết gắn với dự án…

Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Quảng Ninh phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ngày 9/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Quảng Ninh cần tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

