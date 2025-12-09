Chứng khoán KB Việt Nam kích hoạt cuộc đua mới giữa nhịp thị trường sôi động cuối năm

Thị trường bước vào giai đoạn giao dịch nhộn nhịp cuối năm, dòng tiền cá nhân quay lại mạnh hơn để tìm kiếm lợi nhuận. Nắm bắt xu hướng này, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức khởi động cuộc thi “Mùa giao dịch bứt phá 2025”.

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 30/01/2026 với tổng giá trị giải thưởng 729 triệu đồng dành cho khách hàng cá nhân giao dịch trên ứng dụng KB Buddy và bảng giá KB Buddy WTS.

729 triệu đồng đã sẵn sàng dành cho những nhà đầu tư bứt phá xuất sắc.

Cuối năm luôn là thời kỳ vừa nhiều cơ hội, vừa thử thách khả năng ra quyết định. Dòng tiền xoay vòng nhanh, thanh khoản cải thiện và nhà đầu tư có xu hướng tái cơ cấu danh mục, mở vị thế mới cho chu kỳ năm tiếp theo. Trong bức tranh đó, “Mùa giao dịch bứt phá 2025” trở thành điểm nhấn đáng chú ý — một “cú hích” để nhà đầu tư tăng tốc và tận dụng tối đa biên độ thị trường đang mở rộng.

SÂN CHƠI RỘNG MỞ - MỖI NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀU CÓ MỘT LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

“Mùa giao dịch bứt phá 2025” mở rộng sân chơi cho toàn bộ khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, đảm bảo nhà đầu tư với quy mô vốn lớn hay nhỏ đều có cơ hội giành được giải thưởng.

Cuộc thi dành cho mọi đối tượng với các lựa chọn hạng mục giải linh hoạt.

Để bắt đầu cuộc thi vào hạng mục "Chào mừng" đầu tiên, khách hàng mới chỉ cần mở tài khoản, chuyển chứng khoán hoặc nạp tiền tại Chứng khoán KB Việt Nam, sẽ ngay lập tức được nhận những phần quà hấp dẫn vào tài khoản. Từ bước khởi động đó, hành trình được tiếp nối bằng các bảng thi đua chiến lược qua 2 hạng giải "Dẫn đầu" và "Bứt phá", nhà đầu tư sẽ cạnh tranh dựa trên kỹ năng vận hành lệnh, tốc độ phản ứng và khả năng kiểm soát rủi ro.

TRẢI NGHIỆM TRANH TÀI CÙNG NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ KINH NGHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG

Tham gia cuộc thi là cơ hội để nhà đầu tư săn thưởng và trải nghiệm hệ sinh thái giao dịch của KBSV – nơi tốc độ khớp lệnh, công cụ phân tích và trải nghiệm người dùng được tối ưu cho khách hàng. Không chỉ dừng ở giao dịch cá nhân, đây còn là một đấu trường đầu tư thực sự, nhà đầu tư được cọ xát với nhiều phong cách đầu tư khác nhau — từ tích lũy bền bỉ đến những pha bứt tốc mạnh tay. Chính sự cạnh tranh trực tiếp này giúp người tham gia nhìn rõ vị trí của mình trên bảng xếp hạng, rèn độ nhạy thị trường và cải thiện năng lực đầu tư qua từng vòng thi.

Săn thưởng với “Mùa giao dịch bứt phá 2025” trên các ứng dụng giao dịch của KBSV ngay!

Trong hai tháng diễn ra chương trình, Chứng khoán KB Việt Nam thiết kế cuộc vui không ngừng nghỉ. Theo đó, các giải thưởng được KBSV trao theo tuần, tháng liên tiếp nhằm tạo tối đa cơ hội tranh giải cho khách hàng, thay vì đợi đến giai đoạn cuối như những cuộc đua khác. Xuyên suốt cuộc thi, nhà đầu tư được thử nghiệm chiến lược trên danh mục sản phẩm đa dạng của KBSV và đặc biệt có thể xoay vòng vốn linh hoạt hơn nhờ giao dịch qua tiểu khoản MA với lãi suất vay cạnh tranh nhất thị trường.

Nhờ cách thiết kế này, “Mùa giao dịch bứt phá 2025” tạo ra một môi trường đầu tư công bằng, nơi ai cũng có sân chơi của riêng mình, xuất phát ở vị trí phù hợp và tiến xa bằng năng lực thực chiến của chính mình.

* Thể lệ và cách đăng ký tham gia chi tiết xem tại: https://muagiaodichbutpha.kbsec.com.vn/