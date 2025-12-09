Chứng khoán KB Việt Nam kích hoạt cuộc đua mới giữa nhịp thị trường sôi động cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thị trường bước vào giai đoạn giao dịch nhộn nhịp cuối năm, dòng tiền cá nhân quay lại mạnh hơn để tìm kiếm lợi nhuận. Nắm bắt xu hướng này, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) chính thức khởi động cuộc thi “Mùa giao dịch bứt phá 2025”.
Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 30/01/2026 với tổng giá trị giải thưởng 729 triệu đồng dành cho khách hàng cá nhân giao dịch trên ứng dụng KB Buddy và bảng giá KB Buddy WTS.
Cuối năm luôn là thời kỳ vừa nhiều cơ hội, vừa thử thách khả năng ra quyết định. Dòng tiền xoay vòng nhanh, thanh khoản cải thiện và nhà đầu tư có xu hướng tái cơ cấu danh mục, mở vị thế mới cho chu kỳ năm tiếp theo. Trong bức tranh đó, “Mùa giao dịch bứt phá 2025” trở thành điểm nhấn đáng chú ý — một “cú hích” để nhà đầu tư tăng tốc và tận dụng tối đa biên độ thị trường đang mở rộng.
“Mùa giao dịch bứt phá 2025” mở rộng sân chơi cho toàn bộ khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, đảm bảo nhà đầu tư với quy mô vốn lớn hay nhỏ đều có cơ hội giành được giải thưởng.
Để bắt đầu cuộc thi vào hạng mục "Chào mừng" đầu tiên, khách hàng mới chỉ cần mở tài khoản, chuyển chứng khoán hoặc nạp tiền tại Chứng khoán KB Việt Nam, sẽ ngay lập tức được nhận những phần quà hấp dẫn vào tài khoản. Từ bước khởi động đó, hành trình được tiếp nối bằng các bảng thi đua chiến lược qua 2 hạng giải "Dẫn đầu" và "Bứt phá", nhà đầu tư sẽ cạnh tranh dựa trên kỹ năng vận hành lệnh, tốc độ phản ứng và khả năng kiểm soát rủi ro.
Tham gia cuộc thi là cơ hội để nhà đầu tư săn thưởng và trải nghiệm hệ sinh thái giao dịch của KBSV – nơi tốc độ khớp lệnh, công cụ phân tích và trải nghiệm người dùng được tối ưu cho khách hàng. Không chỉ dừng ở giao dịch cá nhân, đây còn là một đấu trường đầu tư thực sự, nhà đầu tư được cọ xát với nhiều phong cách đầu tư khác nhau — từ tích lũy bền bỉ đến những pha bứt tốc mạnh tay. Chính sự cạnh tranh trực tiếp này giúp người tham gia nhìn rõ vị trí của mình trên bảng xếp hạng, rèn độ nhạy thị trường và cải thiện năng lực đầu tư qua từng vòng thi.
Trong hai tháng diễn ra chương trình, Chứng khoán KB Việt Nam thiết kế cuộc vui không ngừng nghỉ. Theo đó, các giải thưởng được KBSV trao theo tuần, tháng liên tiếp nhằm tạo tối đa cơ hội tranh giải cho khách hàng, thay vì đợi đến giai đoạn cuối như những cuộc đua khác. Xuyên suốt cuộc thi, nhà đầu tư được thử nghiệm chiến lược trên danh mục sản phẩm đa dạng của KBSV và đặc biệt có thể xoay vòng vốn linh hoạt hơn nhờ giao dịch qua tiểu khoản MA với lãi suất vay cạnh tranh nhất thị trường.
Nhờ cách thiết kế này, “Mùa giao dịch bứt phá 2025” tạo ra một môi trường đầu tư công bằng, nơi ai cũng có sân chơi của riêng mình, xuất phát ở vị trí phù hợp và tiến xa bằng năng lực thực chiến của chính mình.
* Thể lệ và cách đăng ký tham gia chi tiết xem tại: https://muagiaodichbutpha.kbsec.com.vn/
Một phiên mở biên độ khá ấn tượng ngay cả khi VIC vẫn tăng mạnh. Có vẻ sự ức chế đã bị đẩy đến đỉnh điểm và bộc phát thành một đợt bán tháo trên diện rộng. Giá giảm sâu đã chạm tới dòng tiền chờ đợi, kéo thanh khoản hôm nay lên mức cao nhất 25 phiên.
Dù khu vực FDI luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, nhưng sự hiện diện của khối này trên thị trường chứng khoán lại đang tỷ lệ nghịch với quy mô thực tế. Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI đang duy trì niêm yết và đăng ký giao dịch trên cả hai Sở.
VIC chiều nay đã yếu hơn phiên sáng nhưng VN-Index vẫn xuất hiện một nhịp phục hồi, thậm chí có lúc còn vượt qua tham chiếu. Điều này xác nhận diễn biến hồi giá ở nhiều blue-chips khác. Không chỉ vậy, thị trường cũng xuất hiện nhịp đảo chiều trên diện rộng ở rất nhiều cổ phiếu.
BIS nói rằng giá vàng và cổ phiếu Mỹ đang có những dấu hiệu của một bong bóng, bao gồm sự "hưng phấn" của nhà đầu tư bán lẻ, định giá tăng nhanh và sự thổi phồng từ truyền thông...
Mặc dù VIC vẫn tăng rất mạnh nhưng phản ứng ngược trên thị trường đã bùng phát: Áp lực bán tháo tăng đột biến khi nhà đầu tư không chịu nổi cảm giác ức chế, khiến cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 6 lần tăng giá. Quá nửa (52,3%) số cổ phiếu trong VN-Index đang giảm hơn 1%...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: