Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), với cả ba chỉ số chính cùng lập kỷ lục mới, khi nhà đầu tư lạc quan sau quyết định giảm lãi suất vào ngày hôm trước của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và hưng phấn với cú tăng 22% của cổ phiếu Intel. Trong khi đó, giá dầu có một phiên giảm vì mối lo về sự suy yếu của kinh tế Mỹ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,48%, đạt 6.631,96 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,94%, đạt 22.470,73 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 124 điểm, tương đương tăng 0,27%, đạt 46.142,42 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng thấy của cả ba chỉ số. Đồng thời, cả ba thước đo chính này cũng đồng loạt lập kỷ lục nội phiên mới trong phiên này.

Trước đó, thị trường giằng co mạnh trong phiên ngày thứ Tư, sau khi Fed đưa ra quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phẩn trăm. Dù không nằm ngoài dự báo, việc Fed hạ lãi suất vào ngày 17/9 và phát tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới vẫn mang đến cho nhà đầu tư những tia hy vọng về sự khởi sắc của tăng trưởng kinh tế Mỹ trong thời gian tới.

Ngoài ra, động lực cho phiên tăng điểm này còn đến từ sự bứt phá của một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cổ phiếu Intel tăng 22,8% sau khi Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển trung tâm dữ liệu và chip máy tính. Đây là phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu Intel trong vòng gần 38 năm. Cổ phiếu Nvidia chốt phiên tăng 3,5%.

Dù Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư nói rằng động thái giảm lãi suất vừa rồi là một sự “quản trị rủi ro”, nhà đầu tư dường như không còn bận tâm quá nhiều về phát biểu này của ông. Họ đang tin tưởng rằng Fed sẽ còn giảm lãi suất vì Fed giờ đây tập trung nhiều hơn vào việc phục hồi tăng trưởng kinh tế và không còn lo nhiều về lạm phát.

“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, nhà quản lý quỹ David Tepper của công ty Appaloosa Management nói với hãng tin CNBC.

“Nhà đầu tư vốn dĩ đang tìm kiếm một sự hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế và một lý do cho việc cổ phiếu được định giá ở mức cao. Triển vọng lãi suất giảm hỗ trợ cho mong muốn đó của họ”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của công ty CFRA Research nói với hãng tin Reuters.

Số liệu thống kê hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm xuống. Tuy nhiên, các báo cáo thống kê gần đây đều cho thấy thị trường lao động nước này đang suy yếu, và dữ liệu mới này không làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường đang tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm hơn 0,44 điểm phần trăm nữa trong năm nay, tương đương khoảng 2 lần giảm với mức giảm 0,25 điểm phần trăm mỗi lần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,51 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, chốt ở mức 67,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,48 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, đóng cửa ở 63,57 USD/thùng.

Khác với góc nhìn lạc quan của nhà đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư dầu thô xem việc Fed hạ lãi suất là một dấu hiệu ảm đạm về nền kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Mối lo về nhu cầu tiêu thụ dầu vì thế đã gây áp lực giảm lên giá dầu.

“Fed hạ lãi suất vì rõ ràng, nền kinh tế đang giảm tốc. Fed đang cố gắng phục hồi tăng trưởng”, nhà quản lý quỹ Jorge Montepeque của công ty Onyx Capital Group nói với Reuters.

Mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu và nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu ở Mỹ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới - đã phủ bóng lên thị trường dầu trong thời gian gần đây.

Số liệu thống kê tuần này cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh trong tuần trước do nhập khẩu ròng dầu giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi lượng dầu xuất khẩu tăng lên mức cao nhất 2 năm. Cùng với đó, lượng tồn trữ các sản phẩm chưng cất tăng 4 triệu thùng, vượt xa dự báo là tăng 1 triệu thùng, phản ánh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu suy yếu.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga, nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí Nga, đặt ra rủi ro đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của nước này.