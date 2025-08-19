Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lình xình trước sự kiện Fed, giá dầu tăng sau cuộc gặp Mỹ - Ukraine

Bình Minh

19/08/2025, 08:11

Phần lớn mối quan tâm của thị trường trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Jackson Hole trong tuần này. Giá dầu thô tăng khoảng 1% sau cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 34,3 điểm, tương đương giảm 0,08%, còn 44.911,82 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,01%, còn 6.449,15 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,03%, đạt 21.629,77 điểm.

Gây áp lực giảm lên các chỉ số phiên này là hai cổ phiếu Meta Platforms và Microsoft với mức giảm tương ứng 2,3% và 0,6%.

Trong bối cảnh không có nhiều thông tin kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, một phần mối quan tâm của nhà đầu tư trong tuần này hướng tới báo cáo tài chính quý 2/2025 của các công ty bán lẻ lớn gồm Home Depot, Lowe’s, Walmart và Target. Những báo cáo này được xem là tín hiệu quan trọng về sức khỏe người tiêu dùng Mỹ.

Trong thời gian còn lại của năm nay, mối lo về mức định giá cổ phiếu đã bị đẩy lên cao, thuế quan và tăng trưởng việc làm chậm lại được cho sẽ là những yếu tố phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư.

“Báo cáo tài chính của các nhà bán lẻ dự kiến công bố trong tuần này có thể sẽ phản ánh mối lo ngại về thuế quan, sự nóng lên của lạm phát và khả năng tăng trưởng kinh tế giảm tốc”, chiến lược gia Scott Wren của viện nghiên cứu đầu tư Wells Fargo Investment Institute nhận định với hãng tin Reuters. Trên cơ sở này, ông cho rằng sự tăng điểm của thị trường trong những tuần gần đây có thể chững lại.

Ngoài ra, phần lớn mối quan tâm của thị trường trong tuần này sẽ hướng tới hai sự kiện liên quan đến Fed. Đầu tiên sẽ là biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư, tiếp đến là hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole vào ngày thứ Sáu. Thông tin từ biên bản cuộc họp Fed và phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị được kỳ vọng sẽ mang tới manh mối để nhà đầu tư định hình rõ nét hơn đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Bước sang tuần này, kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang có chiều hướng giảm. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 83% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới, từ mức trên 90% trong tuần trước.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng 9 tăng lên.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,75 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%, chốt ở 66,6 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,62 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%, chốt ở 63,42 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent giảm 1,1% và giá dầu WTI giảm 1,7%.

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy đã diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày đầu tuần nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Cuộc gặp này diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào hôm thứ Sáu.

Nhà đầu tư đang chờ xem liệu những cuộc gặp này có giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình cho Ukraine hay không và sẽ tác động như thế nào tới nguồn cung dầu toàn cầu. Nếu các lệnh trừng phạt đối với Nga được thắt chặt hoặc nới lỏng, hoạt động xuất khẩu dầu của nước này có thể bị kìm hãm hoặc thúc đẩy.

“Tôi không cho là thị trường đã phản ánh hết vào giá dầu khả năng có một thỏa thuận hòa bình. Một thỏa thuận như vậy có thể khiến giá dầu thô và giá khí đốt ở châu Âu giảm sâu hơn”, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nói với hãng tin Reuters.

Trong cuộc gặp vừa diễn ra, ông Trump nói với ông Zelenskiy rằng Ukraine nên từ bỏ hy vọng về việc lấy lại bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga hay gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và thay vào đó nên tăng cường nỗ lực cùng Nga đi tới một thỏa thuận hòa bình thay vì một thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, sau cuộc gặp ngày thứ Sáu với ông Putin, ông Trump cũng phát tín hiệu chung quan điểm với Nga là muốn có một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine thay vì trước hết tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày thứ Hai, cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro nói việc Ấn Độ mua dầu Nga là hành động tài trợ cho cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine và phải dừng lại. Cảnh báo này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu. Đầu tháng này, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên Ấn Độ để trừng phạt việc nước này mua dầu Nga, ngoài mức thuế đối ứng 25%.

