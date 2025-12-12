Tỉnh đông dân nhất Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi GDP

Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất và là nền kinh tế địa phương lớn nhất của Trung Quốc, đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP vào năm 2035 so với mức năm 2022...

Mục tiêu này phù hợp với chiến lược của Bắc Kinh nhằm đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia phát triển ở mức trung bình vào thời điểm đó.

Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), kế hoạch 5 năm được công bố vào đầu tuần này của Quảng Đông vạch rõ đường lối hướng tới hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng một Quảng Đông mới, hiện đại trong vòng 13 năm từ 2022-2035. Đến năm 2035, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh dự kiến sẽ tăng gấp đôi, và GDP bình quân đầu người sẽ đạt mức của các quốc gia phát triển trung bình.

Năm 2022, GDP của Quảng Đông đạt khoảng 13 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,84 nghìn tỷ USD. Nếu đạt được mục tiêu đề ra, GDP của tỉnh sẽ đạt khoảng 26 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2035, tương đương với nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới hiện nay, vượt qua Pháp và chỉ đứng sau Anh. Để đạt được mục tiêu này, Quảng Đông cần duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trên 5% trong thập kỷ tới, cao hơn nhiều so với tốc độ hiện tại.

Các đề xuất trong kế hoạch 5 năm của Quảng Đông nhấn mạnh lấy đổi mới công nghệ và các ngành công nghiệp mới nổi làm động lực tăng trưởng chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích và doanh nhân địa phương cảnh báo rằng những thách thức về cơ cấu khiến mục tiêu này trở nên tham vọng.

Quảng Đông đã là nền kinh tế địa phương lớn nhất của Trung Quốc từ năm 1989, nhờ vào sức mạnh sản xuất và sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn như Huawei Technologies và DJI - công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Quảng Đông đã không đạt được các mục tiêu quốc gia trong những năm gần đây do thị trường bất động sản trì trệ và tác động của thuế quan của Mỹ đối với xuất khẩu.

Một báo cáo của ngân hàng Morgan Stanley gần đây cho biết Bắc Kinh có thể sẽ cho phép Quảng Đông hạ mục tiêu tăng trưởng GDP của tỉnh trong năm tới từ 5% xuống còn 4%.

Theo ông Peng Peng, Chủ tịch điều hành của Hiệp hội Cải cách Quảng Đông, chỉ có tái cấu trúc công nghiệp và đột phá công nghệ mới có thể giải phóng các động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Trao đổi với SCMP, ông Peng cũng nhấn mạnh rằng tâm lý thị trường tốt hơn sẽ thúc đẩy việc làm, tăng trưởng thu nhập và sự phục hồi của các ngành công nghiệp truyền thống và bất động sản.

Các đề xuất của tỉnh kêu gọi tận dụng khu vực phát triển Vịnh Lớn (Great Bay Area) để tăng cường hợp tác với Hồng Kông và Macau, cải thiện kết nối hạ tầng, đồng thời thúc đẩy đổi mới, các cụm công nghiệp và các ngành dịch vụ hiện đại để tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế.

Trong chuyến thăm Quảng Đông gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi sự phát triển của khu vực Vịnh Lớn là một trách nhiệm lớn và một cơ hội hiếm có. Để thúc đẩy hội nhập thị trường, ông Tập chỉ đạo Quảng Đông hợp tác chặt chẽ hơn với Hồng Kông và Macau về khoa học và công nghệ, hạ tầng, quy định thị trường và thực thi pháp luật. Nhà lãnh đạo cũng yêu cầu Quảng Đông làm gương cho các tỉnh khác trong kế hoạch 5 năm tiếp theo bằng cách đưa ra các mục tiêu phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Chính phủ trung ương.

Thuật ngữ "chanye", có nghĩa là "công nghiệp", xuất hiện 109 lần trong các đề xuất trong kế hoạch 5 năm của Quảng Đông, nhấn mạnh vai trò trung tâm của lĩnh vực này. Tỉnh cho biết sẽ mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai, đẩy nhanh các cụm chiến lược trong các nền kinh tế thông minh và xanh, và phối hợp phát triển các cụm cảng, công nghiệp và đô thị.

Các đề xuất cũng xác định các cụm công nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng, bao gồm trí tuệ nhân tạo và robot. Các ngành công nghiệp tương lai khác được nhấn mạnh bao gồm năng lượng mới, vật liệu mới, hàng không vũ trụ thương mại, công nghệ lượng tử, sản xuất sinh học, năng lượng hydro, hợp hạch hạt nhân, giao diện não-máy tính, trí tuệ hiện thân và 6G.

Kế hoạch nhấn mạnh sự hội nhập đầy đủ vào thị trường thống nhất quốc gia và hợp tác mạnh mẽ hơn với khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử, khu vực Thành Đô-Trùng Khánh, cảng thương mại tự do Hải Nam và các khu vực khác. Tỉnh cho biết sẽ tối ưu hóa các hành lang vận tải ven biển và nội địa.

Ngoài ra, Quảng Đông cũng đề xuất tạo ra các huyện có sản lượng công nghiệp vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ và xây dựng các "huyện trăm tỷ nhân dân tệ" để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Trong năm 2024, Trung Quốc có 62 huyện có sản lượng công nghiệp trên 100 tỷ nhân dân tệ (14,1 tỷ USD), nhưng không có huyện nào ở Quảng Đông.

Trao đổi với SCMP, giới doanh nhân địa phương cho rằng kế hoạch của Quảng Đông có nhiều nét giống với kế hoạch của các tỉnh phát triển khác và không có nhiều lợi thế độc đáo. "Nhiều chủ doanh nghiệp và tôi ủng hộ chiến lược quốc gia dài hạn về việc phục hồi kinh tế thông qua khoa học và công nghệ. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp địa phương vẫn đang gặp khó khăn hàng ngày, thiếu vốn mới và đơn đặt hàng để duy trì hoạt động”, ông Zhang Jie, người điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử ở Quảng Châu, cho biết.

Ông Peng nói việc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách của địa phương vẫn là một việc cần thiết, bao gồm "cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân đối với hoạt động mua sắm của chính phủ, tăng cường bảo vệ cho các doanh nhân, chấp nhận thất bại, kiềm chế mở rộng doanh nghiệp nhà nước một cách vừa phải, đồng thời phát triển tiêu dùng và nền kinh tế phục vụ người cao tuổi để duy trì động lực đầu tư và tiêu dùng”.