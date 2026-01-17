Chứng khoán Mỹ giảm, giá dầu tăng trong tuần này

Phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall nghiền ngẫm những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và địa chính trị...

Thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/1), hoàn tất một tuần giảm, trong lúc nhà đầu tư đánh giá về những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và địa chính trị. Giá dầu thô tăng trở lại sau phiên giảm mạnh ngày hôm trước, do mối lo về gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,06%, còn 6.940,01 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,06%, còn 23.515,39 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 83,11 điểm, tương đương giảm 0,17%, còn 49.359,33 điểm.

Cả ba chỉ số cùng chạm đáy của phiên sau khi ông Trump nói rằng ông muốn ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng (NEC), giữ nguyên vai trò hiện tại và ông Hassett có thể sẽ không được chọn để trở thành chủ tịch Fed tiếp theo.

“Tôi thực sự muốn giữ ông ở vị trí hiện nay, nếu như ông muốn biết sự thật”, ông Trump gửi lời tới ông Hassett.

Trong suốt thời gian qua, ông Hassett được coi là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Sau tuyên bố trên của ông Trump, thị trường đặt cược đang cho thấy Thống đốc Fed Kevin Warsh đang vượt lên cuộc đua cho ghế Chủ tịch Fed.

Giới đầu tư vốn xem ông Hassett là một lựa chọn thân thiện hơn với thị trường để thay ông Powell, vì ông được đánh giá là sẵn sàng giữ lãi suất ở mức thấp hơn so với ông Warsh.

“Dù người được chọn làm chủ tịch Fed tiếp theo là ai đi chăng nữa, thì hầu hết mọi người đều tin rằng người đó sẽ có động cơ chính trị, và không phải là một vị chủ tịch Fed theo kiểu truyền thống nữa. Mối đe dọa đối với sự độc lập của Fed chắc chắn là điều đang khiến mọi người lo lắng”, Phó chủ tịch David Krakauer của công ty Mercer Advisors nhận định với hãng tin CNBC.

Về địa chính trị, các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đang xuống thang và Tổng thống Donald Trump đang giữ quan điểm “chờ xem” thay vì hạ lệnh tấn công Iran. Ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có động thái hòa giải tình hình ở Iran để giảm bớt sự căng thẳng ở nước này.

Cổ phiếu chip giữ vai trò là trụ cột của thị trường trong phiên này, với những cái tên như TSMC, ADM và Broadcom đều chốt phiên trong trạng thái tăng. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng có một tuần xuống dốc dù kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng lớn tốt hơn dự báo. Điển hình trong số này là cổ phiếu Bank of America với mức giảm 5% cả tuần.

Tuần này là một tuần bận rộn đối với các nhà đầu tư ở Phố Wall, khi họ liên tục nhận được tin tức gây lo ngại từ Washington, từ sự đe dọa đến độc lập của Fed cho tới rủi ro địa chính trị gia tăng ở Iran và Greenland. Ngày thứ Sáu, ông Trump tuyên bố có thể áp thuế quan lên những nước không đồng tình với Mỹ về vấn đề Greenland.

Cả tuần, S&P 500 giảm 0,4%, Dow Jones giảm 0,3% và Nasdaq giảm 0,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,37 USD/thùng, tương đương tăng gần 0,6%, chốt ở mức 63,14 USD/thùng. Giá dầu WTI giao dầu tại New York tăng 0,25 USD/thùng, tương đương tăng 0,42%, chốt ở mức 59,44 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá hai loại dầu đã cùng giảm hơn 4% do căng thẳng địa chính trị ở Iran dịu đi. Dù vậy, cả tuần, giá dầu Brent tăng 2% và giá dầu WTI tăng 1,4%.

“Căng thẳng ở Trung Đông đã dịu bớt nhưng chưa biến mất hoàn toàn. Thị trường vẫn còn lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định với hãng tin Reuters.

Theo một báo cáo của ngân hàng Commerzbank, mối lo lớn nhất trên thị trường hiện nay liên quan tới Iran là Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu căng thẳng leo thang trở lại. Về tình hình Venezuela, Commerzbank cho rằng những diễn biến gần đây có thể dẫn tới sự gia tăng nguồn cung dầu, vì số dầu bị trừng phạt của nước này có thể được đưa ra thị trường dưới sự giám sát của Mỹ.

Giới phân tích nói chung vẫn cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng trong năm nay. Theo nhà phân tích Priyanka Sachdeva của công ty Phillip Nova, trừ phi nhu cầu dầu của Trung Quốc tăng mạnh hoặc có sự gián đoạn nguồn cung dầu vật chất, giá dầu có thể sẽ giằng co trong năm nay, với giá dầu Brent dao động trong vùng 57-67 USD/thùng.