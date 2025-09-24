Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Bình Minh

24/09/2025, 07:49

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9), khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về sự bền vững của xu hướng thị trường giá lên dựa vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Giá dầu thô tăng khá mạnh do việc nối lại hoạt động của một đường ống dẫn dầu ở Iraq gặp khó khăn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,55%, còn 6.656,92 điểm, dù trong phiên có lúc lập kỷ lục mới.

Chỉ số Nasdaq giảm gần 1%, còn 22.537,47 điểm, do một loạt cổ phiếu AI như Nvidia, Oracle và Amazon đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Chỉ số Dow Jones giảm 88,76 điểm, tương đương giảm 0,19%, còn 46.292,78 điểm.

Trước phiên giảm này, cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên ngày thứ Hai.

Vào ngày đầu tuần, cổ phiếu Nvidia tăng mạnh sau khi hãng chip này công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào công ty OpenAI. Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba, một số nhà đầu tư cho rằng thỏa thuận này gợi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra thời bong bóng dotcom. Họ cũng đặt ra những câu hỏi về việc liệu có đủ nguồn cung năng lượng để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của hai công ty đi đầu về AI.

Cổ phiếu Nvidia chốt phiên với mức giảm 2,8%. Cổ phiếu Oracle - sau khi tăng 50% trong vòng 3 tháng trở lại đây nhờ dự báo lạc quan về doanh thu liên quan tới AI - giảm 4,4%.

Trong bài phát biểu vào ngày thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có những đánh giá về thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư lo ngại. Ông nói rằng “giá cổ phiếu đang tương đối cao”, đồng thời phát tín hiệu không có gì đảm bảo chắc chắn về đường đi lãi suất của Fed khi nói rằng Fed đang đứng trước một “tình thế khó khăn”.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát chính của Fed, có vai trò lớn trong các quyết định lãi suất của cơ quan này.

Một vấn đề khác đang được nhà đầu tư ở Phố Wall quan tâm là nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Ngày 30/9 sắp tới là thời hạn để Quốc hội Mỹ phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động, nhưng vào tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ đề xuất của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về vấn đề này. Ngày thứ Ba, ông Trump hủy một cuộc gặp với các nghị sỹ cấp cao của Đảng Dân chủ, nói rằng “sẽ chẳng có cuộc gặp nào mang lại hiệu quả”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,59%, đóng cửa ở mức 67,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,13 USD/thùng, tương đương tăng 1,81%, chốt ở 63,41 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá của cả hai loại dầu đã giảm trong 4 phiên liên tiếp, với mức giảm khoảng 3%.

Một đường ống dẫn dầu từ vùng người Kurd của Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể hoạt động trở lại, dù đã có nhiều hy vọng về một thỏa thuận để chấm dứt sự bế tắc. Trước đây, mỗi ngày có khoảng 230.000 thùng dầu từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ được cung ứng ra thị trường toàn cầu thông qua đường ống này. Tuy nhiên thỏa thuận về vận hành đường ống này giữa Chính phủ liên bang Iraq, chính quyền vùng người Kurd, và các công ty dầu lửa đã bị tạm dừng từ tháng 3/2023.

Hiện tại, thị trường dầu lửa toàn cầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm giá do dự báo nguồn cung dầu tăng mà nhu cầu tiêu thụ dầu lại suy yếu, do những yếu tố như xe điện ngày càng phổ biến và rủi ro kinh tế do chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn nữa trong năm nay và tình trạng thừa dầu có thể kéo dài sang năm 2026 vì các thành viên OPEC+ và nhiều quốc gia sản xuất dầu khác cùng tăng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đối mặt với những rủi ro gián đoạn, bao gồm khả năng Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt mối lên hoạt động xuất khẩu dầu Nga và căng thẳng địa chính trị có thể bùng lên bất kỳ lúc nào ở Trung Đông.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

08:15, 23/09/2025

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

08:00, 22/09/2025

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

08:52, 22/09/2025

“Bí ẩn” chuyện dầu thô giữ giá bất chấp những dự báo thừa cung

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới của mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9) nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Khủng hoảng ngành đậu tương Mỹ

Khủng hoảng ngành đậu tương Mỹ

Việc Trung Quốc ngừng đặt hàng từ tháng 2 đến nay đẩy nông dân trồng đậu tương Mỹ đến bờ vực khủng hoảng...

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Giữa thương chiến Mỹ - Trung, hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới

Cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc đã cho thấy sức mạnh không thể cản được trong 5 tháng nước này bị Mỹ áp thuế quan cao...

Thụy Sỹ đề nghị mua thêm vũ khí và năng lượng Mỹ để được giảm thuế quan

Thụy Sỹ đề nghị mua thêm vũ khí và năng lượng Mỹ để được giảm thuế quan

Thụy Sỹ đang triển khai cách tiếp cận trên quy mô toàn chính phủ trong vấn đề thương mại với Mỹ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Chạm thu Hà Nội" - chiến dịch thúc đẩy du lịch Thủ đô

Doanh nghiệp

2

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

3

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tiêu điểm

4

Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Tiêu điểm

5

Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng vì cạnh tranh không lành mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy