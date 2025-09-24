Chứng khoán Mỹ tuột khỏi kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9), khi nhà đầu tư trở nên hoài nghi về sự bền vững của xu hướng thị trường giá lên dựa vào cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI)...

Giá dầu thô tăng khá mạnh do việc nối lại hoạt động của một đường ống dẫn dầu ở Iraq gặp khó khăn.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,55%, còn 6.656,92 điểm, dù trong phiên có lúc lập kỷ lục mới.

Chỉ số Nasdaq giảm gần 1%, còn 22.537,47 điểm, do một loạt cổ phiếu AI như Nvidia, Oracle và Amazon đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Chỉ số Dow Jones giảm 88,76 điểm, tương đương giảm 0,19%, còn 46.292,78 điểm.

Trước phiên giảm này, cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên ngày thứ Hai.

Vào ngày đầu tuần, cổ phiếu Nvidia tăng mạnh sau khi hãng chip này công bố khoản đầu tư 100 tỷ USD vào công ty OpenAI. Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba, một số nhà đầu tư cho rằng thỏa thuận này gợi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra thời bong bóng dotcom. Họ cũng đặt ra những câu hỏi về việc liệu có đủ nguồn cung năng lượng để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của hai công ty đi đầu về AI.

Cổ phiếu Nvidia chốt phiên với mức giảm 2,8%. Cổ phiếu Oracle - sau khi tăng 50% trong vòng 3 tháng trở lại đây nhờ dự báo lạc quan về doanh thu liên quan tới AI - giảm 4,4%.

Trong bài phát biểu vào ngày thứ Ba, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có những đánh giá về thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư lo ngại. Ông nói rằng “giá cổ phiếu đang tương đối cao”, đồng thời phát tín hiệu không có gì đảm bảo chắc chắn về đường đi lãi suất của Fed khi nói rằng Fed đang đứng trước một “tình thế khó khăn”.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát chính của Fed, có vai trò lớn trong các quyết định lãi suất của cơ quan này.

Một vấn đề khác đang được nhà đầu tư ở Phố Wall quan tâm là nguy cơ Chính phủ Mỹ phải đóng cửa. Ngày 30/9 sắp tới là thời hạn để Quốc hội Mỹ phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời cho Chính phủ duy trì hoạt động, nhưng vào tuần trước, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ đề xuất của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa về vấn đề này. Ngày thứ Ba, ông Trump hủy một cuộc gặp với các nghị sỹ cấp cao của Đảng Dân chủ, nói rằng “sẽ chẳng có cuộc gặp nào mang lại hiệu quả”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,06 USD/thùng, tương đương tăng 1,59%, đóng cửa ở mức 67,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,13 USD/thùng, tương đương tăng 1,81%, chốt ở 63,41 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá của cả hai loại dầu đã giảm trong 4 phiên liên tiếp, với mức giảm khoảng 3%.

Một đường ống dẫn dầu từ vùng người Kurd của Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể hoạt động trở lại, dù đã có nhiều hy vọng về một thỏa thuận để chấm dứt sự bế tắc. Trước đây, mỗi ngày có khoảng 230.000 thùng dầu từ Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ được cung ứng ra thị trường toàn cầu thông qua đường ống này. Tuy nhiên thỏa thuận về vận hành đường ống này giữa Chính phủ liên bang Iraq, chính quyền vùng người Kurd, và các công ty dầu lửa đã bị tạm dừng từ tháng 3/2023.

Hiện tại, thị trường dầu lửa toàn cầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm giá do dự báo nguồn cung dầu tăng mà nhu cầu tiêu thụ dầu lại suy yếu, do những yếu tố như xe điện ngày càng phổ biến và rủi ro kinh tế do chính sách thuế quan của Mỹ.

Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn nữa trong năm nay và tình trạng thừa dầu có thể kéo dài sang năm 2026 vì các thành viên OPEC+ và nhiều quốc gia sản xuất dầu khác cùng tăng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đối mặt với những rủi ro gián đoạn, bao gồm khả năng Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh trừng phạt mối lên hoạt động xuất khẩu dầu Nga và căng thẳng địa chính trị có thể bùng lên bất kỳ lúc nào ở Trung Đông.