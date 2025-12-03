Thứ Tư, 03/12/2025

Lập trường lãi suất của từng quan chức Fed trước cuộc họp tháng 12

Bình Minh

03/12/2025, 07:38

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ cuối cùng của năm 2025 vào tuần tới...

Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Reuters.
Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Reuters.

Trước thềm cuộc họp, nội bộ Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - đang có sự chia rẽ lớn về việc có nên giảm lãi suất hay không. Dù vậy, thị trường đang đặt cược gần 90% vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này.

Dưới đây là quan điểm của 12 nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ bỏ phiếu để đi đến quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp ngày 10/12, do tờ báo Wall Street Journal tổng hợp:

NHỮNG THÀNH VIÊN ỦNG HỘ GIẢM LÃI SUẤT

Thống đốc Christopher Waller

Ông Waller liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất, lập luận rằng việc đưa lãi suất về mức thấp hơn sẽ là “sự bảo hiểm bổ sung” trước rủi ro thị trường lao động suy yếu nhanh hơn.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams

Hôm 21/11, ông Williams nói ông nhận thấy có dư địa để Fed cắt giảm lãi suất “trong ngắn hạn”.

Thống đốc Stephen Miran

Trước khi được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cương vị thống đốc Fed trong năm nay, ông Miran là một cố vấn kinh tế của Nhà Trắng. Ông kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg hôm 21/11, ông nói rằng các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy sự cần thiết của việc chính sách tiền tệ đi theo “chiều hướng mềm mỏng”.

Thống đốc Michelle Bowman

Bà Bowman cũng là một thống đốc được ông Trump bổ nhiệm, giống như ông Waller và ông Miran, nên bà cũng có lập trường muốn giảm lãi suất. Bà và ông Waller là hai thành viên FOMC duy nhất bỏ phiếu ủng hộ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 7, cuộc họp mà Fed đã giữ nguyên lãi suất.

LẬP TRƯỜNG CHƯA RÕ RÀNG

Chủ tịch Jerome Powell

Hồi tháng 10, ông Powell cảnh báo rằng việc giảm thêm lãi suất trong năm nay là điều không chắc chắn. Nhưng từ đó đến nay, ông Williams - một đồng minh thân cận của ông Powell - đã ủng hộ việc giảm lãi suất.

Thống đốc Lisa Cook

Bà Cook đã nói: “Mỗi cuộc họp, bao gồm cuộc họp tháng 12, đều dựa trên tình hình thực tế tại thời điểm đó”.

Phó chủ tịch Philip Jefferson

Ông Jefferson đưa ra quan điểm cẩn trọng. Tháng 11 vừa qua, ông nói rằng một sự dịch chuyển trong những đánh đổi kinh tế “nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động chậm rãi”.

ÍT ỦNG HỘ GIẢM LÃI SUẤT

Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins

Phát biểu hôm 22/11, bà Collins nói xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ không phải là “gợi ý về sự cấp thiết” phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas Jeffrey Schmid

Ông Schmid phản đối động thái giảm lãi suất của Fed hồi tháng 10. Hôm 14/11, ông nói Fed không có dư địa để thỏa mãn về lạm phát vì lạm phát ở Mỹ vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% mà Fed đề ra.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee

Đầu tháng 11, ông Goolsbee nói lạm phát lõi còn cao “khiến tôi hơi bối rối”.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem

Hôm 13/11, ông Musalem nói Fed cần “hành động cẩn trọng” và “dư địa để tiếp tục nới lỏng là hạn chế” trước khi chính sách tiền tệ trở nên nới lỏng quá mức.

Thống đốc Michael Barr

Hôm 18/11, ông Barr nói ông chưa quyết định sẽ bỏ phiếu ra sao trong cuộc họp tháng 12, nhưng “chúng ta cần thận trọng xét tới việc lạm phát còn cao so với cùng kỳ năm ngoái”.

fed kinh tế mỹ lãi suất thế giới

