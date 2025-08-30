Chứng khoán Mỹ hoàn tất 4 tháng tăng liên tiếp, giá dầu giảm
Bình Minh
30/08/2025, 09:09
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trước khi bước vào một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, nhưng chỉ số S&P 500 hoàn tất một tuần tăng điểm và tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp...
Tâm trạng ở Phố Wall có phần bấp bênh hơn sau khi báo cáo lạm phát cho thấy giá cả có chiều hướng nóng lên.
Giá dầu giảm phiên này do khả năng liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga sẽ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu.
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,64%, còn 6.460,26 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,15%, còn 21.455,55 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 92,02 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 45.544,88 điểm.
Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đồng thời là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - tăng 2,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy phù hợp với dự báo, mức tăng này cao hơn mức tăng của tháng 6 và cao nhất kể từ tháng 2.
Sau khi báo cáo được công bố, thị trường lãi suất tương lai vẫn đặt cược khả năng hơn 86% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Tuy nhiên, khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong các tháng sau đó của năm 2025 có thể sẽ giảm xuống tùy theo tình hình của thị trường lao động.
“Fed đã để ngỏ cánh cửa hạ lãi suất, nhưng mưc độ giảm sẽ tùy thuộc vào việc liệu thị trường lao động suy yếu có trở thành một rủi ro lớn hơn rủi ro lạm phát tăng hay không. Báo cáo PCE phù hợp với dự báo ngày hôm nay sẽ khiến thị trường tập trung mối quan tâm vào thị trường lao động. Hiện tại, khả năng cao hơn vẫn là Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9”, nhà kinh tế trưởng Ellen Zentner của công ty Morgan Stanley Wealth Management nhận xét với hãng tin CNBC.
Do chứng khoán Mỹ đã đương đầu với áp lực giảm từ trước khi báo cáo PCE được công bố, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định phiên giảm ngày thứ Sáu có liên quan nhiều hơn đến các diễn biến gần đây của thị trường. Phiên ngày thứ Năm, S&P 500 lần đầu tiên vượt qua mốc 6.500 điểm. Sau mỗi mức đỉnh được thiết lập, việc nhà đầu tư chốt lời là điều dễ hiểu.
“Số liệu PCE ổn, nhưng đã có một chút hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận sau khi thị trường đạt mức cao nhất mọi thời đại”, ông Mayfield nói với CNBC.
Dù giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng, thị trường đã hoàn tất một tháng 8 tăng điểm khá mạnh. Dow Jones tăng hơn 3% trong tháng này, S&P 500 tăng gần 2% và Nasdaq tăng 1,6%.
Kỳ nghỉ cuối tuần này của nhà đầu tư ở Phố Wall sẽ kéo dài tới hết ngày thứ Hai (1/9), vì thị trường sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) vào ngày hôm đó. Tháng 9 thường là một tháng ảm đạm của các chỉ số chứng khoán Mỹ. Theo cuốn sổ tay nhà giao dịch cổ phiếu The Stock Trader’s Almanac, S&P 500 đặc biệt yếu trong tháng 9 trong suốt 10 năm qua, với mức giảm bình quân 0,7% mỗi tháng 9.
Nvidia là một trong những cổ phiếu gây áp lực giảm nhiều nhất trong phiên ngày thứ Sáu, ghi nhận mức giảm 3%. Cú giảm này của Nvidia diễn ra sau khi tờ Wall Street Journal nói rằng hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đã tạo ra được một con chip tiên tiến nhằm lấp đầy chỗ trống để lại bởi H20, loại chip được Nvidia được thiết kế riêng cho Trung Quốc nhưng đang gặp nhiều trở ngại tại thị trường này do mâu thuẫn thương mại Mỹ - Trung.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao tháng 10 tại thị trường London giảm 0,5 USD/thùng, tương đương giảm 0,73%, còn 68,12 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New york giảm 0,59 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%, còn 64,01 USD/thùng.
Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil Associates, thị trường đang hướng một phần sự quan tâm sang cuộc họp sản lượng của OPEC+ vào tuần tới. “Nói chung, thị trường đang dự báo nguồn cung dầu tiếp tục tăng trong lúc nhu cầu dầu còn đang ảm đạm”, Chủ tịch Andrew Lipow của công ty Lipow Oil Associates nhận định.
Giá dầu đã có những thời điểm tăng trong tuần này do thông tin Nga và Ukraien tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của nhau, nhưng kỳ vọng mong manh về khả năng sắp có một thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình giữa hai nước đã giúp kiềm chế dư địa tăng của giá dầu.
Nhà đầu tư cũng đang theo dõi liệu Ấn Độ có dừng mua dầu Nga dưới sức ép của Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% từ hôm 27/8. Theo các nhà giao dịch, cho đến hiện tại, Ấn Độ vẫn giữ lập trường tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, và lượng dầu Nga mà nước này nhập trong tháng 9 có thể tăng.
“Quan điểm chủ đạo trên thị trường bây giờ là Nga sẽ không bị áp thêm lệnh trừng phạt trong thời gian trước mắt, và Ấn Độ sẽ phớt lờ sự trừng phạt của Mỹ và tiếp tục mua dầu Nga với giá mềm hơn so với giá thị trường”, ông Varga nói với hãng tin Reuters.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: