Thứ Tư, 15/10/2025

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì Mỹ - Trung căng thẳng, giá dầu xuống đáy 5 tháng

Bình Minh

15/10/2025, 08:20

Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/10) và kết thúc phiên trong trạng thái giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu leo thang mới. Giá dầu thô sụt giảm hơn 1% vì mối lo thương chiến và dự báo về tình trạng thừa dầu trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, còn 6.644,31 điểm. Trong phiên, chỉ số có lúc giảm tới 1,5% và có lúc tăng tới 0,4%.

Chỉ số Nasdaq giảm 0,8%, chốt ở mức 22.521,7 điểm, dù có lúc giảm tới 2,1%.

Chỉ số Dow Jones mất 202,88 điểm, tương đương giảm 0,4%, còn 46.270,46 điểm. Ở thời điểm mới mở cửa, Dow Jones giảm tới 1,3%, nhưng trong phiên có lúc tăng gần 1%.

Trong một động thái gia tăng căng thẳng, Trung Quốc có động thái nhằm vào hoạt động vận tải biển toàn cầu khi áp lệnh trừng phạt lên 5 chi nhánh tại Mỹ của công ty Hàn Quốc Hanwha Ocean. Lệnh trừng phạt của Bắc Kinh cấm các tổ chức và cá nhân từ Trung Quốc được giao dịch với các đơn vị này, và lý do được đưa ra là nhằm tăng cường an ninh quốc gia Trung Quốc.

Quyết định trên được đưa ra giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên trong những ngày gần đây.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày thứ Ba, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nói nước này vẫn có thể áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào động thái tiếp theo của Bắc Kinh trong vấn đề đất hiếm.

Tuần trước, căng thẳng bất ngờ tăng nhiệt khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng lời cảnh báo áp thêm thuế quan 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.

Trong một bài đăng vào cuối ngày thứ Ba trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói việc Trung Quốc không mua đậu tương Mỹ là “một hành động thù địch về mặt kinh tế”, đồng thời dọa sẽ cấm giao dịch mặt hàng dầu ăn với nước này.

Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này. Cổ phiếu Citigroup và Wells Fargo ghi nhận mức tăng tương ứng 3,9% và 7,2%, sau khi hai ngân hàng lớn này công bố lợi nhuận tốt hơn dự báo.

Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ đương đầu áp lực bán mạnh. Nvidia và Oracle chốt phiên với mức giảm tương ứng 4,4% và 2,9%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,93 USD/thùng, tương đương giảm 1,47%, đóng cửa ở mức 62,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,79 USD/thùng, tương đương giảm 1,33%, chốt ở mức 58,7 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của mỗi loại dầu trong vòng 5 tháng trở lại đây.

“Những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây áp lực giảm lên giá dầu vì sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị nghi ngờ chừng nào căng thẳng còn ở mức cao”, nhà giao dịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận xét với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Báo cáo hàng tháng của IEA nhận định thị trường dầu thế giới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung trong năm tới, với lượng dầu thừa có thể lên đến 4 triệu thùng/ngày, do các nước trong liên minh OPEC+ và các nước sản xuất dầu khác tiếp tục tăng sản lượng trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu ảm đạm.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Trong khi đó, báo cáo hàng tháng của OPEC công bố hôm thứ Hai tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng thế giới sẽ thiếu dầu trong năm 2026, nhưng hàm ý tình trạng thiếu dầu sẽ giảm bớt so với dự báo trước do OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu.

