Chứng khoán Mỹ hồi theo cổ phiếu Nvidia, giá dầu sụt mạnh vì tin Nga - Ukraine

Sự hồi phục của cổ phiếu Nvidia trước thềm công bố báo cáo tài chính đã đưa sắc xanh trở lại với các chỉ số.

Giá dầu thô giảm hơn 2% sau khi có thông tin Mỹ tái khởi động nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,38%, đạt 6.642,16 điểm. Nasdaq tăng 0,59%, đạt 22.564,23 điểm. Dow Jones tăng 47 điểm, tương đương tăng 0,1%, đạt 46.138,77 điểm.

Alphabet là một trong nhưng cổ phiếu đóng góp nhiều nhất và phiên tăng này, ghi nhận mức tăng 3% và lập kỷ lục mới. Mã này tăng nhờ lạc quan về thế hệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới Gemini 3 được công bố vào hôm thứ Ba.

Cổ phiếu Nvidia cũng tăng khoảng 3%, nhờ tâm trạng lạc quan của nhà đầu tư trước khi hãng chip khổng lồ công bố báo cáo tài chính quý 3. Kết quả kinh doanh mà Nvidia công bố sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều khả quan hơn dự báo. Đồng thời, công ty đưa ra dự báo doanh thu quý 4 đạt 65 tỷ USD, vượt mức dự báo của giới phân tích là 61,66 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Nvidia có lúc tăng thêm hơn 4%.

Kết quả kinh doanh và dự báo doanh thu khả quan của Nvidia được giới đầu tư xem là bằng chứng cho thấy làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục, sau khi có những hoài nghi trong thời gian gần đây về sự bền vững của trào lưu này. Điều khiến nhà đầu tư lo ngại là đến khi nào những khoản đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào AI có thể mang tới kết quả.

“Giao dịch AI chẳng có gì sai, nhưng cũng có thể không sớm mang lại kết quả như mong đợi. Trong lịch sử, chưa khi nào thị trường tăng cao tới mức như thế này mà không có sự điều chỉnh”, Giám đốc đầu tư Scott Welch của công ty Certuity nhận xét với hãng tin CNBC.

Phiên tăng ngày thứ Tư chỉ hồi phục được một phần nhỏ mức giảm của các chỉ số trong chuỗi phiên đi xuống vừa qua. Tính đến hôm thứ Ba, Dow Jones và S&P 500 đã giảm liền 4 phiên, còn Nasdaq đã giảm 5 phiên trong 6 phiên gần nhất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,38 USD/thùng, tương đương giảm 2,13%, còn 63,51 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,3 USD/thùng, tương đương giảm 2,14%, đóng cửa ở mức 59,44 USD/thùng.

Giá dầu sụt giảm sau khi có thông tin cho biết Mỹ đang tái khởi động nỗ lực nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và đang soạn thảo một thỏa thuận khung cho vấn đề này.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters chính quyền Tổng thống Trump đã gửi tín hiệu tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Kiev phải chấp nhận thỏa thuận do Mỹ đề xuất.

Nếu cuộc chiến này kết thúc, dòng chảy dầu Nga ra thị trường toàn cầu sẽ tăng lên, có thể khiến tình trạng thừa dầu càng nghiêm trọng hơn.

“Với lượng dầu tồn trữ vốn dĩ đã lớn, nếu kịch bản đó trở thành hiện thực, giá dầu có thể sẽ giảm về gần mức 50 USD/thùng, vì số dầu bị hạn chế do lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ được đưa ra thị trường”, chuyên gia Scott Shelton của công ty TP ICAP Group nói với Reuters.

Tháng trước, Mỹ công bố áp trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, đưa ra thời hạn 21/11 để các doanh nghiệp chấm dứt hợp tác và giao dịch với hai công ty này. Trong một tuyên bố vào đầu tuần này, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt đó đã bắt đầu làm nguồn thu từ dầu lửa của Nga suy giảm và có thể làm giảm lượng dầu xuất khẩu của Nga trong dài hạn.