Chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục dù giá dầu leo lên đỉnh 3 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, nối tiếp những mức đỉnh thiết lập trong tháng 4 này...

Tuy nhiên, mức tăng của phiên này là hạn chế, khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ngưng trệ và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa tiếp tục đẩy giá dầu thô lên cao.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,12%, đạt 7.173,91 điểm. Nasdaq tăng 0,2%, đạt 24.887,1 điểm. Không chỉ lập kỷ lục đóng cửa phiên này, cả S&P 500 và Nasdaq đều lập kỷ lục nội phiên mới.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 62,92 điểm, tương đương giảm 0,13%, còn 49.167,79 điểm.

Cuối tuần vừa rồi, Tổng thống Donald Trump bất ngờ hủy chuyến đi của các nhà đàm phán Mỹ tới Pakistan và tuyên bố nếu muốn đàm phán, Iran hãy liên lạc với Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin là giới chức Pakistan - những người đang giữ vai trò trung gian cho đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran - cho biết các nỗ lực làm cầu nối giữa Washington và Tehran vẫn chưa dừng lại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố hiện tại, không có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tehran và Washington.

Tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump và đội ngũ an ninh quốc gia đã tiến hành thảo luận về một đề xuất của Iran về mở cửa eo biển Hormuz. Điều kiện mà phía Iran đưa ra là Mỹ dỡ lệnh trừng phạt với nước này và kết thúc chiến tranh, đồng thời hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hiện chưa rõ phía Mỹ sẽ phản hồi như thế nào với đề xuất này của Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,75%, đóng cửa ở mức 108,23 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,09%, chốt ở mức 96,37 USD/thùng.

“Tình hình vẫn đang có chút tiêu cực, nhưng chúng tôi vẫn cho là cuộc xung động đang đi theo chiều hướng xuống thang”, nhà phân tích Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận xét trong một báo cáo.

Nhà quản lý quỹ Gabriel Shahin của công ty Falcon Wealth cho rằng nhà đầu tư ở Phố Wall đã tạm gác lại mối lo về cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, thể hiện qua việc những kỷ lục mới được thiết lập trong tuần vừa rồi, nhưng cuộc xung đột này vẫn tác động tới thị trường theo cách này hay cách khác.

“Giá dầu vẫn sẽ là một biến số rất quan trọng chi phối thị trường”, ông Shahin nói, cho rằng tình hình chỉ có thể ổn định trở lại nếu eo biển Hormuz được khai thông. Dù vậy, ông nhận định triển vọng lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết trong mùa báo cáo tài chính này vẫn sẽ tạo ra một tấm nệm đỡ quan trọng cho các chỉ số trong những phiên tới.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo công bố vào cuối tuần, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu, cho rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz và khai thác dầu khí ở Vùng Vịnh sẽ mất nhiều thời gian hơn so với kỳ vọng để phục hồi.

Goldman Dự báo giá dầu Brent sẽ bình quân ở mức 90 USD/thùng trong quý 4/2026, so với mức 80 USD/thùng đưa ra trong lần dự báo trước. Giá dầu WTI được dự báo bình quân 83 USD/thùng, tăng từ mức dự báo trước là 75 USD/thùng.

Các nhà phân tích của ngân hàng Citibank dự báo giá dầu Brent có thể lên tới 150 USD/thùng nếu sự gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz kéo dài tới cuối tháng 6.

Ngoài tin tức về chiến tranh và các báo cáo tài chính, mối quan tâm của nhà đầu tư trong tuần này còn hướng tới một loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương lớn. Cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này, và đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell ở cương vị này vì nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào giữa tháng tới.

Ngoài Fed, còn có Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) họp trong tuần này.

Giới đầu tư đang kỳ vọng rằng tại các cuộc họp này, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ đưa ra đánh giá mới nhất về tác động của chiến tranh Mỹ - Iran đến nền kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ.