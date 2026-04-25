Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục, giá dầu suy yếu sau tin Mỹ và Iran nối lại đàm phán

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/4) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số chính, với S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi có tin Mỹ và Iran sắp nối lại đàm phán hòa bình tại Islamabad.

Giá dầu thô cũng suy yếu dù tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Lúc đóng cửa, S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - tăng 0,8%, chốt ở mức 7.165,08 điểm. Nasdaq tăng 1,63%, chốt ở mức 24.863,6 điểm.

Đây là mức điểm chốt phiên cao kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq. Trong phiên, cả hai chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên mới.

Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones tăng 79,61 điểm, tương đương giảm 0,16%, chốt ở mức 49.230,71 điểm.

Vào ngày thứ Sáu, nguồn tin từ Chính phủ Pakistan tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào cùng ngày để tái khởi động đàm phán với Mỹ, nhưng sẽ không gặp trực tiếp các quan chức Mỹ.

Bên phía Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump - sẽ tới Pakistan vào sáng ngày thứ Bảy để “đàm phán trực tiếp” với các quan chức Iran. “Phía Iran đã đề nghị” đàm phán và muốn gặp trực tiếp, và ông Trump đã cử hai vị quan chức Mỹ này tới cuộc gặp - bà Leavitt nói với kênh Fox News.

Trong một diễn biến tích cực khác, vào hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đàm phán giữa hai nước thêm 3 tuần.

Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông đã chuyển biến thành một cuộc đối đầu hải quân ở eo biển Hormuz, khi cả Mỹ và Iran đều phong tỏa eo biển này và tiến hành bắt giữ tàu bè liên quan tới đối phương.

Hôm thứ Năm, nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng lực lượng của Iran đã bắt hai tàu container ở khu vực gần eo Hormuz. Cùng ngày, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “bắn hạ bất kỳ tàu thuyền nào” rải mìn ở eo biển Hormuz. Trước đó trong tuần này, Mỹ bắt một tàu chở hàng mang cờ Iran.

Theo Reuters, giao thông qua Hormuz vẫn đang trong trạng thái gần như tê liệt. Hãng tin này dẫn dữ liệu của các công ty theo dõi vận tải biển cho biết trong vòng 24 giờ gần nhất, chỉ có 5 tàu bao gồm một tàu chở dầu của Iran đi qua được eo biển này.

CEO Robert Conzo của công ty The Wealth Alliance cho rằng dù kết quả đàm phán ở Pakistan vào cuối tuần này có như thế nào, các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall “gần như đã gác cuộc xung đột này sang một bên và không còn bận tâm nhiều”. Dù vậy, ông cho rằng các tin tức từ Trung Đông vẫn có thể gây biến động thị trường vì cả S&P 500 và Nasdaq đều đang cao kỷ lục.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Conzo nói rằng thị trường đang được hỗ trợ bởi việc Tổng thống Trump vẫn khẳng định chiến tranh sẽ sớm kết thúc, lịch sử cho thấy các cú sốc cung ứng dầu chỉ là tạm thời, và việc Phố Wall đang có một sự khởi đầu tích cực cho mùa báo cáo tài chính quý 1/2025, cùng một số yếu tố khác.

“Về căn bản, mọi người đang xem cuộc chiến tranh chỉ là vấn đề ngắn hạn và đàm phán vẫn đang được thúc đẩy. Nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ sớm chịu sự chi phối trở lại của các yếu tố nền tảng, và họ cảm thấy tốt về các yếu tố nền tảng, nhất là trong nền kinh tế Mỹ”, ông Conzo nhận xét.

Phiên tăng ngày thứ Sáu của S&P 500 được hỗ trợ nhiều bởi cú tăng 23,6% của cổ phiếu Intel. Đây là phiên tăng mạnh nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 10/1987, nhờ báo cáo tài chính quý 1/2026 cho thấy công ty đạt lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng và đưa ra dự báo khả quan cho quý 2.

Cả tuần này, S&P 500 tăng 0,6% và Nasdaq tăng 1,5%, trong khi Dow Jones giảm 0,4%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,26 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%, chốt ở mức 105,33 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,45 USD/thùng, tương đương giảm 1,5%, chốt ở mức 94,4 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu có lúc tăng hơn 2% mỗi loại. Sau khi có tin đàm phán hòa bình sắp được nối lại, giá dầu đã lùi khỏi đỉnh của phiên.

Dù vậy, giá dầu Brent đã tăng khoảng 16% và giá dầu WTI tăng gần 13% trong tuần này.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc trao đổi với Reuters vào ngày thứ Sáu, ông Trump nói Iran có kế hoạch đưa ra một đề nghị với Mỹ nhằm thỏa mãn yêu cầu của Washington. “Họ sẽ đưa ra đề xuất và chúng ta hãy chờ xem”, ông nói.

Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil, các nhà giao dịch đã bán bớt các vị thế đầu cơ dầu giá lên trước khi bước vào một cuối tuần khó đoán định và sẽ điều chỉnh lại vị thế vào đêm ngày Chủ nhật tùy theo tình hình.

“Một lệnh ngừng bắn không thời hạn giữa Mỹ và Iran có thể đồng nghĩa rằng xung đột còn tiếp diễn. Điều này ủng hộ giá dầu tăng cao hơn, nhất là dầu Brent và diesel, vốn là những thị trường nhạy cảm hơn với một cuộc chiến kéo dài”, nhà tư vấn Jim Ritterbusch của công ty Ritterbusch and Associates nhận xét.

Trong một báo cáo, công ty Haitong Futures nhận định nếu đàm phán hòa bình không đạt được bước tiến trong thời gian từ nay đến hết tháng 4 và các cuộc tấn công giữa hai bên được nối lại, giá dầu có thể sẽ lập đỉnh cao mới của năm nay.