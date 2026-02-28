Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan...

Đây là vụ án liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

GÂY THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC HƠN 803 TỶ ĐỒNG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 - Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ".

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" còn có 6 bị can khác gồm: Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1.8.1959 tại Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Năm 2007, khi đang giữ chức Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, bà Tiến được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế; 4 năm sau bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà Tiến thôi giữ chức Bộ trưởng Y tế tháng 11.2019. Hồi giữa tháng 7.2025, bà Tiến bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Quá trình thực hiện 2 dự án cơ quan điều tra đã làm rõ sai phạm của 9 bị can trên gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Về sai phạm thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã ký các tờ trình để bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định, từ đó cho phép Công ty VK Architects and Engineers được lập, báo cáo các phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án; phê duyệt kết quả chọn phương án thiết kế.

Trên cơ sở đó, bị can Thắng chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định nhà thầu, thực hiện các gói thầu TV4/2014, TV5/2014; TVBM – 03 và TVVĐ-04 không đúng quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Tại Viện Kinh tế xây dựng, cơ quan điều tra xác định đơn vị này xây dựng, ban hành các văn bản thẩm tra dự toán chuẩn bị đầu tư, chi phí lập dự án, chi phí thiết kế 2 dự án khi không đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định các gói thầu trên, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

SAI PHẠM XẢY RA TẠI NHIỀU GÓI THẦU

Đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, kết luận điều tra xác định sai phạm xảy ra tại gói thầu XDBM-01, XDVĐ-01.

Cụ thể, để đảm bảo tiến độ, bị can Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh tham mưu để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm có tờ trình, đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện.

Mặc dù tờ trình thiếu căn cứ song bị can Nguyễn Doãn Tú vẫn chủ trì tổ chức họp, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và có phiếu trình để bị can Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định phê duyệt.

Sau đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng tiếp tục chỉ đạo các bị can Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Sinh phối hợp với Đào Xuân Sinh lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện 2 gói thầu trên không đúng quy định.

Sai phạm này gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, gây lãng phí hơn 733 tỷ đồng.