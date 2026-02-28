Thứ Bảy, 28/02/2026

Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hạ Chi

28/02/2026, 06:58

Ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được Thủ tướng giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Viện này...

Chân dung ông Trần Hồng Thái.
Chân dung ông Trần Hồng Thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đã ký 2 quyết định liên quan đến  lãnh đạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định số 345/QĐ-TTg, kể từ ngày 26/2, ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Ông Thái, sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học từ Đại học Tổng hợp Heidelberg (Đức). Trước khi đảm nhận vị trí này, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong khi đó, theo Quyết định số 344/QĐ-TTg, ông Châu Văn Minh, người tiền nhiệm của ông Thái, đã được điều chuyển sang một vị trí mới trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong buổi làm việc mới đây với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh Viện là trung tâm nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước về khoa học xã hội; lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước.

Năm 2025, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ 44 đầu mối đến nay có 26 đơn vị với 1.330 cán bộ, viên chức, người lao động.

Viện cũng đã thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ, khôi phục hoạt động của Hội đồng Khoa học; thành lập ba nhóm nghiên cứu chuyên biệt, gắn trực tiếp với ba lĩnh vực cốt yếu trong tham mưu quản trị quốc gia, bao gồm nhóm nghiên cứu về kinh tế - xã hội, nhóm nghiên cứu về chính trị - xã hội - pháp luật và nhóm nghiên cứu về các vấn đề quốc tế.

chuyển đổi số công nghệ đổi mới sáng tạo kinh tế số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

