IMF cảnh báo về chính sách kinh tế của Mỹ

Bình Minh

26/02/2026, 13:55

Ngoài việc chỉ trích thuế quan Mỹ, giới chức IMF cũng cảnh báo về việc việc chính quyền ông Trump sa thải công chức liên bang trên diện rộng...

Tổng giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva - Ảnh: Bloomberg.
Tổng giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva - Ảnh: Bloomberg.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là về thuế quan và những thay đổi trong cơ cấu nhân sự liên bang.

Trong một tuyên bố vào ngày 25/2, IMF nhấn mạnh rằng Washington cần triển khai "một bộ chính sách khác" để tránh những hậu quả kinh tế tiêu cực từ việc áp dụng thuế quan. Cảnh báo này được định chế có trụ sở ở Washington DC đưa ra sau một chuỗi các cuộc họp trong khuôn khổ rà soát hàng năm tình trạng nền kinh tế Mỹ.

Tổng giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết IMF chia sẻ mối quan ngại của chính quyền Tổng thống Trump về thâm hụt thương mại của Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng thuế quan có "tác động tiêu cực đến nguồn cung" và là "một cơn gió ngược" đối với khả năng của Mỹ trong việc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.

Những ngày gần đây, ông Trump đã có động thái áp thuế quan mới sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng việc ông sử dụng quyền lực khẩn cấp để áp đặt một số loại thuế quan, trong đó có thuế đối ứng, là bất hợp pháp.

Đợt rà soát vừa rồi của IMF đã kết thúc trước khi Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra phán quyết về thuế đối ứng, nhưng trong đợt kiểm tra sức khỏe kinh tế Mỹ sắp tới - được gọi là tham vấn Điều IV - IMF sẽ phân tích về tác động của phán quyết này và các loại thuế quan mới được Mỹ công bố sau đó.

Ngoài việc chỉ trích thuế quan Mỹ, giới chức IMF cũng cảnh báo về việc việc chính quyền ông Trump sa thải công chức liên bang trên diện rộng.

Ông Nigel Chalk, Giám đốc khu vực Tây bán cầu của IMF, nêu rõ: "Chúng ta đã chứng kiến sự giảm sút rất đáng kể trong số lượng công chức liên bang, với 15% lực lượng lao động của Chính phủ liên bang đã bị cắt giảm trong năm qua”.

Ông Chalk nhấn mạnh rằng việc cắt giảm nhân sự này có thể ảnh hưởng đến một số chức năng quan trọng như giám sát việc tuân thủ quy định và hoạt động thống kê. Ông cũng lưu ý công tác thu thuế và thống kê của chính phủ thường ở trong tình trạng "thiếu kinh phí" ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, dù những hoạt động đó "tạo ra một lợi ích công cộng rất quan trọng mà chúng tôi cảm thấy nên được đầu tư ngân sách”.

Một số quan chức cấp cao tại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã mất việc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Tổng thống Mỹ cũng đã sa thải bà Erika McEntarfer, ủy viên Cục Thống kê Lao động (BLS), trên cơ sở những cáo buộc cho rằng dữ liệu việc làm mà cơ quan này đưa ra đã bị thao túng chính trị.

Phó chủ tịch phụ trách giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bà Michelle Bowman, một người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, cho biết bà có kế hoạch cắt giảm 30% nhân viên giám sát của ngân hàng trung ương này tại Washington.

Bà Georgieva nhấn mạnh rằng "thể chế mạnh giúp mang lại nền tảng cho các quyết định chính sách tốt, đặc biệt là khi cần hiểu rõ những gì đang diễn ra trong nước” - tờ báo Financial Times đưa tin.

