Chứng khoán Mỹ “hụt hơi” vì cổ phiếu Nvidia bị xả, giá dầu giằng co mạnh

Bình Minh

27/02/2026, 07:33

S&P 500 và Nasdaq giảm điểm do áp lực từ cú sụt mạnh của cổ phiếu Nvidia, trong khi Dow Jones tăng nhẹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/2) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq giảm điểm do áp lực từ cú sụt mạnh của cổ phiếu Nvidia, trong khi Dow Jones tăng nhẹ. Giá dầu thô giằng co và chốt phiên với mức giảm nhẹ trong lúc nhà đầu tư chờ kết quả đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,54%, còn 6.908,86 điểm. Nasdaq trượt 1,18%, còn 22.278,38 điểm. Dow Jones tăng 17,05 điểm, tương đương tăng 0,03%, chốt ở mức 49.499,2 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 5% dù hãng chip khổng lồ công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn so với dự báo. Đây là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu Nvidia kể từ tháng 4/2025. Cú giảm của Nvidia kéo theo hàng loạt cổ phiếu chip khác như Broadcom, Lam Research, Western Digital và AMD.

Theo Giám đốc đầu tư (CIO) Tom Graff của công ty Facet, con số lợi nhuận mà Nvidia đưa ra vẫn chưa đủ trấn an nhà đầu tư, và mối lo ngại thỏa thuận giữa Nvidia với OpenAI vẫn còn đó. “Giá cổ phiếu Nvidia đã phản ánh kỳ vọng cao, mà thị trường vẫn đang trong tâm trạng hoài nghi. Bởi vậy, cổ phiếu này có thể sẽ còn trồi sụt trong ít nhất 2 quý tới”, ông Graff nói với hãng tin CNBC.

Một điểm sáng của phiên này là cổ phiếu Salesforce với mức tăng 4% sau khi công ty đưa ra kết quả kinh doanh quý 4 với cả doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn dự báo. Thời gian gần đây, Salesforce là một trong những “nạn nhân” của xu hướng bán tháo cổ phiếu phần mềm do lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế nhiều phần mềm doanh nghiệp.

Quỹ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) tăng khoảng 2% trong phiên này, nhưng vẫn đang chìm sâu trong trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) do đã giảm khoảng 30% kể từ mức đỉnh gần nhất.

Số liệu thống kê hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua tăng nhẹ. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2 được dự báo không có sự thay đổi, phản ánh một thị trường lao động đang vững. Trên cơ sở này, các nhà giao dịch vẫn đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong phiên ngày thứ Sáu (27/2), mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng đến báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ để tiếp tục định hình kỳ vọng về lãi suất Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,1 USD/thùng, tương đương giảm 0,14%, chốt ở mức 70,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,21 USD/thùng, tương đương giảm 0,32%, còn 65,21 USD/thùng.

Vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran, diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, đã khởi động vào ngày thứ Năm. Trao đổi với hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Mỹ và Iran có thể đạt một khuôn khổ để đi đến một thỏa thuận nếu Washington tách bạch “vấn đề hạt nhân và các vấn đề không thuộc phạm trù hạt nhân”. Vị này cũng nói giữa hai bên còn những khoảng cách trong quan điểm cần được thu hẹp trong vòng đàm phán này.

Trong phiên, giá dầu liên tục giằng co giữa hai trạng thái giảm và tăng, cho thấy tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư.

Có lúc, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng do tin đàm phán ngưng trệ vì Mỹ nhất mực đòi Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium và phải giao 60% lượng uranium đã làm giàu của nước này cho Mỹ. Sau đó, giá dầu giảm do tin các quan chức hai nước đã nhất trí kéo dài đàm phán sang tuần tới.

Theo Phó chủ tịch Janiv Shah của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, việc Mỹ và Iran nhất trí nối dài đàm phán đã làm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong ngắn hạn.

Phát biểu ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi miêu tả các cuộc thảo luận lần này là sự trao đổi nghiêm túc nhất từ trước tới nay giữa hai bên, và cho biết Iran đã đưa ra yêu cầu về dỡ lệnh trừng phạt. Ông cũng xác nhận đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần tới.

Trước đó, Ngoại trưởng Sayyid Badr Albusaidi của Oman, quốc gia giữ vai trò trung gian trong đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, nói rằng hai bên đã đạt được bước tiến quan trọng.

Theo nhà giao dịch dầu lửa Shohruh Zukhritdinov ở Dubai, việc giá dầu giảm cho thấy thị trường đang cắt giảm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Giá dầu tăng thời gian qua vì “các nhà giao dịch lo ngại về lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn với Iran và nguy cơ gián đoạn ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các yếu tố căn bản của thị trường dầu chưa hề thay đổi: nguồn cung dầu vẫn dồi dào, OPEC+ có thể sắp tăng thêm sản lượng, và Iran vẫn đang đẩy mạnh xuất khẩu dầu”, ông Zukhritdinov nhấn mạnh.

