Lạm phát trong tầm kiểm soát, Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tuần này

Chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng ở Mỹ tiếp tục trở nên đắt đỏ hơn trong tháng 9, khi tốc độ tăng giá tiêu dùng ở nước này tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, mức lạm phát nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát, nên giới đầu tư tin chắc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ dự kiến diễn ra trong tuần này.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 2,9% của tháng 8 nhưng thấp hơn dự báo tăng 3,1% mà giới phân tích đưa ra. Đây cũng là mức tăng cao nhất của CPI toàn phần kể từ tháng 1 năm nay.

So với tháng trước, CPI tháng 9 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo tăng 0,4% mà giới phân tích đưa ra - theo dữ liệu của công ty FactSet.

Chỉ số CPI lõi, thước đo loại trừ hai nhóm hàng hóa có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, cũng thấp hơn so với dự báo là tăng tương ứng 0,3% và 3,1%.

Dù tình hình lạm phát không nóng như dự báo, các con số này vẫn là một lời nhắc nhở rằng tốc độ tăng giá hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ đang nhanh hơn.

“Việc lạm phát quay trở lại ngưỡng 3% là một cột mốc tâm lý”, nhà kinh tế trưởng Heather Long của Liên minh Tín dụng Liên bang Hải quân (NFCU) nhận định với hãng tin CNN.

Do lạm phát, một hộ gia đình điển hình ở Mỹ trong tháng 9 phải chi thêm 208 USD so với cách đây 1 năm để mua cùng những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, và chi thêm 1.043 USD so với thời điểm đầu năm 2021 - theo dữ liệu từ Moody’s Analytics.

Tuy nhiên, với lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Giới phân tích cho rằng dữ liệu lạm phát tháng 9 có thể khiến các nhà hoạch định chính sách tiền tệ có quan điểm cứng rắn nhất trong Fed tin rằng việc tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động sẽ không đẩy lạm phát leo thang mạnh trở lại.

“Có thể Fed sẽ hài lòng với việc lạm phát giữ quanh mốc 3% trong đôi tháng tới”, nhà nghiên cứu Olu Sonola của công ty Fitch Ratings nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 100% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này về mức 3,75-4%. Khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là 95%, và trong cuộc họp tháng 11 là 55%, tăng từ mức 50% trước khi báo cáo CPI được công bố.

Dù vậy, nhà kinh tế trưởng Christopher Rupkey của công ty FwdBonds thận trọng nói rằng báo cáo lạm phát tốt hơn dự báo có thể đang vẽ nên một bức tranh “đẹp” hơn thực tế.

“Các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai vẫn chưa thể hiện đầy đủ tác động đối với lạm phát nói chung. Việc lạm phát còn nằm trong tầm kiểm soát có thể là do sự giảm tốc kinh tế được thể hiện qua nhiều thông số về thị trường lao động”, ông Rupkey viết trong một báo cáo hôm 24/10.

Với việc Fed hạ lãi suất trong tuần này gần như đã chắc chắn, nhà đầu tư đang quan tâm liệu Fed và Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát tín hiệu gì về đường đi của chính sách trong thời gian tới. Cuộc họp lần này diễn ra giữa lúc Fed ở vào một vị thế khó khăn, khi Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài dẫn tới các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn và chính quyền ông Trump thời gian qua liên tục gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất, bất chấp rủi ro lạm phát từ chính sách thuế quan.

Báo cáo CPI tháng 9 là báo cáo kinh tế liên bang đầu tiên được công bố kể từ khi Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa vào ngày 1/10. Báo cáo này lẽ ra phải được công bố vào ngày 15/10, nhưng đã bị hoãn lại. Ngày thứ Sáu vừa rồi, BLS phải công bố báo cáo này để Chính phủ có căn cứ điều chỉnh chi phí sinh hoạt phục vụ cho việc chi trả phúc lợi An sinh Xã hội 2026.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9, một điểm dữ liệu quan trọng trong bức tranh kinh tế Mỹ và lẽ ra phải được công bố vào đầu tháng này, hiện vẫn bị hoãn.