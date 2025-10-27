Thứ Hai, 27/10/2025

Tài sản của các quỹ phòng hộ toàn cầu đạt kỷ lục 5 nghìn tỷ USD

Bình Minh

27/10/2025, 16:10

Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...

Ảnh minh họa - Ảnh Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh Reuters.

Lượng tài sản được các quỹ phòng hộ (hedge fund) trên toàn cầu quản lý đã đạt mức cao kỷ lục xấp xỉ 5 nghìn tỷ USD, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ trong việc phân bổ vốn vào các quỹ này và lợi nhuận đầu tư của các quỹ tăng mạnh.

Theo phân tích được công bố bởi Hedge Fund Research (HFR) - một công ty nghiên cứu chuyên theo dõi ngành công nghiệp quỹ phòng hộ - tổng tài sản toàn cầu dưới sự quản lý của các quỹ phòng hộ đã đạt mốc 4,98 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 vừa qua. Trong quý, tổng tài sản của ngành đã tăng thêm 238,4 tỷ USD.

Số tài sản tăng thêm này bao gồm 33,7 tỷ USD vốn mới được phân bổ từ các nhà đầu tư như quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư quốc gia, quỹ tài trợ (endowments) và văn phòng gia đình. HFR cho biết đây là dòng vốn ròng lớn nhất mà ngành quỹ phòng hộ thu hút được trong một quý kể từ quý 3/2007, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Phần còn lại của sự gia tăng tài sản trong quý 3 đến từ lợi nhuận giao dịch mà các nhà quản lý phòng hộ đã đạt được trong giai đoạn 3 tháng này. Chỉ số chính của HFR, Fund Weighted Composite Index, đã tăng 5,4% trong giai đoạn này. Chỉ số này theo dõi lợi nhuận và thua lỗ của hơn 1.400 quỹ quản lý đơn lẻ trên tất cả các loại chiến lược. Nếu tính từ đầu năm, chỉ số đã tăng 9,5%.

Chủ tịch HFR, ông Kenneth Heinz, cho biết sự "tăng trưởng lịch sử" này được thúc đẩy bởi hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) sôi động, các khoản đầu tư thành công vào cơn số trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đang diễn ra, cùng với kỳ vọng ngày càng tăng về lãi suất giảm.

Những quỹ thắng lớn nhất trong quý 3 là các quỹ phòng hộ cổ phiếu - những quỹ đầu cơ giá lên và giá xuống cổ phiếu, thường sử dụng các phân tích theo chủ đề, cách tiếp cận theo ngành cụ thể và nghiên cứu cơ bản về từng công ty. Trong quý 3, nhóm này đã đạt được mức lợi nhuận đầu tư 7,2% và chứng kiến tài sản của họ tăng thêm 96,7 tỷ USD, bao gồm cả dòng vốn ròng mới thu hút được là 18 tỷ USD.

Tổng tài sản của các quỹ phòng hộ tập trung vào cổ phiếu nhờ đó tăng lên mức 1,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3, đưa nhóm này thành nhóm quỹ phòng hộ lớn nhất về tài sản. Tính từ đầu năm đến nay, lợi nhuận của nhóm này đạt khoảng 13,6%.

Một đối tượng hưởng lợi quan trọng khác là các quỹ phòng hộ vĩ mô, chuyên đặt cược vào các xu hướng kinh tế vĩ mô và địa chính trị bằng cách sử dụng cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và các tài sản khác. Tài sản của các quỹ phòng hộ theo chiến lược vĩ mô đã tăng thêm 33,5 tỷ USD trong quý 3, bao gồm 1,7 tỷ USD vốn ròng mới từ các nhà đầu tư, đưa tổng lượng tài sản của nhóm quỹ này lên 759 tỷ USD.

Các nhà quản lý quỹ phòng hộ vĩ mô đạt mức lợi nhuận đầu tư 4,7% trong quý 3. Sau khi bù đắp các khoản lỗ trước đó trong năm, nhóm này đạt mức lợi nhuận 3,8% trong 9 tháng đầu năm.

Theo ông Heinz, ngành quỹ phòng hộ có thể thu hút lượng tài sản lớn hơn khi các nhà đầu tư tìm cách vượt qua môi trường địa chính trị đầy thách thức và tình trạng bấp bênh về chính sách thương mại. Ông cho rằng đến cuối năm, tổng lượng tài sản được các quỹ phòng hộ trên toàn cầu quản lý hoàn toàn có khả năng vượt qua mốc 5 nghìn tỷ USD.

