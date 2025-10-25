Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tăng 7% tuần này

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...

Giá dầu thô giảm nhẹ nhưng hoàn tất một tuần tăng mạnh do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 472,51 điểm, tương đương tăng 1,01%, đạt 41.207,12 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên này đóng cửa trên mức 47.000 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,79%, đóng cửa ở mức 6.791,69 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,15%, đạt 23.204,87 điểm. Với hai thước đo này, đây cũng là những mức điểm chốt phiên cao chưa từng thấy.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 9 của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó là tăng 3,1%. CPI lõi cũng tăng 3%, thấp hơn con số dự báo là tăng 3,1%.

Mức tăng của CPI toàn phần và CPI lõi so với tháng trước tương ứng là 0,3% và 0,2%, thấp hơn mức dự báo của giới phân tích là tăng 0,4% và 0,3%.

Sau dữ liệu này, thị trường đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, đồng thời tiếp tục đặt cược cao vào khả năng ngân hàng trung ương này hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Kỳ vọng cao về việc Fed hạ lãi suất đã đưa các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh. Loạt cổ phiếu ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs và Bank of America đều chốt phiên với mức tăng khoảng 2%.

Dù vậy, cũng cần phải nói thêm rằng tốc độ tăng CPI toàn phần của tháng 9 của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái là cao hơn so với mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8.

Báo cáo CPI này lẽ ra đã được công bố từ đầu tháng, nhưng bị hoãn đến ngày 24/10 do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Phần lớn các số liệu thống kê chính thức khác, gồm các báo cáo việc làm hàng tuần và hàng tháng, vẫn đang bị hoãn do Chính phủ chưa mở cửa trở lại.

“Không có gì trong báo cáo CPI ngày hôm nay có thể khiến Fed lo ngại và chúng tôi tiếp tục dự báo Fed hạ lãi suất vào tuần tới. Khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 cũng cao vì các số liệu kinh tế đến hiện tại không mang lại lý do gì để Fed đi chệch khỏi chủ trương nới lỏng”, nhà quản lý quỹ Lindsay Rosner của công ty Goldman Sachs Asset Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Thị trường có vẻ không quan tâm nhiều tới tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada vì bang Ontario của nước này đăng một quảng cáo nói rằng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan “nói tiêu cực về thuế quan”. Ông Trump miêu tả quảng cáo này - dẫn lời Tổng thống Reagan trên sóng radio vào tháng 4/1987 rằng “hàng rào thuế quan gây tác hại cho người lao động và người tiêu dùng Mỹ” trong dài hạn - là giả mạo.

Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford, sau đó tuyên bố sẽ gỡ quảng cáo này để đàm phán thương mại Mỹ - Canada có thể nối lại.

Tuần tới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1/11 ở Hàn Quốc.

Với phiên tăng ngày thứ Sáu, chứng khoán Mỹ hoàn tất tuần tăng thứ hai liên tiếp, với cả ba chỉ số cùng tăng khoảng 2%. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 15% và Nasdaq tăng 20%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,05 USD/thùng, tương đương giảm 0,1%, còn 65,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,29 USD/thùng, tương đương giảm 0,5%, còn 61,5 USD/thùng.

Giá dầu giảm phiên này do thị trường bắt đầu có một số hoài nghi về việc liệu chính quyền ông Trump có thực thi cam kết trừng phạt hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil như đã tuyên bố trong tuần này hay không. Hai công ty trên chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu và Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ đứng sau Mỹ về sản lượng khai thác dầu.

Hôm thứ Năm, giá dầu tăng hơn 5% do tuyên bố trước đó của ông Trump về trừng phạt Rosneft và Lukoil đặt ra khả năng xảy ra sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga. Dù giảm phiên ngày thứ Sáu, giá dầu vẫn tăng hơn 7% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters cho rằng việc Mỹ tuyên bố trừng phạt hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga đã dẫn tới việc các công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc tạm dừng mua dầu Nga. Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ - khách mua lớn nhất của dầu Nga vận tải qua đường biển - cũng đang có ý định giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga.