VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thế giới

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Bình Minh

08/09/2025, 08:56

Việc tăng sản lượng này diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang dần rút lại các kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được thực hiện trong những năm gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga quyết định tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025, một động thái được cho là nhằm giữ vững thị phần trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu có dấu hiệu suy giảm.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của một nhóm gồm 8 thành viên OPEC+ vào ngày 7/9, trong đó nhóm nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày. Mức tăng này thấp hơn so với mức tăng của các tháng trước, khi OPEC+ đã tăng sản lượng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 411.000 thùng/ngày trong tháng 7.

Việc tăng sản lượng này diễn ra trong bối cảnh OPEC+ đang dần rút lại các kế hoạch cắt giảm sản lượng đã được thực hiện trong những năm gần đây để hỗ trợ giá dầu. Bằng cách tăng sản lượng trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, nhóm đã hoàn toàn rút lại một chương trình giảm sản lượng tự nguyện 2,5 triệu thùng/ngày. Quyết định giảm sản lượng mới nhất đồng nghĩa OPEC+ bắt đầu gỡ bỏ sớm hơn 1 năm so với dự kiến một chương trình giảm sản lượng dầu khác với mức giảm 1,65 triệu thùng/ngày.

Ông Jorge Leon, một nhà phân tích tại công ty phân tích và tư vấn năng lượng Rystad, nhận định với hãng tin CNBC: “Số lượng thùng dầu trong đợt nâng sản lượng này có thể nhỏ, nhưng thông điệp thì lớn”. Ông nhấn mạnh rằng OPEC+ đang ưu tiên việc giành lại thị phần ngay cả khi điều này có thể dẫn đến giá dầu giảm.

Saudi Arabia, quốc gia dẫn đầu OPEC, đã thể hiện rõ quyết tâm giành lại thị phần khi nước này tìm cách xử lý các thành viên như Kazakhstan vì đã khai thác dầu vượt mức hạn ngạch được phân bổ. Đồng thời, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã xây dựng thêm năng lực sản xuất dầu và đòi hỏi hạn ngạch cao hơn. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa các thành viên trong OPEC+ đang gia tăng, khi mỗi quốc gia đều muốn tối đa hóa lợi ích từ nguồn tài nguyên dầu mỏ.

Ngoài ra, việc OPEC+ tăng sản lượng cũng là một sự hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu năm nay, khi ông muốn hiện thực hóa lời hứa tranh cử là mang lại mức giá xăng rẻ hơn cho cử tri Mỹ.

Giá dầu đã giảm khoảng 15% trong năm nay, một phần do các quyết định tăng sản lượng của OPEC+. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì ở mức khoảng 65 USD/thùng do lực hỗ trợ từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và Iran. Điều này đã tạo điều kiện cho OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng mà không lo ngại về việc giá dầu sẽ sụt giảm mạnh.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London 5 năm qua. Đơn vị: USD/thùng.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London 5 năm qua. Đơn vị: USD/thùng.

Mặc dù OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng, nhiều thành viên trong nhóm hiện đang khai thác dầu gần hết công suất của họ. Điều này có nghĩa là chỉ có Saudi Arabia và UAE là những quốc gia có khả năng đưa thêm dầu ra thị trường.

Trong bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm trong quý 4/2025, OPEC+ để ngỏ các khả năng tiếp tục tăng sản lượng, tạm dừng hoặc đảo ngược các đợt tăng sản lượng trong các cuộc họp tiếp theo. Cuộc họp tới của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 5/10, và đó sẽ là thời điểm quan trọng để theo dõi các quyết định tiếp theo của nhóm trong việc điều chỉnh sản lượng.

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

08:14, 06/09/2025

08:14, 06/09/2025

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

IEA bi quan, OPEC lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

13:11, 14/08/2025

13:11, 14/08/2025

IEA bi quan, OPEC lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng dầu để giữ thị phần

07:56, 04/08/2025

07:56, 04/08/2025

OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng dầu để giữ thị phần

giá dầu opec OPEC tăng sản lượng opec+

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/9 tuyên bố sẽ từ chức, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đương đầu với sức ép thuế quan từ Mỹ và sự bất đồng gia tăng trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền...

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (8/9) trong trạng thái tăng, áp sát mốc kỷ lục 3.600 USD/oz thiết lập vào hôm thứ Sáu vừa rồi...

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan muốn thu hút khách du lịch từ Việt Nam

Azerbaijan, một quốc gia nằm ở khu vực Tây Nam của châu Á, đang triển khai những nỗ lực nhằm thu hút khách du lịch từ Việt Nam và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này...

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 31/8-6/9/2025: Thuế đối ứng của Tổng thống Trump bị thử thách, giá vàng lại "sốt"

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 31/8-6/9/2025: Thuế đối ứng của Tổng thống Trump bị thử thách, giá vàng lại "sốt"

Tuần qua, những thông tin xoay quanh phán quyết về chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận sự quan tâm lớn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Tiêu điểm

2

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Thị trường

3

Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80

Tiêu & Dùng

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Tiêu điểm

5

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?

Chứng khoán

