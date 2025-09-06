Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...

Mối lo về khả năng xảy ra tình trạng thừa mứa dầu khiến giá dầu giảm mạnh và hoàn tất một tuần đi xuống.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,32%, còn 6.481,5 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,03%, còn 21.700,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 220,43 điểm, tương đương giảm 0,48%, còn 45.400,86 điểm.

Đáng chú ý, phiên giảm điểm này xảy ra dù cả ba chỉ số đều lập kỷ lục nội phiên. Ở thời điểm lập đỉnh của phiên, S&P 500, Nasdaq và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 0,5%, 0,8% và 0,3%.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Sau khi báo cáo trên được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 100% Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm đã bắt đầu được tính đến - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Việc làm tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, và tiền lương tăng yếu củng cố quan điểm rằng thị trường lao động đang yếu đi nhiều. Những dữ liệu này mang tới cho Fed đủ lý do cần thiết để dịch chuyển cán cân rủi ro và giảm lãi suất sau 2 tuần nữa”, nhà quản lý danh mục Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét với hãng tin CNBC.

Trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố, giới đầu tư ở Phố Wall đã kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất và động thái đó sẽ tiếp sức cho nền kinh tế đang yếu đi nhưng chưa tới mức rơi vào suy thoái. Dù vậy, các số liệu mới nhất - bao gồm cả dữ liệu điều chỉnh của tháng 6 cho thấy nền kinh tế Mỹ mất việc làm lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 - có thể sẽ bắt đầu dẫn tới nỗi lo suy thoái.

Dù giảm điểm phiên này, S&P 500 và Nasdaq vẫn hoàn tất một tuần tăng, với mức tăng tương ứng 0,33% và 1,14%. Trong khi đó, Dow Jones giảm 0,32% cả tuần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,49 USD/thùng, tương đương giảm 2,22%, đóng cửa ở mức 65,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,61 USD/thùng, tương đương giảm 2,54%, chốt ở mức 61,87 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu Brent giảm gần 4% và giá dầu WTI giảm hơn 3%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 2 tuần tăng liên tiếp. Khả năng nhóm OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, tiếp tục tăng sản lượng đã gây áp lực giảm lên giá dầu trong tuần này. Ngoài ra, báo cáo thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ tăng cũng khiến giá dầu giảm.

“Đang có những dấu hiệu về một tương lai thừa dầu”, nhà phân tích John Evans của công ty môi giới PVM Oil nhận xét với hãng tin Reuters.

Cuộc họp của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này. Một động thái tăng sản lượng nữa sẽ đồng nghĩa OPEC+ bắt đầu rút lại một kế hoạch giảm sản lượng 1,65 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, liên minh này đã rút lại kế hoạch giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày.

Theo một báo cáo của ngân hàng Commerzbank, nếu OPEC+ tiếp tục nâng sản lượng, “chúng tôi tin là động thái đó sẽ gây nhiều áp lực giảm lên giá dầu. Xét cho cùng, đang có rủi ro thừa cung dầu”.

Dù vậy, rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga cũng là một vấn đề mà thị trường đang tính đến, bởi Mỹ đang muốn gia tăng áp lực để Nga kết thúc chiến tranh với Ukraine. Nếu nguồn cung dầu từ Nga bị cắt giảm, giá dầu toàn cầu có thể tăng.

“Vẫn có rủi ro là các cường quốc phương Tây sẽ tăng trừng phạt Nga nhằm buộc Tổng thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét.