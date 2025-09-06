Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Bình Minh

06/09/2025, 08:14

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Mối lo về khả năng xảy ra tình trạng thừa mứa dầu khiến giá dầu giảm mạnh và hoàn tất một tuần đi xuống.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,32%, còn 6.481,5 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,03%, còn 21.700,39 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 220,43 điểm, tương đương giảm 0,48%, còn 45.400,86 điểm.

Đáng chú ý, phiên giảm điểm này xảy ra dù cả ba chỉ số đều lập kỷ lục nội phiên. Ở thời điểm lập đỉnh của phiên, S&P 500, Nasdaq và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 0,5%, 0,8% và 0,3%.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có 22.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 75.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,3%, phù hợp với dự báo.

Sau khi báo cáo trên được công bố, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 100% Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 16-17/9. Trong đó, khả năng lãi suất giảm 0,5 điểm phần trăm đã bắt đầu được tính đến - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Việc làm tăng trưởng chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, và tiền lương tăng yếu củng cố quan điểm rằng thị trường lao động đang yếu đi nhiều. Những dữ liệu này mang tới cho Fed đủ lý do cần thiết để dịch chuyển cán cân rủi ro và giảm lãi suất sau 2 tuần nữa”, nhà quản lý danh mục Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận xét với hãng tin CNBC.

Trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 được công bố, giới đầu tư ở Phố Wall đã kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất và động thái đó sẽ tiếp sức cho nền kinh tế đang yếu đi nhưng chưa tới mức rơi vào suy thoái. Dù vậy, các số liệu mới nhất - bao gồm cả dữ liệu điều chỉnh của tháng 6 cho thấy nền kinh tế Mỹ mất việc làm lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 - có thể sẽ bắt đầu dẫn tới nỗi lo suy thoái.

Dù giảm điểm phiên này, S&P 500 và Nasdaq vẫn hoàn tất một tuần tăng, với mức tăng tương ứng 0,33% và 1,14%. Trong khi đó, Dow Jones giảm 0,32% cả tuần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,49 USD/thùng, tương đương giảm 2,22%, đóng cửa ở mức 65,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,61 USD/thùng, tương đương giảm 2,54%, chốt ở mức 61,87 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu Brent giảm gần 4% và giá dầu WTI giảm hơn 3%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 2 tuần tăng liên tiếp. Khả năng nhóm OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga, tiếp tục tăng sản lượng đã gây áp lực giảm lên giá dầu trong tuần này. Ngoài ra, báo cáo thống kê cho thấy lượng dầu tồn trữ của Mỹ tăng cũng khiến giá dầu giảm.

“Đang có những dấu hiệu về một tương lai thừa dầu”, nhà phân tích John Evans của công ty môi giới PVM Oil nhận xét với hãng tin Reuters.

Cuộc họp của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này. Một động thái tăng sản lượng nữa sẽ đồng nghĩa OPEC+ bắt đầu rút lại một kế hoạch giảm sản lượng 1,65 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 1,6% nhu cầu dầu toàn cầu, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, liên minh này đã rút lại kế hoạch giảm sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày.

Theo một báo cáo của ngân hàng Commerzbank, nếu OPEC+ tiếp tục nâng sản lượng, “chúng tôi tin là động thái đó sẽ gây nhiều áp lực giảm lên giá dầu. Xét cho cùng, đang có rủi ro thừa cung dầu”.

Dù vậy, rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga cũng là một vấn đề mà thị trường đang tính đến, bởi Mỹ đang muốn gia tăng áp lực để Nga kết thúc chiến tranh với Ukraine. Nếu nguồn cung dầu từ Nga bị cắt giảm, giá dầu toàn cầu có thể tăng.

“Vẫn có rủi ro là các cường quốc phương Tây sẽ tăng trừng phạt Nga nhằm buộc Tổng thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét.

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

09:27, 05/09/2025

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

07:29, 05/09/2025

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Hãng dầu lửa Mỹ giảm 1/4 số nhân viên vì giá dầu trượt dốc

09:44, 04/09/2025

Hãng dầu lửa Mỹ giảm 1/4 số nhân viên vì giá dầu trượt dốc

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu

Đọc thêm

Công ty điện gió Đan Mạch kiện Chính phủ Mỹ vì bị chặn dự án ngoài khơi

Công ty điện gió Đan Mạch kiện Chính phủ Mỹ vì bị chặn dự án ngoài khơi

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích năng lượng gió, cho rằng loại năng lượng này không đáng tin cậy và đắt đỏ...

Nhà Trắng chỉ trích việc quỹ đầu tư quốc gia Na Uy rút vốn khỏi công ty Mỹ

Nhà Trắng chỉ trích việc quỹ đầu tư quốc gia Na Uy rút vốn khỏi công ty Mỹ

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ quỹ đầu tư quốc gia với quy mô 2 nghìn tỷ USD của Na Uy, nói rằng Washington “rất lo ngại” về việc quỹ này gần đây đã rút vốn khỏi công ty Mỹ Caterpillar...

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Các thông tin chi tiết khác, bao gồm thời điểm thuế quan mới có hiệu lực, sẽ được thông báo trong vòng 7 ngày...

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Một phần lớn trong chính sách thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng ở nhiệm kỳ thứ hai của ông đang đối mặt với một phép thử mang tính bước ngoặt...

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang và giá vàng tăng mạnh là những diễn biến thu hút sự quan tâm trên thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Tiêu điểm

2

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Tài chính

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Thị trường

4

Báo động 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung

Tài chính

5

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: