Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...

Giá dầu thô tăng khá mạnh, một phần do Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 249,07 điểm, tương đương giảm 0,55%, còn 45.295,81 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,69%, còn 6.415,54 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,82%, còn 21.279,63 điểm.

Phiên này chứng kiến nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với những cổ phiếu đã tăng điểm mạnh trong mùa hè. Chẳng hạn, cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức giảm khoảng 2%, trong khi các Big Tech khác như Amazon và Apple ghi nhận mức giảm trên dưới 1%.

Thị trường đương đầu áp lực giảm sau khi tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ hôm thứ Sáu ra phán quyết nói rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump là vi hiến. Tòa kết luận rằng chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền áp thuế quan trên diện rộng. Phản ứng với phán quyết này, ông Trump nói đây là một quyết định “mang tính đảng phái cao” và tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Phiên ngày thứ Hai (1/9), thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Lao động (Labor Day).

Sự bấp bênh và khó lường về thuế quan khiến tâm lý thận trọng của nhà đầu tư gia tăng. Điều này khiến họ ngại nắm giữ cổ phiếu hơn và muốn tăng tỷ trọng nắm giữ những tài sản an toàn như vàng. Giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã thiết lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz trong phiên ngày thứ Ba.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp sửa hạ lãi suất đã tăng lên trong phiên này, nhưng dường như không giúp ích gì nhiều cho giá cổ phiếu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 92% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Trước kỳ nghỉ lễ, kỳ vọng này ở mức 86%.

Dù khả năng Fed hạ lãi suất tăng lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trong phiên ngày thứ Ba. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,27%, còn lợi suất của kỳ hạn 30 năm vượt mức 4,97%.

Một số nhà phân tích cho rằng lợi suất trái phiếu tăng do kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Chính phủ Mỹ có thể sẽ phải hoàn trả lại số tiền thuế quan nhiều tỷ USD sẽ thu được, và một động thái như vậy có thể làm trầm trọng thêm tình hình tài chính công vốn dĩ đã căng thẳng của Washington.

Ngoài ra, lợi suất tăng cũng cho thấy rủi ro lạm phát ở Mỹ còn cao, trong khi khả năng Fed hạ lãi suất phản ánh mối lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động. Đây là những tín hiệu cho thấy mối lo về tình trạng đình lạm (stagflation) có thể xảy ra trong nền kinh tế Mỹ.

Những đánh giá này có thể gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư khi bước vào một tháng giao dịch mới. Tháng 9 thường là tháng xấu nhất trong năm đối với các nhà giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall. Trong 5 năm qua, S&P 500 giảm bình quân 4,2% trong tháng 9, và trong 10 năm qua, mức giảm bình quân của chỉ số này trong tháng 9 là hơn 2%.

“Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm ở ngưỡng 5% chắc chắn là một trở ngại đối với giá cổ phiếu. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ tiếp tục gây khó khăn đối với giá cổ phiếu, nhất là những cổ phiếu có định giá đã bị đẩy lên khác cao”, chiến lược gia Ross Mayfield của công ty Baird Private Wealth Management nhận xét.

Thị trường đã tăng điểm mạnh trong tháng 8, với chỉ số S&P 500 tăng gần 2%, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 6.500 USD/oz. Tuần này, báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày thứ Sáu, có thể tác động mạnh tới triển vọng lãi suất Fed và diễn biến giá cổ phiếu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,99 USD/thùng, tương đương tăng 1,45%, đóng cửa ở mức 69,14 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,58 USD/thùng, tương đương tăng 2,5%, chốt ở 65,59 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi Chính phủ Mỹ áp biện pháp trừng phạt mới nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran. Bộ Tài chính Mỹ ngày 2/9 đưa ra lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới các công ty vận tải biển và tàu bè do một doanh nhân người Iraq đứng đầu bị cho là chuyên buôn lậu dầu Iran dưới vỏ bọc dầu Iraq.

Chính quyền ông Trump đang tiếp tục gây sức ép với Iran trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran rơi vào bế tắc. Vòng đàm phán thứ sáu đã bị trì hoãn kể từ khi cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Iran với Israel nổ ra vào tháng 6 năm nay.

“Mỹ đang siết hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và điều này đang hỗ trợ giá dầu ngày hôm nay”, nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận xét.

Thị trường cũng đang chờ cuộc họp sản lượng dự kiến diễn ra vào ngày 7/9 của OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga. Giới phân tích cho rằng nhóm một 8 nước do Nga và Saudi Arabia dẫn đầu trong liên minh này sẽ không tiếp tục rút lại các kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện đang còn hiệu lực. Họ nói rằng nhóm này muốn giữ giá dầu ở vùng 60 USD/thùng nên sẽ không tăng sản lượng thêm, ít nhất là trước mắt.

Trong khi đó, Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nhau trong cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm rưỡi giữa hai nước. Theo ước tính của Reuters, các cơ sở năng lượng của Nga bị Ukraine tấn công chiếm ít nhất 17% năng lực chế biến dầu của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào cuối tuần tuyên bố trên mạng xã hội rằng nước này “sẽ có những cuộc tấn công sâu mới” nhằm vào Nga, nhưng không tiết lộ chi tiết. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những nỗ lực của Mỹ và châu Âu nhằm thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận đàm phán ngừng bắn song phương với ông Zelenskiy đang bị đình trệ.

Nhà Trắng đã gia tăng áp lực gián tiếp lên các nước tiêu thụ dầu thô của Nga, tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%. Ấn Độ đã chỉ trích động thái này của Mỹ là “bất công và vô lý”, đồng thời thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục mua dầu Nga.