Thứ Bảy, 30/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

An Huy

30/08/2025, 14:11

Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25/8/2025 - Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 tăng lên, dù tốc độ lạm phát còn cách xa mục tiêu 2%.

Dưới đây là một số thông tin kinh tế chính trong tuần từ ngày 24-30/8/2025 do VnEconomy điểm lại:

Phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump bị tòa án phúc thẩm bác bỏ

Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ ngày 29/8 đã ra phán quyết rằng đạo luật mà ông Trump viện dẫn để áp các kế hoạch thuế quan trên diện rộng, bao gồm thuế quan đối ứng, thực ra không trao cho ông thẩm quyền áp các thuế quan đó.

Tòa phúc thẩm cho biết hiệu lực của phán quyết này sẽ được hoãn tới ngày 14/10 để cho chính quyền ông Trump có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Phản hồi phán quyết này, ông Trump chỉ trích tòa phúc thẩm là “cực kỳ thiên vị” và khẳng định rằng Tòa án Tối cao sẽ đưa ra một phán quyết có lợi cho ông.

Canada nhượng bộ Mỹ, nhưng vẫn chưa được Mỹ hạ thuế quan

Tuần này, ông Dominic LeBlanc - Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại của Canada với Mỹ - đã dẫn đầu một phái đoàn đến Washington sau khi Ottawa loại bỏ các biện pháp trả đũa thuế quan đối với nhiều tỷ USD hàng hóa Mỹ nhằm xoa dịu ông Trump và đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Nhưng cuối cùng, đoàn đã về nước mà không có thỏa thuận thương mại nào. Giới chức Canada tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng họ không còn kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ dỡ bỏ toàn bộ thuế quan đối với nước này.

Ông Trump dọa áp thuế quan 200% đối với Trung Quốc dù đàm phán vẫn tiếp tục

Ngày 25/8, ông Trump cảnh báo có thể áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm. “Họ phải cung cấp nam châm cho chúng tôi, nếu họ không cung cấp nam châm, thì chúng tôi phải áp thuế 200% hoặc gì đó”, ông Trump nói với các nhà báo. Lời cảnh báo này của ông chủ Nhà Trắng làm lung lay thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp tục. Chính phủ Mỹ cho biết Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương sẽ tới Washington và có cuộc gặp các cấp phó của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và một số quan chức Bộ Tài chính Mỹ tại Washingon vào cuối tuần này.

Ông Trump sa thải một thống đốc Fed

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, ông Trump sa thải một thành viên của Hội đồng Thống đốc Fed là bà Lisa Cook - người bị ông cáo buộc là vi phạm các quy định trong hồ sơ vay thế chấp nhà. Bà Cook đã kiện Tổng thống lên tòa án liên bang, cho rằng ông không có thẩm quyền sa thải bà. Vụ kiện đang chờ tòa án xử lý, và có thể sẽ được đẩy tới Tòa án Tối cao.

Việc sa thải một thống đốc Fed nằm trong chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm buộc Fed hạ lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ quan điểm chỉ đưa ra quyết định lãi suất dựa trên các số liệu kinh tế Mỹ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật vẫn chưa được thực thi

Nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế Ryosei Akazawa, đã hủy kế hoạch công du Mỹ trong tuần này vì vẫn còn một số điểm cần giải quyết ở cấp công tác trước khi tiến hành đàm phán ở cấp bộ trưởng - hãng thông tấn Nhật Kyodo đưa tin ngày 28/8.

Mỹ và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận thương mại vào tháng 7, nhưng tới nay thỏa thuận vẫn chưa được thực thi. Phía Mỹ đã làm rõ không cộng dồn thuế đối ứng 15% vào các mức thuế quan trước đây, nhưng vẫn chưa sửa đổi sắc lệnh điều hành về vấn đề này. Ngoài ra, Nhật Bản đặc biệt sốt ruột vì thuế quan của Mỹ đối với ô tô và linh kiện ô tô Nhật vẫn là 27,5%.

Thuế quan trừng phạt của Mỹ có hiệu lực, Ấn Độ vẫn cứng rắn

Ngày 27/8, Mỹ chính thức áp thuế quan 50% lên hàng hóa Ấn Độ, gồm thuế đối ứng 25% và mức thuế 25% trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu Nga. Nhưng bất chấp sức ép của Mỹ, Ấn Độ chưa hề đưa ra tín hiệu nào cho thấy sẽ giảm hoặc dừng mua dầu Nga. Thậm chí, trong lúc đang bế tắc với Mỹ, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đã có một loạt chuyến thăm Nga thời gian gần đây, cho thấy New Delhi và Moscow đang xích lại gần hơn.

Miễn trừ thuế quan “de minimis” của Mỹ chính thức chấm dứt

Bắt đầu từ ngày 29/8, Chính phủ Mỹ chấm dứt chế độ miễn trừ “de minimis” - quy định miễn thuế quan đối với những gói hàng nhỏ, có trị giá từ 800 USD trở xuống, nhập cảnh vào Mỹ.

Việc đánh thuế quan đối với các gói hàng nhỏ được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các nhà bán hàng giảm giá, như Amazon Haul và TikTok Shop, cũng như các chợ trực tuyến Etsy và Shopify. Việc Mỹ áp dụng miễn trừ thuế quan cho các gói hàng nhỏ đã được các công ty thương mại điện tử bán hàng giá rẻ như Shein và Temu tận dụng triệt để trong những năm qua, đưa một lượng hàng hóa lớn vào Mỹ mà không bị đánh thuế.

Lạm phát Mỹ nóng lên, nhưng khả năng Fed hạ lãi suất đang cao

Theo báo cáo ngày 29/8 từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, đồng thời là dữ liệu lạm phát quan trọng nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - tăng 2,9% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này phù hợp với dự báo, dù cao hơn mức tăng của tháng 6 và cao nhất kể từ tháng 2.

PCE toàn phần tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, cùng đều phù hợp với dự báo.

Mặc dù lạm phát có chiều hướng gia tăng, thị trường vẫn đặt cược nhiều vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Sau khi báo cáo được công bố, thị trường lãi suất tương lai vẫn đặt cược khả năng hơn 86% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Hồi cuối tháng 7, khả năng này là dưới 70%.

Hàn Quốc cam kết đầu tư thêm vào Mỹ

Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tuần này, Hàn Quốc cam kết tổng số vốn đầu tư mới khoảng 150 tỷ của các công ty Hàn Quốc rót vào Mỹ. Cùng với đó, Korean Air công bố đơn hàng mua 103 máy bay Boeing, đánh dấu đơn hàng lớn nhất trong lịch sử của hãng hàng không Hàn Quốc này. Trước đó, trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn đạt được vào cuối tháng 7, Hàn Quốc đã cam kết sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp với ông Lee tại Nhà Trắng vào ngày 25/8, ông Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại trong đó Mỹ áp thuế quan 15% lên hàng hóa Hàn Quốc sẽ không thay đổi.

Dự báo tăng trưởng kinh tế Nga 2025 bị cắt giảm

Trong một cuộc họp chính phủ tại Điện Kremlin ngày 27/8, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,5%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự báo 2,5% trước đó do lãi suất cao kìm hãm nhu cầu vay của doanh nghiệp và người dân.

Do lạm phát tăng cao vì chi tiêu quân sự tăng trong bối cảnh chiến tranh Nga - Ukraine, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tăng lãi suất lên 21% vào tháng 10 năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2003. Tháng 6 năm nay, CBR hạ lãi suất xuống còn 20%, sau đó tiếp tục giảm còn 18% vào tháng 7. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn đang chịu tác động lớn bởi lãi suất cao và thiếu lao động.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

10:51, 23/08/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

16:53, 16/08/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Thuế đối ứng Mỹ hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine và loạt dấu ấn kinh tế thế giới tuần 3-9/8/2025

09:04, 09/08/2025

Thuế đối ứng Mỹ hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine và loạt dấu ấn kinh tế thế giới tuần 3-9/8/2025

Từ khóa:

dấu ấn kinh tế thế giới Đầu tư Hàn Quốc fed kinh tế mỹ lãi suất lạm phát Nga thuế quan thương mại tòa án Trump

Đọc thêm

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…

Chứng khoán Mỹ hoàn tất 4 tháng tăng liên tiếp, giá dầu giảm

Chứng khoán Mỹ hoàn tất 4 tháng tăng liên tiếp, giá dầu giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/8), khi nhiều nhà đầu tư chốt lời trước khi bước vào một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, nhưng chỉ số S&P 500 hoàn tất một tuần tăng điểm và tháng tăng điểm thứ tư liên tiếp...

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Một tòa án phúc thẩm của Mỹ ngày 29/8 bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Động thái này được đánh giá là làm rung chuyển chính sách thương mại mang màu sắc bảo hộ của Washington...

Singapore cùng nhiều nước lập nhóm thương mại

Singapore cùng nhiều nước lập nhóm thương mại

Một loạt nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) gồm Singapore và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang chuẩn bị công bố một nhóm mới nhằm thúc đẩy “sự cởi mở thương mại”...

Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Doanh số của hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục giảm mạnh ở châu Âu trong tháng 7, khi người mua xe tại thị trường khu vực này chuộng xe BYD hơn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Những hình ảnh ngoạn mục trên bầu trời Ba Đình trong Lễ tổng duyệt

Dân sinh

2

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Thế giới

3

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

4

Sáng nay tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Dân sinh

5

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: