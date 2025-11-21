Chứng khoán Mỹ sụt điểm vì cổ phiếu AI lại bị xả, giá dầu giảm

Việc cổ phiếu AI bị xả ồ ạt cho thấy mối lo về định giá của các cổ phiếu này đã quan trở lại. Nỗi lo ngại này càng được khuếch đại do khả năng Fed không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (20/11), khi báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng làm suy yếu khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 12 và cổ phiếu công nghệ bị bán tháo bất chấp kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng của Nvidia. Giá dầu tiếp tục đi xuống vì Mỹ tái khởi động nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 386,51 điểm, tương đương giảm 0,84%, còn 45.752,26 điểm, dù có lúc tăng hơn 700 điểm trong phiên.

Chỉ số S&P 500 mất 1,56%, chốt ở mức 6.538,76 điểm. Ở thời điểm cao nhất trong phiên, chỉ số tăng 1,9%.

Chỉ số Nasdaq giảm 2,16%, đóng cửa ở mức 22.078,05 điểm, dù trước đó lập đỉnh của phiên với mức tăng 2,6%.

Cú đảo chiều gây sửng sốt của cổ phiếu Nvidia được xem là một nguyên nhân chính kéo tụt các chỉ số. Mã này có lúc tăng tới 5% sau khi hãng sản xuất chip đình đám công bố kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự báo và đưa ra triển vọng lạc quan về quý 4.

Tuy nhiên, Nvidia cuối cùng đóng cửa với mức giảm 3%, bất chấp CEO Jensen Huang khẳng định rằng nhu cầu đối với con chip Blackwell thế hệ hiện tại của hãng vẫn đang rất lớn và phủ nhận quan điểm cho rằng đang có một bong bóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với Nvidia, các cổ phiếu AI lớn khác như Oracle và AMD cũng đồng loạt chốt phiên trong sắc đỏ.

Việc cổ phiếu AI bị xả ồ ạt cho thấy mối lo về định giá của các cổ phiếu này đã quay trở lại. Nỗi lo ngại này càng được khuếch đại do khả năng Fed không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu lẽ ra được công bố vào đầu tháng 10 nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo báo cáo này, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm 119.000 công việc trong tháng 9, nhiều hơn gấp đôi mức dự báo 50.000 công việc mà giới phân tích đưa ra trước khi báo cáo được công bố.

Dấu hiệu vững vàng của thị trường lao động khiến các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng dưới 40% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Trong phiên, có lúc khả năng này giảm còn 25%.

Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ không công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10, và thay vào đó sẽ gộp chung báo cáo này vào báo cáo tháng 11. Số liệu chung của hai tháng sẽ được công bố vào ngày 16/12, sau cuộc họp của Fed. Như vậy, số liệu việc làm tháng 9 vừa được công bố sẽ là một điểm dữ liệu chi phối quyết định lãi suất sắp tới của ngân hàng trung ương này.

“Đà tăng của cổ phiếu Nvidia đã bị ‘vùi dập’ bởi triển vọng Fed có thể không giảm lãi suất vào tháng 12. Thị trường vốn đã hy vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, nhưng tình hình dường như đã thay đổi”, chuyên gia Jeff Kilburg của công ty KKM Financial nhận xét với hãng tin CNBC.

Tháng 11 này đã chứng kiến sự suy yếu của giao dịch AI và thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, khi nhà đầu tư chốt lời đối với các mã đã tăng mạnh từ đầu năm. Tính từ đầu tháng, cổ phiếu Nvidia đã giảm gần 11%, tiến tới hoàn tất tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.

Walmart là một trong những cổ phiếu hiếm hoi tăng giá trong phiên ngày thứ Năm, với mức tăng 6% nhờ kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự báo, một phần nhờ tăng trưởng ở bộ phận thương mại điện tử.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,13 USD/thùng, tương đương giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 63,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,3 USD/thùng, tương đương giảm 0,5%, còn 59,14 USD/thùng.

Vào đầu phiên, giá dầu đã phục hồi sau phiên giảm mạnh hôm thứ Tư, nhờ số liệu thống kê cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Nhưng sau đó, giá dầu lại đi xuống do có thông tin Mỹ hối thúc Ukraine chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia láng giềng này.

Nếu chiến tranh chấm dứt, ngành dầu lửa Nga có thể được phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt, và nguồn cung dầu từ Nga ra thị trường toàn cầu sẽ tăng lên.

Thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất bao gồm nội dung Ukraine nhường một phần lãnh thổ cho Nga và giảm quy mô lực lượng vũ trang - hai điều kiện mà Tổng thống Volodymyr Zelenskiy trước đây đã từ chối. Ngày 20/11, ông Zelenskiy cho biết sẽ xem xét thỏa thuận này và thảo luận với Mỹ.