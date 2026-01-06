Đan Mạch cảnh báo Mỹ về Greenland

Mối lo về số phận của Greenland đã gia tăng sau khi Mỹ mở chiến dịch ở Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro...

Nếu Mỹ giành quyền kiểm soát đảo Greenland khỏi Đan Mạch, hành động đó sẽ dẫn tới sự chấm dứt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo ngày 5/1.

Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, bà Frederiksen nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “nghiêm túc” về việc giành quyền kiểm soát Greenland - hòn đảo rộng lớn nằm ở vùng Bắc Cực và là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch.

“Nếu Mỹ có hành động tấn công quân sự nhằm vào một nước cùng trong khối NATO, tất cả sẽ chấm dứt, bao gồm cả khối NATO và sự đảm bảo an ninh đã duy trì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai”, bà Thủ tướng phát biểu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đan Mạch Espen Barth Eide nói với tờ báo Aftenposten rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Greenland sẽ đồng nghĩa với “sự tan vỡ của ý niệm về NATO” và khó có thể hình dung liên minh này có thể tiếp tục tồn tại.

Theo tờ báo Financial Times, những lời cảnh báo trên được phía Copenhagen đưa ra sau khi ông Trump bỏ qua lời kêu gọi trước đó của bà Frederiksen đề nghị ông dừng đe dọa Đan Mạch và Greenland, đồng thời nói rằng Mỹ cần Greenland cho mục đích “an ninh”.

“Chúng tôi cần Greenland ở góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể làm việc đó. Nếu bảo họ tăng cường an ninh ở Greenland, họ chỉ bổ sung thêm xe trượt do chó kéo đến đó mà thôi”, ông Trump nói với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 hôm thứ Bảy.

Mối lo về số phận của Greenland đã gia tăng sau khi Mỹ mở chiến dịch ở Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 5/1, Mỹ đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng ông Maduro tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, với cáo buộc ông điều hành một mạng lưới buôn lậu cocaine. Trước tòa, ông Maduro phủ nhận các cáo buộc mà Mỹ nhằm vào ông, khẳng định mình vô tội - Reuters đưa tin.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer và lãnh đạo các nước vùng Bắc Âu và Baltic, đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ Đan Mạch và chủ quyền của nước này đối với Greenland.

Nhiều năm qua, ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland, đồng thời cáo buộc Đan Mạch thiếu quan tâm tới Greenland và an ninh ở vùng Bắc Cực. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Frederiksen nói Mỹ “không có quyền” sáp nhập bất kỳ lãnh thổ nào trong số 3 lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch - gồm Đan Mạch, Greenland, và quần đảo Faroe Islands.

Bà nói thêm rằng Vương quốc Đan Mạch, trong đó có Greenland, “là một phần của NATO và do đó thuộc phạm vi đảm bảo an ninh của liên minh”.

Bà Frederiksen cũng đề cập đến việc Mỹ có một thỏa thuận quốc phòng với Đan Mạch, cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự ở Greenland. Trong những thập kỷ gần đây, Mỹ đã giảm mạnh hiện diện ở Greenland, giảm từ con số 10.000 binh sỹ đồn trú tại đảo này xuống còn chưa đầy 200 binh sỹ hiện nay.

Trong những tháng gần đây, Đan Mạch đã cam kết chi hơn 4 tỷ USD để tăng cường an ninh cho Greenland, bao gồm trang bị tàu quân sự, máy bay, thiết bị bay không người lái, hệ thống giám sát… cho những khu vực xa xôi nhất của đảo. Tuy nhiên, Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance vẫn nói rằng Đan Mạch không quan tâm tới an ninh của Greenland.