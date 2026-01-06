Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong năm 2025, Việt Nam thuộc top tăng mạnh nhất

Thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm mạnh trong năm 2025, bất chấp những biến động do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra...

Trong số các chỉ số ghi nhận thành quả tăng lớn nhất, có VN-Index của Việt Nam.

Chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán thế giới không bao gồm thị trường Mỹ tăng 29,2% trong năm qua, vượt xa mức tăng 16,39% của chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ.

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại đà tăng mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán châu Á, nơi các công ty công nghệ và bán dẫn chứng kiến sự gia tăng ấn tượng của nhu cầu. Tại thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán hưởng lợi từ kế hoạch chi tiêu của các chính phủ cho quốc phòng và hạ tầng, cùng triển vọng kinh tế được cải thiện.

Đồng USD giảm giá là một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác cho các thị trường chứng khoán ngoài Mỹ vì sẽ khuyến khích nhà đầu tư Mỹ rót vốn ra nước ngoài. Khi đó, nhà đầu tư Mỹ sẽ hưởng lợi nhiều hơn khi chuyển đổi lợi nhuận từ ngoại tệ sang USD.

Năm 2025, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 10,2%, đánh dấu năm giảm mạnh nhất kể từ 2017 - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Một trong những thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất năm 2025 là Hàn Quốc, với mức tăng 76% của chỉ số Kospi, mạnh nhất từ năm 1999. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng 26% cả năm.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung Electronics tăng gần 130% trong năm 2025; còn tại Nhật Bản, cổ phiếu hãng chip Kioxia tăng 536%.

“Giao dịch AI đã mở rộng mạnh mẽ trong năm qua. Niềm lạc quan đó đã ngày càng được phản ánh vào giá cổ phiếu ở Mỹ và mở rộng ra toàn cầu, nhất là ở các thị trường như Hàn Quốc và Nhật Bản”, chiến lược gia Arun Sai của công ty quản lý tài sản Pictet Asset Management nhận định với trang CNN Business.

Tại Đài Loan, cổ phiếu hãng sản xuất chip TSMC tăng 46,54% trong năm 2025, đạt mức cao kỷ lục. Tại Trung Quốc đại lục, cổ phiếu Alibaba ghi nhận mức tăng 75,81% nhờ tập đoàn rót vốn mạnh vào lĩnh vực AI và ra mắt một chatbot riêng.

Tại châu Âu, Chính phủ Đức đã có những bước cải cách lịch sử trong năm 2025 để tăng chi tiêu cho quốc phòng. Do vậy, cổ phiếu quốc phòng là nhóm tăng mạnh nhất tại thị trường châu Âu trong năm qua, điển hình là cổ phiếu Đức Rheinmetall với mức tăng 154%.

Triển vọng kinh tế khởi sắc ở Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ba Lan cũng thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường chứng khoán các nước này. Tín hiệu khả quan về tăng trưởng đưa giá cổ phiếu một số ngân hàng châu Âu tăng mạnh, như cổ phiếu Santander và Deutsche Bank đều tăng trên 120%.

Chỉ số IBEX 35 của chứng khoán Tây Ban Nha tăng 49%, hoàn tất năm tăng mạnh nhất từ 1993. Thị trường Italy tăng 32%, mạnh nhất từ 1998. Thị trường Đức tăng 23% và thị trường Hy Lạp tăng 44%, mạnh nhất từ 2019. Thị trường Ba Lan tăng 47%.

Chỉ số FTSE 100 của chứng khoán Anh tăng 21,51% trong năm qua, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009.

Với mức tăng 41%, VN-Index nằm trong top 5 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới năm 2025 được CNN Business thống kê.

Mức tăng trong năm 2025 của một số chỉ số chứng khoán trên thế giới - Nguồn: CNN Business.

Các nhà đầu tư ở Phố Wall hiện vẫn đang giữ quan điểm lạc quan về thị trường chứng khoán Mỹ, bởi triển vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết vững vàng, và niềm tin rằng AI sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng đi lên của thị trường. Cùng với đó, nhà đầu tư Mỹ cũng tìm kiếm các cơ hội đa dạng hóa danh mục ở nước ngoài, cả ở các thị trường mới nổi và phát triển.

“Một trong những điều gây ngạc nhiên nhất trong năm 2025 là sự vượt trội của các thị trường chứng khoán mới nổi”, Giám đốc đầu tư Lisa Shalett của công ty Morgan Stanley Wealth Management nhận định trong một báo cáo.

“Trong 15 năm qua, việc đặt tỷ trọng đầu tư cao hơn vào thị trường Mỹ đã mang lại lợi ích cho nhà đầu tư toàn cầu. Dù vậy, chúng tôi cho rằng sự dịch chuyển về địa chính trị, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, giữa bối cảnh những thay đổi lớn về công nghệ và những thách thức do nợ công của thế giới phát triển đặt ra, đòi hỏi các nhà đầu tư dài hạn cần đa dạng hóa khỏi cổ phiếu và trái phiếu Mỹ”, bà Shalett viết.