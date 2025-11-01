Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Amazon bùng nổ, giá dầu biến động vì tin Venezuela

Phiên ngày thứ Sáu khép lại một tuần và một tháng tăng điểm mạnh của thị trường...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (31/10) nhờ mức tăng mạnh của cổ phiếu Amazon sau khi công ty này công bố báo cáo tài chính khả quan. Giá dầu chốt phiên trong trạng thái tăng nhẹ sau khi giằng co mạnh vì thông tin gây lo ngại liên quan tới Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,26%, đạt 6.840,2 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,61%, đạt 23.724,96 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,09%, đạt 47.562,87 điểm.

Cổ phiếu Amazon tăng 9,6% sau khi hãng thương mại điện tử khổng lồ cho biết doanh thu ở bộ phận điện toán đám mây tăng 20% trong quý 3, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. CEO Andy Jassy của Amazon cho biết mảng điện toán đám mây của công ty - bộ phận có tên Amazon Web Services (AWS) - tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy kể từ năm 2022 và nhu cầu của khách hàng đối với hạ tầng AI và hạ tầng lõi đang rất mạnh.

Báo cáo của Amazon khiến giới đầu tư thêm phần hưng phấn, tiếp tục mua mạnh những cổ phiếu liên quan tới AI. Cổ phiếu Palantir nhờ đó chốt phiên với mức tăng 3% và Oracle tăng 2,2%.

Nhà quản lý danh mục Brian Mulberry của công ty Zacks Investment Management nhấn mạnh rằng các công ty công nghệ lớn đã cam kết số vốn đầu tư cơ bản hơn 600 tỷ USD vào lĩnh vực AI trong năm 2026. “Nhà đầu tư sẽ quan tâm tới việc số vốn đầu tư đó sẽ chảy vào mỗi công ty như thế nào dưới dạng doanh thu từ các hoạt động liên quan tới AI”, ông Mulberry nói.

Phiên ngày thứ Sáu khép lại một tuần và một tháng tăng điểm mạnh của thị trường. Tuần này, S&P 500 tăng 0,7%, Nasdaq và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 2,2% và 0,8%.

Động lực tăng của tuần này là sự xuống thang của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khi hai nước đạt thỏa thuận hòa hoãn mới, và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Tính cả tháng 10, S&P 500 tăng 2,%, Nasdaq tăng 4,7% và Dow Jones tăng 2,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,07 USD/thùng, tương đương tăng 0,11%, đóng cửa ở mức 65,07 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,41 USD/thùng, tương đương tăng 0,68%, đạt 60,98 USD/thùng.

Giá dầu đã tăng mạnh sau khi có tin một cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể bắt đầu trong vòng vài giờ. Sau đó, giá dầu sụt trở lại khi Tổng thống Donald Trump có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social bác bỏ thông tin này.

Theo hãng tin Reuters, trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai một lực lượng bao quanh hàng không mẫu hạm lớn nhất của nước này là tàu Gerald Ford hiện đang ở ngoài khơi Venezuela. Việc triển khai lực lượng như vậy được cho là vượt quá sự cần thiết để trấn áp các đối tượng buôn lậu ma túy sử dụng những con tàu nhỏ.

“Rõ ràng là đang có việc gì ngoài đó. Đối với các nhà giao dịch dầu lửa, đây là một tình huống kinh điển để ‘mua luôn, hỏi sau’”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định với Reuters.

Tuy nhiên, giá dầu cũng đương đầu giảm với số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất của nước giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 10 vừa qua.

Gần đây, giá dầu được hỗ trợ bởi việc Mỹ trừng phạt hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép giảm từ khả năng OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích dự báo giá dầu Brent đạt bình quân 67,99 USD/thùng trong năm nay, cao hơn khoảng 0,38 USD/thùng so với kết quả khảo sát vào tháng trước. Giá dầu WTI được dự báo đạt bình quân năm 64,83 USD/thùng, cũng cao hơn so với dự báo trong cuộc khảo sát tháng 9 là 64,39 USD/thùng.