Chứng khoán Mỹ lình xình dù nhà đầu tư lạc quan về lạm phát, giá dầu tăng nhẹ

Nhà đầu tư lạc quan khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng, nhưng mối lo liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn phủ bóng...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (13/2) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ trong khi Nasdaq giảm điểm. Nhà đầu tư lạc quan khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng, nhưng mối lo liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn phủ bóng.

Giá dầu thô nhích nhẹ trong lúc nhà đầu tư đánh giá những yếu tố có thể tác động tới nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ dầu.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,05%, đạt 6.836,17 điểm. Dow Jones tăng 48,95 điểm, tương đương tăng 0,1%, chốt ở mức 49.500,93 điểm. Nasdaq giảm 0,22%, chốt ở mức 22.546,67 điểm.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 1, CPI của nước này tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,3% mà giới phân tích đưa ra trước đó, và thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng 12.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng đầu năm tăng 2,4%, thấp hơn con số dự báo là 2,5%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 12, đồng thời là mức tăng ít nhất kể từ tháng 5/2025. CPI lõi tăng 2,5%, bằng với dự báo và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

Các dữ liệu này ngay lập tức đã củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay, hỗ trợ cho giá vàng hồi phục. Theo dữ liệu từ công ty dữ liệu thị trường tài chính LSEG, thị trường đang đặt cược bình quân Fed giảm lãi suất 0,63 điểm phần trăm trong năm nay, tương đương ít nhất 2 lần giảm mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Trong đó, đợt giảm đầu tiên được kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 7.

“Đây là một tin vui đối với thị trường, cũng như đối với ông Kevin Warsh, người được đề cử làm chủ tịch tiếp theo của Fed. Đây mới là dữ liệu của 1 tháng, nhưng nếu tiếp tục, xu hướng lạm phát xuống thang này sẽ mở đường cho việc hạ lãi suất”, chiến lược gia trưởng Phil Blancato của công ty Osaic nhận định với hãng tin CNBC.

Còn theo nhà quản lý quỹ Keith Buchanan của công ty Globalt Investments, nhà đầu tư vẫn đang cố gắng xác định xem AI và việc ứng dụng công nghệ này trong nền kinh tế sẽ có ý nghĩa thực sự như thế nào. Ông Buchanan nói rằng AI có thể tạo ra áp lực tăng tỷ lệ thất nghiệp và áp lực giảm lạm phát.

Thời gian gần đây, giới đầu tư ở Phố Wall lo ngại AI có thể đảo lộn mô hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, như các công ty phần mềm, logistics, dịch vụ tài chính, bất động sản... Ngoài ra, việc các công ty công nghệ lớn đầu tư mạnh vào AI cũng gây lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các khoản đầu tư đó. Những mối lo này đã gây sức ép giảm lên cổ phiếu công nghệ trong thời gian gần đây.

Tuần này, hai cổ phiếu tài chính Charles Schwab và Morgan Stanley giảm tương ứng 10,8% và 4,9%. Cổ phiếu công ty phần mềm Workday giảm 11% trong cả tuần, còn cổ phiếu công ty bất động sản CBRE sụt 16%.

“Nhà đầu tư không nhân từ với bất kỳ cổ phiếu nào bị cho là sẽ chịu thiệt hại do AI gây ra. Danh sách này đang dài thêm mỗi ngày”, nhà phân tích Emmanuel Cau của ngân hàng Barclays nhận định.

S&P 500 ghi nhận mức giảm 1,4% cả tuần, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Dow Jones giảm 1,2% và Nasdaq giảm 2,1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,23 USD/thùng, tương đương tăng 0,34%, chốt ở mức 67,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,05 USD/thùng, tương đương tăng 0,08%, chốt ở mức 62,89 USD/thùng.

Cả tuần này, giá dầu Brent giảm 0,6% và giá dầu WTI giảm 1,2%. Hôm thứ Năm, giá cả hai loại dầu cùng giảm hơn 3% do căng thẳng Mỹ - Iran dịu đi và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu 2026.

Phiên ngày thứ Sáu, giá dầu được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất và việc đó sẽ có lợi cho nhu cầu tiêu thụ dầu. Nhưng mặt khác, giá dầu cũng đương đầu áp lực giảm vì dự báo cho rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC+, sẽ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu. Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng OPEC+ có thể nối lại việc tăng sản lượng dầu từ tháng 4, sau 3 tháng tạm dừng việc nâng sản lượng.

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm tuyên bố Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận hạt nhân vào tháng tới. Ngày thứ Sáu, Nga tuyên bố vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine sẽ diễn ra vào tuần tới.

Theo Phó chủ tịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial, các cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran và Nga sẽ chi phối giá dầu trong ngắn hạn, trong khi nguồn cung dầu toàn cầu vẫn đang dồi dào. Ông nhận định giá dầu có thể đã phản ánh hết phần bù rủi ro địa chính trị khoảng 5-7 USD mỗi thùng.

Ngày thứ Sáu, Mỹ nới lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela, cấp 2 giấy phép chung cho phép các công ty năng lượng toàn cầu vận hành các dự án khai thác dầu khí ở nước này, cũng như các công ty khác có thể đàm phán hợp đồng để đầu tư thêm vào ngành dầu khí Venezuela.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC News, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết doanh thu bán dầu của Venezuela do Mỹ kiểm soát đã đạt mốc 1 tỷ USD, và sẽ đạt thêm 5 tỷ USD nữa trong vài tháng tới.