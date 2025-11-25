Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ cú bật của Alphabet, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), một phần nhờ mức tăng lớn của cổ phiếu Alphabet giúp nhà đầu tư phục hồi niềm tin vào giao dịch AI...

Giá dầu thô tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng cũng đương đầu áp lực giảm từ tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,55%, đạt 6.705,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,69%, đạt 22.872,01 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong vòng hơn 6 tháng trở lại đây. Chỉ số Dow Jones tăng 202,86 điểm, tương đương tăng 0,44%, đạt 46.448,27 điểm.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới Google, tăng 6,3% khi nhà đầu tư lạc quan hơn về vị thế của công ty trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Tuần trước, Google công bố nâng cấp mô hình AI Gemini 3, một động thái diễn ra chỉ gần 8 tháng sau khi trình lang Gemini 2.5.

Cú tăng của cổ phiếu Alphabet khiến nhà đầu tư lấy lại được sự lạc quan về giao dịch AI, sau khi có những hoài nghi về những cổ phiếu này trong thời gian gần đây do mối lo định giá cổ phiếu bị đẩy lên quá cao. Nhờ đó, loạt cổ phiếu AI khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Broadcom chốt phiên với mức tăng 11,1%; Micron tăng 11,%; Palantir và AMD tăng tương ứng 4,8% và 5,5%; Meta, Nvidia và Amazon đồng loạt chốt phiên trong sắc xanh.

Giám đốc nghiên cứu đầu tư Melissa Brown của công ty SimCorp bày tỏ quan điểm thận trọng. Trao đổi với hãng tin CNBC, bà nhấn mạnh rằng phiên tăng này chủ yếu được dẫn dắt bởi cổ phiếu Alphabet, và sự phụ thuộc của thị trường vào một số ít cổ phiếu không phải là một dấu hiệu tốt. “Tôi cho rằng đây không phải là một lực lượng bền vững có thể đưa thị trường tiếp tục đi lên trong nhiều phiên tới”, bà nói.

Sự khởi sắc của cổ phiếu AI trong phiên đầu tuần còn đến từ việc thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 84% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tới, từ mức đặt cược 70% vào hôm thứ Sáu.

Trong tuần này, sẽ có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, chủ yếu là các báo cáo công bố muộn vì Chính phủ Mỹ đóng cửa, bao gồm doanh thu bán lẻ, số người xin trợ cấp thất nghiệp, và lạm phát. Những dữ liệu này có thể gây dịch chuyển kỳ vọng lãi suất Fed.

Giới phân tích cho rằng những phiên còn lại của tháng 11 có thể sẽ không dễ dàng đối với nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall. Khối lượng giao dịch được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp trong những phiên tới do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đang đến gần. Cùng với đó, những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất Fed có thể khiến thị trường biến động mạnh hơn.

Ngày thứ Năm, các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn và phiên ngày thứ Sáu, thị trường sẽ đóng cửa sớm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,29%, đóng cửa ở mức 63,37 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,78 USD/thùng, tương đương tăng 1,34%, đóng cửa ở mức 58,84 USD/thùng.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 12 gia tăng đang hỗ trợ giá dầu, nhưng mặt khác, giá dầu cũng đương đầu áp lực giảm do khả năng Mỹ sẽ thành công trong vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Nếu chiến tranh giữ hai nước này chấm dứt, các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng Nga có thể được nới lỏng, giúp nước này tăng xuất khẩu dầu.

Ngày thứ Hai, Washington và Kiev đang tiếp tục đàm phán để đi tới một kế hoạch mà các bên có thể chấp nhận. Đề xuất thỏa thuận hòa bình mà Mỹ đưa ra lúc đầu bị xem là trao nhiều lợi ích cho phía Nga.

“Thị trường dầu đang bị chi phối bởi các tin tức vĩ mô, gồm đàm phán hòa bình cho Ukraine và các số liệu kinh tế Mỹ”, Giám đốc điều hành Jorge Montepeque của công ty Onyx Capital Group nhận định với hãng tin Reuters.

Còn theo nhà sáng lập Sugandha Sachdeva của công ty nghiên cứu SS Wealth Street, giá dầu đã giảm 17% từ đầu năm đến nay và ở mức hiện tại của giá dầu, nhu cầu mua vì giá trị có thể dần xuất hiện, tạo ra một lực nâng đỡ để giá tránh được rủi ro giảm sâu hơn.