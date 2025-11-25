Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Liệu giá cà phê có giảm sâu sau khi Mỹ dỡ thuế quan?

Bình Minh

25/11/2025, 14:09

Giới giao dịch cho rằng giá cà phê có thể tiếp tục giảm vì Mỹ đã dỡ thuế quan đối với mặt hàng này, nhưng mức giảm sẽ không sâu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá cà phê thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), đảo ngược phiên giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ thuế quan 40% đối với nhiều nông sản nhập khẩu từ Brazil bao gồm cà phê nhân. Một số nhà giao dịch tin rằng sự sụt giảm của giá cà phê sau tin dỡ thuế quan chỉ là nhất thời.

Giá cà phê arabica giao sau tại New York tăng 7,1 cent/pound, tương đương tăng 1,9%, đạt 3,7655 USD/pound. Hôm thứ Sáu, giá cà phê arabia tại New York đóng cửa với mức giảm khoảng 2%, sau khi giảm tới hơn 6% xuống mức thấp nhất 2 tháng trong phiên.

Trong khi đó, giá cà phê robusta tiếp tục đi xuống, chốt phiên với mức giảm 1,2%, còn 4.453 USD/tấn. Hôm thứ Sáu, giá cà phê robusta đã giảm 2,7% khi đóng cửa, sau khi giảm tới 8% trong phiên.

Giá cacao cũng giảm thêm, xuống mức thấp nhất gần 2 năm. Đóng cửa phiên đầu tuần tại thị trường London, giá cacao giao sau giảm 53 bảng Anh/tấn tương đương giảm 1,4%, còn 3.826, bảng/tấn. Trong phiên, có lúc giá cacao giảm còn 3.773 bảng/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Tại thị trường New York, giá cacao giao sau tăng 0,6%, đóng cửa phiên ngày thứ Hai ở mức 5.190 USD/tấn. Trong phiên, có lúc giá giảm còn 5.020 USD/tấn, thấp nhất 21 tháng.

Các nhà giao dịch cho rằng việc Mỹ dỡ thuế quan cho nhiều mặt hàng nông sản, trong đó thuế quan 40% đối với một loạt nông sản Brazil, cộng thêm việc quy định mới về chống nạn phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) phải đến tháng 12/2026 mới có hiệu lực, đã gây áp lực giảm lên giá các nông sản này.

Tại thời điểm tháng 9/2025, giá cà phê bán lẻ ở Mỹ đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024, một phần do thuế quan. Giá thực phẩm ở Mỹ tăng cao được xem là một yếu tố quan trọng dẫn tới việc ông Trump trong tháng 11/2025 đi đến quyết định dỡ thuế quan đối với nhiều hàng nông sản như cà phê, chocolate, thịt bò, chuối... trong đó có mức thuế 40% đối với nhiều nông sản của Brazil bao gồm cà phê nhân.

Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và cung ứng khoảng 1/3 sản lượng cà phê cho Mỹ - nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Việc ông Trump rút lại thuế quan đối với cà phê Brazil có thể sẽ khơi thông nhanh chóng dòng chảy cà phê sang Mỹ để làm đầy dự trữ cà phê đang cạn kiệt ở nước này.

Giới giao dịch cho rằng giá cà phê có thể tiếp tục giảm vì Mỹ đã dỡ thuế quan đối với mặt hàng này, nhưng mức giảm sẽ không sâu.

“Thị trường đang ‘tiêu hóa’ những thông tin này. Liệu giá có giảm thêm không? Có lẽ, nhưng tôi không cho rằng giá cà phê arabica sẽ giảm dưới 3 USD/pound. Tôi sẽ mua bất kỳ khi nào giá giảm”, một nhà giao dịch cà phê tại châu Âu chia sẻ với Reuters.

Theo vị này, nguồn cung cà phê arabica toàn cầu vẫn đang thiếu hụt do mất mùa và lượng tồn kho thấp. Rủi ro đối với các vụ thu hoạch cà phê tới đang ở mức cao do hiện tượng thời tiết La Nina.

Một nhà môi giới cà phê ở London cũng cho rằng thị trường đã phản ứng quá mức đối với động thái “quay xe” thuế quan cà phê của ông Trump, nói rằng việc dỡ thuế quan đó “đã gây chấn động mạnh hơn mức cần thiết”.

Cũng theo Reuters, các nhà giao dịch ở Brazil cho biết các hộ trồng cà phê ở nước này hiện tại không vội bán ra vì muốn chờ mức giá tốt hơn, trong khi lượng cà phê tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn mặt hàng nông sản này đang ở mức thấp lịch sử.

Tình hình lũ lụt ở Việt Nam - nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới - cũng khiến giới giao dịch lo ngại về hoạt động phơi sấy, vận chuyển, và chất lượng của cà phê Việt Nam.

Áp lực giảm giá đối với cacao dường như lớn hơn. Tại Bờ Biển Ngà, nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới, các lô hàng cacao từ vụ thu hoạch mới đang bắt đầu được đưa tới các hải cảng để lên đường xuất khẩu. Lượng mưa nhiều hơn trung bình ở vùng trồng cacao lớn nhất nước này được dự báo sẽ cải thiện chất lượng cây trồng trong vụ cacao chính kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan 40% cho nhiều nông sản Brazil

10:42, 21/11/2025

Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan 40% cho nhiều nông sản Brazil

Tổng thống Trump giảm thuế quan cho cà phê, cacao và một loạt nông sản khác

10:30, 15/11/2025

Tổng thống Trump giảm thuế quan cho cà phê, cacao và một loạt nông sản khác

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

19:59, 19/11/2025

Khoảng 1 tỷ USD nông sản Philippines được miễn thuế đối ứng Mỹ

Từ khóa:

giá cà phê thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Chiến lược kinh tế của Trung Quốc tại châu Phi đang có sự thay đổi mạnh mẽ, với xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này tăng mạnh nhưng đầu tư giảm nhanh...

Thị trường tiền ảo qua một biểu đồ

Thị trường tiền ảo qua một biểu đồ

Theo dữ liệu từ nền tảng CoinMarketCap, tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền ảo toàn cầu hiện xấp xỉ 3 nghìn tỷ USD...

Bài học đánh thuế người giàu của Na Uy

Bài học đánh thuế người giàu của Na Uy

Vấn đề cốt lõi là thuế tài sản có thể khiến một bộ phận triệu phú rời đi, nhưng nếu được thiết kế với phạm vi bao phủ đủ rộng, nguồn thu mang lại vẫn xứng đáng...

Ngân hàng Trung Quốc ồ ạt thanh lý bất động sản thế chấp để giảm nợ xấu

Ngân hàng Trung Quốc ồ ạt thanh lý bất động sản thế chấp để giảm nợ xấu

Động thái này được cho là có thể gây thêm áp lực với thịt rường đị ốc vốn đang ảm đạm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc điện đàm, thảo luận về thương mại và Nga

Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc điện đàm, thảo luận về thương mại và Nga

Ngày thứ Hai (24/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp thượng đỉnh tháng trước...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh đặt "thế hệ thông minh đương thời" là trọng tâm của đổi mới sáng tạo

Kinh tế số

2

Vì sao hàng loạt hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân vẫn tồn đọng?

Tài chính

3

Từ điểm đến đầu tư, châu Phi đang trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc

Thế giới

4

Hãng Hàng không Hàn Quốc thứ 11 mở đường bay đến Đà Nẵng

Du lịch

5

Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy