Liệu giá cà phê có giảm sâu sau khi Mỹ dỡ thuế quan?

Giới giao dịch cho rằng giá cà phê có thể tiếp tục giảm vì Mỹ đã dỡ thuế quan đối với mặt hàng này, nhưng mức giảm sẽ không sâu...

Giá cà phê thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/11), đảo ngược phiên giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ thuế quan 40% đối với nhiều nông sản nhập khẩu từ Brazil bao gồm cà phê nhân. Một số nhà giao dịch tin rằng sự sụt giảm của giá cà phê sau tin dỡ thuế quan chỉ là nhất thời.

Giá cà phê arabica giao sau tại New York tăng 7,1 cent/pound, tương đương tăng 1,9%, đạt 3,7655 USD/pound. Hôm thứ Sáu, giá cà phê arabia tại New York đóng cửa với mức giảm khoảng 2%, sau khi giảm tới hơn 6% xuống mức thấp nhất 2 tháng trong phiên.

Trong khi đó, giá cà phê robusta tiếp tục đi xuống, chốt phiên với mức giảm 1,2%, còn 4.453 USD/tấn. Hôm thứ Sáu, giá cà phê robusta đã giảm 2,7% khi đóng cửa, sau khi giảm tới 8% trong phiên.

Giá cacao cũng giảm thêm, xuống mức thấp nhất gần 2 năm. Đóng cửa phiên đầu tuần tại thị trường London, giá cacao giao sau giảm 53 bảng Anh/tấn tương đương giảm 1,4%, còn 3.826, bảng/tấn. Trong phiên, có lúc giá cacao giảm còn 3.773 bảng/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Tại thị trường New York, giá cacao giao sau tăng 0,6%, đóng cửa phiên ngày thứ Hai ở mức 5.190 USD/tấn. Trong phiên, có lúc giá giảm còn 5.020 USD/tấn, thấp nhất 21 tháng.

Các nhà giao dịch cho rằng việc Mỹ dỡ thuế quan cho nhiều mặt hàng nông sản, trong đó thuế quan 40% đối với một loạt nông sản Brazil, cộng thêm việc quy định mới về chống nạn phá rừng của Liên minh châu Âu (EU) phải đến tháng 12/2026 mới có hiệu lực, đã gây áp lực giảm lên giá các nông sản này.

Tại thời điểm tháng 9/2025, giá cà phê bán lẻ ở Mỹ đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024, một phần do thuế quan. Giá thực phẩm ở Mỹ tăng cao được xem là một yếu tố quan trọng dẫn tới việc ông Trump trong tháng 11/2025 đi đến quyết định dỡ thuế quan đối với nhiều hàng nông sản như cà phê, chocolate, thịt bò, chuối... trong đó có mức thuế 40% đối với nhiều nông sản của Brazil bao gồm cà phê nhân.

Brazil là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và cung ứng khoảng 1/3 sản lượng cà phê cho Mỹ - nước tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới. Việc ông Trump rút lại thuế quan đối với cà phê Brazil có thể sẽ khơi thông nhanh chóng dòng chảy cà phê sang Mỹ để làm đầy dự trữ cà phê đang cạn kiệt ở nước này.

Giới giao dịch cho rằng giá cà phê có thể tiếp tục giảm vì Mỹ đã dỡ thuế quan đối với mặt hàng này, nhưng mức giảm sẽ không sâu.

“Thị trường đang ‘tiêu hóa’ những thông tin này. Liệu giá có giảm thêm không? Có lẽ, nhưng tôi không cho rằng giá cà phê arabica sẽ giảm dưới 3 USD/pound. Tôi sẽ mua bất kỳ khi nào giá giảm”, một nhà giao dịch cà phê tại châu Âu chia sẻ với Reuters.

Theo vị này, nguồn cung cà phê arabica toàn cầu vẫn đang thiếu hụt do mất mùa và lượng tồn kho thấp. Rủi ro đối với các vụ thu hoạch cà phê tới đang ở mức cao do hiện tượng thời tiết La Nina.

Một nhà môi giới cà phê ở London cũng cho rằng thị trường đã phản ứng quá mức đối với động thái “quay xe” thuế quan cà phê của ông Trump, nói rằng việc dỡ thuế quan đó “đã gây chấn động mạnh hơn mức cần thiết”.

Cũng theo Reuters, các nhà giao dịch ở Brazil cho biết các hộ trồng cà phê ở nước này hiện tại không vội bán ra vì muốn chờ mức giá tốt hơn, trong khi lượng cà phê tồn kho tại các nước tiêu thụ lớn mặt hàng nông sản này đang ở mức thấp lịch sử.

Tình hình lũ lụt ở Việt Nam - nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới - cũng khiến giới giao dịch lo ngại về hoạt động phơi sấy, vận chuyển, và chất lượng của cà phê Việt Nam.

Áp lực giảm giá đối với cacao dường như lớn hơn. Tại Bờ Biển Ngà, nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới, các lô hàng cacao từ vụ thu hoạch mới đang bắt đầu được đưa tới các hải cảng để lên đường xuất khẩu. Lượng mưa nhiều hơn trung bình ở vùng trồng cacao lớn nhất nước này được dự báo sẽ cải thiện chất lượng cây trồng trong vụ cacao chính kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau.