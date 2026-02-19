Chứng khoán Mỹ tăng nhờ cổ phiếu công nghệ hồi phục, giá dầu nhảy hơn 4% sau tin Iran

Việc các cổ phiếu công nghệ chủ chốt được mua trở lại đã giữ vai trò động lực chính để các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên. Nhưng mặt khác, triển vọng lãi suất Fed bấp bênh có thể khiến nhà đầu tư có phần thận trọng khi xuống tiền...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/2), khi nhà đầu tư quay trở lại mua một số cổ phiếu công nghệ chủ chốt và nghiền ngẫm nội dung biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá dầu thô đồng loạt tăng hơn 4% khi vòng đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,56%, chốt ở mức 6.881,31 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 129,47 điểm, tương đương tăng 0,26%, đạt 49.662,66 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,78%, đạt 22.753,63 điểm.

Cổ phiếu Nvidia tăng 1,6% sau khi Meta Platforms vào hôm thứ Ba tuyên bố sẽ sử dụng hàng triệu con chip Nvidia trong quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu của mình.

Một thành viên khác của nhóm Magnificent 7 là cổ phiếu Amazon tăng 2% sau khi một báo cáo cho thấy công ty quản lý quỹ đầu tư Pershing Square của tỷ phú Bill Ackman đã tăng 65% lượng cổ phần nắm giữ trong Amazon trong quý 4/2025. Động thái tăng nắm giữ này đưa Amazon trở thành cổ phiếu lớn thứ ba trong danh mục của Pershing Square. Với phiên tăng này, Amazon chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng trước đó.

Việc các cổ phiếu công nghệ chủ chốt được mua trở lại đã giữ vai trò động lực chính để các chỉ số chứng khoán Mỹ đi lên. Nhưng mặt khác, triển vọng lãi suất Fed bấp bênh có thể khiến nhà đầu tư có phần thận trọng khi xuống tiền.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 1 của Fed cho thấy các quan chức của ngân hàng trung ương này về cơ bản đồng thuận về việc giữ lãi suất ở mức 3,5-3,75%, nhưng bất đồng về triển vọng lãi suất trong thời gian tới. Theo nội dung của biên bản, một số thành viên dự họp cảnh báo rằng lãi suất có thể cần phải tăng nếu lạm phát cao dai dẳng, trong khi những người khác tranh luận về việc có nên tiếp tục giảm lãi suất hay không và nếu có thì khi nào.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,93 USD/thùng, tương đương tăng 4,35%, chốt ở mức 70,35 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,86 USD/thùng, tương đương tăng 4,59%, chốt ở mức 65,19 USD/thùng.

Hôm thứ Ba tuần này, hai phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tiến hành đàm phán hạt nhân với giới chức Iran tại Geneva, Thụy Sỹ.

Phát biểu hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng các cuộc thảo luận với Mỹ diễn ra “tích cực” và hai bên đã đạt thỏa thuận chung về các nguyên tắc chỉ đạo - truyền thông Iran đưa tin. Thông tin này đã khiến giá dầu sụt giảm trong phiên ngày thứ Ba.

Tuy nhiên, sau đó cùng ngày thứ Ba, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận vừa qua giữa Mỹ và Iran ở Geneva mới đạt được tiến bộ rất hạn chế và khoảng cách giữa hai bên còn lớn. Cũng theo ông Vance, Tehran chưa hề giải quyết được những ranh giới đỏ của Mỹ và Tổng thống Donald Trump vẫn sẵn sàng phương án tấn công quân sự đối với Iran.

“Có thể nói đàm phán diễn ra tích cực và họ nhất trí tiếp tục gặp. Nhưng mặt khác, một số giới hạn đỏ mà Tổng thống đặt ra vẫn chưa được phía Iran sẵn sàng chấp nhận và thực thi”, ông Vance nói trong một chương trình của kênh Fox News vào tối ngày thứ Ba.

Cùng với đó, hai ngày đàm phán ở Geneva nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng kết thúc mà không mang lại một bước đột phá nào.

Trang Axios dẫn nguồn thạo tin nói rằng nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong thời gian sắp tới, đó sẽ là một chiến dịch lớn, kéo dài nhiều tuần và giống một cuộc chiến tranh hơn là cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela hồi tháng 1 vừa qua.

Theo sự điều động của Tổng thống Trump, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã có mặt ở Trung Đông, và một hàng không mẫu hạm Mỹ khác là tàu USS Gerald Ford đang trên đường tới khu vực này. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump nói ông điều tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông nhằm mục đích đề phòng trường hợp đàm phán với Iran thất bại.

“Nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ cần sử dụng con tàu”, ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng.