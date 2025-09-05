Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Điệp Vũ

05/09/2025, 09:27

Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang và giá vàng tăng mạnh là những diễn biến thu hút sự quan tâm trên thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, đây là những diễn biến trái quy luật thường thấy, bởi lợi suất tăng thường gây áp lực giảm lên giá vàng.

Giới phân tích cho rằng vàng tăng giá trong lúc lợi suất trái phiếu tăng là một dấu hiệu cho thấy kim loại quý đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến thu hút dòng vốn đi tìm “hầm trú ẩn”. Là một “vịnh tránh bão” truyền thống nhưng trái phiếu chính phủ giờ đây đang bị nhà đầu tư hoài nghi do hướng đi gây lo ngại của chính sách tài khóa và tiền tệ ở các nền kinh tế lớn.

TRÁI PHIẾU BỊ BÁN, VÀNG ĐƯỢC MUA

Hôm thứ Tư tuần này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt mốc 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục sau khi tăng tròn 1 điểm phần trăm từ đầu năm trong bối cảnh lạm phát cao dai dẳng, lãi suất thực âm và sự bấp bênh chính trị ở nước này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 trong tuần này. Với trái phiếu chính phủ Pháp, phần bù rủi ro của kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008 do bất ổn chính trị đe dọa làm chệch hướng kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Ngay cả trái phiếu chính phủ Đức - loại tài sản năm nay đã hưởng lợi nhiều từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro - cũng không tránh được áp lực bán tháo. Do đó, lợi suất của trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất 14 năm.

Trong khi đó, giá vàng đã lập kỷ lục mới ở mức gần 3.580 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư.

“Đang có một mối lo ngại lớn về sự chi tiêu tài khóa quá mức của các chính phủ có thể dẫn tới khủng hoảng nợ ở Nhật Bản, Pháp và Anh. Rõ ràng, ngày càng có nhiều nhà đầu tư chọn bổ sung vàng vào danh mục của họ với tư cách một tài sản an toàn để bảo toàn giá trị trước bất ổn tài chính”, Chủ tịch Ed Yardeni của công ty Yardeni Research nhận xét.

Các nhà phân tích nói rằng lợi suất trái phiếu tăng thường khiến vàng kém hấp dẫn hơn vì vàng không mang lãi suất và việc lợi suất tăng làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Tuy nhiên, vàng cũng có vai trò chống lạm phát, và vai trò này đang tạo cho vàng một sức hút đặc biệt ngay cả khi lợi suất tăng.

Ngoài ra, một yếu tố khác đang ủng hộ vàng là việc chính sách tiền tệ bị chính trị hóa. “Diễn biến chính ở đây tập trung quanh Tổng thống Trump và việc ông ấy can thiệp vào sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, giảng viên Michael Ryan của Trường Kế toán, tài chính và kinh tế thuộc Đại học Waikato nhận xét. Ông Ryan cho rằng nếu sự độc lập của Fed bị suy giảm, các nỗ lực chống lạm phát có thể suy yếu.

Gần đây, ông Trump đã có một động thái chưa từng có tiền lệ là sa thải một thống đốc Fed. Đồng thời, ông cũng liên tục gây sức ép đòi Chủ tịch Fed Jerome Powell hạ lãi suất.

“Đây là một bối cảnh mà lạm phát đang nổi lên như một rủi ro, và vàng là tài sản duy nhất được chọn để phòng ngừa rủi ro đó”, ông Ryan nhận xét.

VÀNG ĐỘC LẬP, TRÁI PHIẾU THÌ KHÔNG

Việc trái phiếu của các nền kinh tế phát triển bị bán mạnh trong những ngày gần đây, dẫn tới lợi suất tăng, lại chủ yếu liên quan tới việc nhà đầu tư “không hài lòng với chính sách tài khóa và tiền tệ ở nhiều nước” - ông Yardeni nhấn mạnh, và nói thêm rằng ngày càng có nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi trái phiếu chính phủ để mua vàng.

“Nhà đầu tư có khuynh hướng chạy theo đà. Bây giờ, vàng đang có đà còn trái phiếu thì không”, ông nói thêm.

Theo lý giải của giới chuyên gia, một phần sức hấp dẫn của vàng nằm ở sự độc lập của vàng - một tài sản vật lý không bị chi phối bởi bất kỳ sai lầm nào về chính sách tài khóa hay sự can thiệp chính trị. Theo chiến lược gia Angela Lan của công ty State Street Global Advisors, vàng và trái phiếu chính phủ đều được coi là những “hầm trú ẩn” truyền thống nhưng lại khác nhau về bản chất.

“Trái phiếu chính phủ là một nghĩa vụ nợ. Nhà đầu tư nắm trái phiếu là nắm một lời hứa về việc họ sẽ nhận được dòng tiền trong tương lai và giá trị của trái phiếu là do chính phủ đảm bảo. Nhưng vàng không phải là một nghĩa vụ nợ, mà là một tài sản vật lý không hao mòn hay han rỉ, một nguyên tố hiếm trong tự nhiên và được nhiều ngân hàng trung ương cũng như các định chế trên toàn cầu coi là tài sản dự trữ”, bà Lan nói.

Theo trưởng chiến lược Vishnu Varathan của ngân hàng Mizuho Bank, vàng còn đang được mua như một “kênh lưu trữ tài sản cuối cùng” để xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về mở rộng chưa từng có tiền lệ của hệ thống tiền giấy được hậu thuẫn bởi USD.

Nhà đầu tư lo rằng dồng USD và các tiền giấy khác đang mất giá nghiêm trọng bởi các chính phủ vay nợ quá nhiều, bởi căng thẳng địa chính trị toàn cầu, và bởi mối lo rằng các ngân hàng trung ương không còn giữ được sự độc lập. Nếu các nhà hoạch định chính sách tiền tệ bị gây sức ép phải tiếp tục in thêm tiền giấy để phục vụ nhu cầu tài chính của chính phủ, hành động đó sẽ xói mòn giá trị của tiền giấy.

Trưởng chiến lược Steve Sosnick của công ty Interactive Brokers nhận xét nếu lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng, nhà đầu tư sẽ nhảy vào bắt đáy. “Nhưng nếu xuất hiện lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ hay việc một chính phủ nào đó mất khả năng bù đắp thâm hụt ngân sách… việc nhà đầu tư quay trở lại mua trái phiếu sẽ khó xảy ra hơn”, ông Sosnick nói thêm.

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

00:33, 04/09/2025

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

08:53, 05/09/2025

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

10:08, 04/09/2025

Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan

Từ khóa:

giá vàng lợi suất trái phiếu trái phiếu chính phủ vàng

Đọc thêm

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Tổng thống Trump ký sắc lệnh giảm thuế quan cho ô tô Nhật Bản

Các thông tin chi tiết khác, bao gồm thời điểm thuế quan mới có hiệu lực, sẽ được thông báo trong vòng 7 ngày...

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Một phần lớn trong chính sách thuế quan mới mà Tổng thống Donald Trump áp dụng ở nhiệm kỳ thứ hai của ông đang đối mặt với một phép thử mang tính bước ngoặt...

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định", một nhà giao dịch nhận định...

6 tháng đầu năm, F88 báo lãi tăng 2,8 lần so với cùng kỳ đạt hơn 252 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, F88 báo lãi tăng 2,8 lần so với cùng kỳ đạt hơn 252 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của F88 đạt gần 2.044,8 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ (1.519,6 tỷ đồng) - trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 1.673,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận gần 371,6 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 153,5 tỷ đồng).

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Bất động sản

2

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

Tài chính

3

Tập đoàn BRG vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp

4

Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc

Đầu tư

5

Du lịch Thái Lan buộc phải tung ra nhiều ưu đãi mới

Tiêu & Dùng

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: