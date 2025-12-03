Giá xăng ở Mỹ thấp nhất 4 năm rưỡi

Giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ đã giảm xuống dưới 3 USD/ gallon vào ngày 2/12, đánh dấu lần đầu tiên thấp hơn mức này trong vòng 4 năm rưỡi trở lại đây - theo dữ liệu của trang web AAA.

Việc giá xăng giảm là một điểm sáng trong bức tranh khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài ở Mỹ, trong khi giá của các các nhu yếu phẩm khác đã tăng cao và không giảm trở lại trong những năm gần đây.

Mức giá trung bình toàn quốc của xăng thường tại Mỹ đã giảm xuống còn 2,998 USD mỗi gallon, từ mức 3,001 USD/gallon vào hôm 1/12. Giá xăng đã giảm khoảng 6 cent/gallon chỉ trong vòng 1 tuần qua và lần đầu tiên xuống dưới 3 USD/gallon kể từ tháng 5/2021.

Giá xăng ở Mỹ hiện cũng rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù không đáng kể. Mức trung bình toàn quốc của giá xăng cách đây 1 năm là 3,05 USD mỗi gallon. Tháng trước, giá xăng đã tăng cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, sau đó đã quay đầu đi xuống.

Tại nhiều khu vực, giá xăng thậm chí còn thấp hơn nhiều so với trung bình toàn quốc. Theo AAA, hiện có 18 bang mà giá xăng trung bình đang thấp hơn 2,75 USD/gallon, bao gồm các bang New Mexico, South Carolina, Wisconsin, Iowa và Colorado.

Đây là một sự thay đổi lớn so với thời điểm năm 2022, khi chiến tranh nổ ra giữa Nga Ukraine đẩy giá năng lượng lên cao. Có thời điểm trong năm đó, giá xăng ở Mỹ vượt qua mức 5 USD/gallon lần đầu tiên trong lịch sử, khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden phải xả kho dự trữ dầu lửa chiến lược (SPR).

Tổng thống Donald Trump đã đặt mục tiêu giảm giá năng lượng như một trọng tâm trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông, cam kết giữ giá xăng ở mức thấp bằng cách thúc đẩy chính sách hỗ trợ hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Chỉ ít ngày sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ, ông Trump kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng sản lượng khai thác dầu.

Mặc dù lời hứa của ông Trump về việc giảm giá thực phẩm cho người tiêu dùng Mỹ đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực và hóa đơn điện vẫn tăng mạnh, việc giá xăng hiện rẻ hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái đã giúp giải tỏa bớt áp lực chi phí sinh hoạt.

Nguyên nhân chính là do giá dầu hiện rẻ hơn nhiều so với những năm trước.

Tháng 12/2022, thời điểm 10 tháng sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, giá dầu WTI tại thị trường Mỹ ở mức khoảng 81 USD/thùng. Vào thời điểm này năm ngoái, giá dầu thô WTI giao dịch ở mức khoảng 70 USD/thùng. Hiện nay, mỗi thùng dầu WTI được bán với giá 59 USD.

Diễn biến giá dầu WTI giao sau tại New York trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu giảm do nguồn cung lớn hơn nhu cầu tiêu thụ. Sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, mặc dù chỉ cao hơn một chút so với năm ngoái. Một yếu tố lớn hơn gây áp lực giảm lên giá dầu là việc OPEC đã liên tục tăng sản lượng khai thác dầu trong năm nay, một việc mà nhóm các nhà sản xuất dầu này đã từ chối làm trong những năm trước.

Nhưng giá dầu vẫn có thể đảo chiều nhanh chóng, đặc biệt nếu các nhà đầu tư lo ngại một cuộc xung đột địa chính trị đe dọa nguồn cung. Gần đây, Tổng thống Trump đã cảnh báo có thể tấn công Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNN, giới chuyên gia ở Phố Wall đang đặt cược rằng giá dầu có thể duy trì ở mức thấp trong một thời gian nữa. Nếu OPEC không can thiệp để giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung, giá dầu Brent tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - có thể giảm xuống mức 50 USD/thùng trong năm 2026 và kết thúc năm ở mức 40 USD/thùng, theo một báo cáo gần đây của ngân hàng JPMorgan Chase.

JPMorgan cũng cho rằng triển vọng của giá dầu sẽ tiếp tục xấu đi trong năm 2027, với tình trạng dư thừa ngày càng tăng sẽ khiến giá Brent trung bình chỉ còn 42 USD/thùng và giảm xuống mức 30 USD/thùng vào cuối năm đó.