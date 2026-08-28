Chứng khoán Mỹ “xanh” nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu tăng mạnh vì eo biển Hormuz vẫn bế tắc

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/8), với mức tăng mạnh nhất thuộc về chỉ số Nasdaq, nhờ cổ phiếu Nvidia dẫn nhóm công nghệ đi lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô tăng 2% sau khi Nhà Trắng xác nhận hiện Mỹ không đàm phán với Iran, làm suy yếu những tia hy vọng về việc eo biển Hormuz sớm mở cửa trở lại.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,72%, đạt 7.730,99 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 105,56 điểm, tương đương tăng 0,2%, đạt 53.569,44 điểm. Nasdaq tăng 1,57%, đạt 26.541,35 điểm.

Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ hôm 4/8 trở lại đây đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, và hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn nhiều so với dự báo vào hôm thứ Tư, cổ phiếu Nvidia tăng 8,7% trong phiên ngày thứ Năm. Nhà đầu tư phấn khởi khi hãng chip khổng lồ này dự báo tăng trưởng doanh thu đạt 70% trong năm tài chính 2028, vượt xa mức dự báo tăng 44% mà các nhà phân tích đưa ra. Doanh thu của Nvidia trong quý thứ hai của năm tài chính này đã tăng hơn gấp đôi.

“Thơm lây” cổ phiếu Nvidia, các cổ phiếu chip khác đồng loạt tăng mạnh theo. Broadcom tăng 4,5%, SK Hynix và Intel tăng tương ứng 2% và 4%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip tăng 3%.

Nhiều cổ phiếu công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng lớn, đóng góp vào đà tăng chung của toàn thị trường. Cổ phiếu Salesforce tăng hơn 22% sau khi công ty công bố doanh thu vượt dự báo. Adobe và Autodesk tăng tương ứng 5,7% và 6,2%.

“Thời gian qua, mọi người đã nói nhiều về làn sóng tài chính tuần hoàn giữa các công ty công nghệ đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) và việc liệu doanh thu của các công ty này có đủ trang trải những khoản chi phí đầu tư khổng lồ hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cuộc thảo luận này đang chững lại một chút”, bà Melissa Brown - trưởng bộ phận nghiên cứu quyết định đầu tư của công ty SimCorp - nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Thị trường kỳ vọng ông Warsh sẽ sử dụng bài phát biểu này như một cơ hội để trình bày lộ trình của ông nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%, cũng như cách nhìn nhận của ông về vai trò của thị trường trái phiếu trong lộ trình đó.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,86 USD/thùng, tương đương tăng 2,1%, chốt ở mức 89,7 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,3 USD/thùng, tương đương tăng 1,6%, chốt ở mức 83,53 USD/thùng.

Dầu tăng giá trở lại sau ba phiên giảm liên tiếp, sau khi một bài báo của tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump không quan tâm đến việc quay trở lại với các điều khoản của bản ghi nhớ (MOU) mà Mỹ đã ký kết với Iran hồi tháng 6. Theo bài viết, chính quyền ông Trump đã nói với các nhà trung gian rằng họ không có ý định khôi phục thỏa thuận đó, mặc những nỗ lực ngoại giao của các bên trung gian trong tuần này nhằm tái khởi động đàm phán.

Cùng ngày, Nhà Trắng xác nhận hiện không có sự đàm phán nào giữa Mỹ và Iran, nhưng nói thêm rằng Washington vẫn để ngỏ mọi lựa chọn.

“Hiện tại không có đàm phán, và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống cảm thấy phía Iran thực sự muốn đàm phán nghiêm túc. Bây giờ, chúng tôi chưa thấy điều đó”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News.

Đàm phán bế tắc và lưu lượng giao thông nhỏ giọt qua eo biển Hormuz đã khiến quan điểm của thị trường thay đổi trong phiên này - nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS giải thích về phiên tăng này của giá dầu.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Chúng tôi không muốn nói chuyện với họ. Chúng tôi không có ý định gặp gỡ hay bất cứ điều gì tương tự”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày thứ Năm, đồng thời cho biết Mỹ đang tập trung vào việc trừng phạt kinh tế Tehran và sẽ áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia có hoạt động kinh doanh với nước này.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển đã tăng nhẹ trong ngày thứ Tư, với 10 tàu chở hàng đi qua được tuyến đường biển này.

Con số này đã cải thiện so với mức thấp gần đây, nhưng vẫn ít hơn mức trung bình 15 tàu mỗi ngày trong 10 ngày qua. Các tàu rời đi qua được eo biển trong ngày thứ Tư bao gồm một tàu chở nhiên liệu tầm trung, một tàu chở nhựa đường và một tàu chở hàng khô rời.