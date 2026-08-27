Chứng khoán Mỹ yếu đi trong lúc chờ tin Nvidia và Jackson Hole, giá dầu tiếp tục giảm

Chờ đợi và thận trọng là tâm lý chủ đạo ở Phố Wall trong phiên này. Nhà đầu tư chờ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Nvidia và bài phát biểu của Chủ tịch Fed...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/8), khi số liệu lạm phát có phần nóng hơn dự báo làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới, và trong lúc nhà đầu tư chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Giá dầu thô tiếp tục đi xuống nhờ tin eo biển Hormuz có thể sắp mở cửa trở lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 gần như đi ngang so với phiên trước ở mức 7.675,7 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,08%, còn 26.130,2 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 113,52 điểm, tương đương giảm 0,21%, còn 53.463,88 điểm.

Chờ đợi và thận trọng là tâm lý chủ đạo ở Phố Wall trong phiên này. Nhà đầu tư chờ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của hãng chip khổng lồ Nvidia và bài phát biểu của ông Warsh tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole.

Sau khi thị trường đóng cửa, Nvidia công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn nhiều so với dự báo. Trong đó, doanh thu của quý thứ hai trong năm tài chính hiện tại đạt 96,22 tỷ USD, so với dự báo là 92,17 tỷ USD. Lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 53,95 tỷ USD, tương đương 2,22 USD/cổ phiếu, so với dự báo là 2,1 USD/cổ phiếu.

Ngoài ra, dự báo của Nvidia về kết quả kinh doanh trong thời gian tới cũng vượt xa kỳ vọng của thị trường.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Nvidia có lúc tăng gần 5%. Trong phiên giao dịch chính thức của ngày thứ Tư, cổ phiếu này đóng cửa với mức giảm gần 1,6%.

Nvidia có mức vốn hóa thị trường hơn 5 nghìn tỷ USD và là thành viên lớn nhất trong S&P 500, nên kết quả kinh doanh của công ty này có thể là một chỉ báo cho xu hướng chung của thị trường.

Bài phát biểu của Chủ tịch Warsh vào ngày thứ Sáu sẽ là một cơ hội để nhà đầu tư tìm kiếm những tín hiệu mới về đường đi của lãi suất và những thay đổi về cách thức làm việc tại ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới dưới sự lãnh đạo của ông Warsh.

Trong phiên ngày thứ Tư, khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE). Báo cáo PCE tháng 7 từ Bộ Lao động của Mỹ cho thấy chỉ số toàn phần tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tuy nhiên, Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần như đi ngang trong phiên này, tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định sau những nỗ lực can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ, dù giới phân tích cho rằng tác dụng của việc can thiệp có thể không duy trì lâu.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản, đạt 4,649%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 5,17%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 4,213%.

“Nếu ông Warsh thực sự thành công trong việc không đưa ra nhiều tín hiệu về các chủ trương của Fed, tôi cho rằng mọi người sẽ lúng túng. Thị trường không cảm thấy có gì chắc chắn vào lúc này và đang cần một sự minh bạch”, CEO Ben Fulton của công ty WEBs Investments nhận xét với hãng tin CNBC. Ông cho rằng nếu ông Warsh mang tới một vài tín hiệu chính sách, nhà đầu tư sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên trong trạng thái giảm sau khi giằng co trong suốt thời gian của phiên giao dịch.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London giảm 0,74 USD/thùng, tương đương giảm 0,84%, còn 87,84 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,13 USD/thùng, tương đương giảm 0,16%, còn 82,23 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu giảm xuống mức thấp nhất nửa tháng do hy vọng Iran và Oman sắp đạt một thỏa thuận để mở cửa eo biển Hormuz. Giới phân tích nói rằng đàm phán giữa Iran và Oman đang khiến tâm lý trên thị trường dầu dịch chuyển theo chiều hướng tích cực.

“Thị trường đã chuyển từ định giá kịch bản gián đoạn kéo dài và leo thang căng thẳng sang định giá kịch bản eo biển Hormuz mở cửa một phần, các thỏa thuận vận tải biển được thiết lập, và khả năng leo thang quân sự thấp hơn”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo nhận xét với hãng tin Reuters.

“Một thỏa thuận đáng tin cậy để tăng lưu lượng tàu bè đi qua eo biển Hormuz có thể gỡ bỏ một lớp phần bù rủi ro nữa trong giá dầu”, ông Hansen nhấn mạnh.

Một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày thứ Tư tiết lộ với Reuters rằng Iran và Oman đang hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thông báo hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ tuyến đường biển này cũng như nguồn thu từ đó.

Các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp toàn diện hơn cho vấn đề Iran cũng đang được thúc đẩy. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết sau khi kết thúc chuyến thăm Tehran rằng Pakistan và Iran đã đạt được "tiến bộ đáng kể" trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed Al Ansari của Qatar thông báo trên mạng xã hội X hôm thứ Tư rằng Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, sẽ đến thăm Tehran vào thứ Năm để gặp gỡ các quan chức Iran và thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng.