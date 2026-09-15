Thứ Ba, 15/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Những quốc gia sử dụng công cụ AI nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

T Trang Linh

Trong xếp hạng này, Mỹ dẫn đầu với gần 27 tỷ lượt truy cập, còn Việt Nam đứng thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập…

Các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút 125,7 tỷ lượt truy cập trong năm 2025, tăng 46% so với năm trước. 

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia có lượng truy cập website cung cấp công cụ AI cao nhất trong năm 2025. Dữ liệu được lấy từ AITools.xyz, nền tảng tổng hợp các ước tính về lưu lượng truy cập của SEMrush và Ahrefs trên hơn 9.500 website cung cấp công cụ AI.

VnEconomy

Thống kê tính theo lượt truy cập. Một người có thể truy cập nhiều lần vào cùng một website hoặc sử dụng nhiều công cụ khác nhau, và mỗi lượt đều được tính riêng. Vì vậy, số liệu không cho biết có bao nhiêu người sử dụng AI.

Ngoài ra, thống kê không bao gồm lượt sử dụng trên ứng dụng di động. Điều này có thể khiến mức độ sử dụng AI tại những thị trường chủ yếu dùng ứng dụng, như Trung Quốc, chưa được phản ánh đầy đủ.

Theo dữ liệu, Mỹ ghi nhận khoảng 26,9 tỷ lượt truy cập website cung cấp công cụ AI trong năm 2025, chiếm 21,4% tổng lượt truy cập toàn cầu. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với Ấn Độ, quốc gia đứng thứ hai với gần 12 tỷ lượt.

Brazil đứng thứ ba với khoảng 7 tỷ lượt truy cập. Tổng cộng, ba quốc gia dẫn đầu chiếm 36,5% lượt truy cập website cung cấp công cụ AI trên toàn thế giới.

Tiếp theo là Đức với 4,6 tỷ lượt và Anh với 3,8 tỷ lượt. Indonesia đứng thứ sáu với 3,7 tỷ lượt, cao hơn Pháp với 3,4 tỷ lượt.

Quy mô dân số lớn góp phần giải thích lượng truy cập cao của Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên, một số quốc gia Đông Nam Á cũng có thứ hạng đáng chú ý. Bên cạnh Indonesia, Philippines đứng thứ 10 với 2,9 tỷ lượt truy cập.

Việt Nam xếp thứ 12 với 2,67 tỷ lượt truy cập, chiếm 2,1% tổng lượt truy cập toàn cầu. Trong bảng xếp hạng, Việt Nam đứng sau Indonesia và Philippines, nhưng cao hơn Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia lần lượt đứng thứ 24 và 25, với khoảng 1,5 tỷ và 1,35 tỷ lượt truy cập.

Trung Quốc đứng thứ hai thế giới về phát triển các mô hình AI, nhưng chỉ xếp thứ 15 về lượng truy cập website cung cấp công cụ AI, với khoảng 2,4 tỷ lượt.

Thứ hạng này một phần xuất phát từ cách thống kê. Các công cụ AI lớn của phương Tây như ChatGPT, Gemini và Claude chưa được cung cấp rộng rãi tại Trung Quốc. Trong khi đó, các trợ lý AI nội địa của Trung Quốc như DeepSeek, Doubao và Quark thu hút lượng sử dụng đáng kể qua ứng dụng di động.

Do không tính lượt sử dụng trên ứng dụng di động, bảng xếp hạng chưa phản ánh đầy đủ mức độ sử dụng AI tại Trung Quốc.

Mỹ có tổng lượt truy cập các website công cụ AI cao nhất thế giới, nhưng tỷ lệ người dân sử dụng AI lại thấp hơn một số quốc gia khác.

Theo thống kê của Microsoft, Mỹ chỉ xếp thứ 21 về chỉ tiêu này với 31,3% người trưởng thành trong độ tuổi lao động sử dụng AI thường xuyên, so với 70,1% tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy công cụ AI VnEconomy sử dụng công cụ AI VnEconomy thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy