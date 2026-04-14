Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu trượt mạnh khỏi ngưỡng 100 USD/thùng

Bình Minh

14/04/2026, 08:03

Nhà đầu tư phấn khởi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Phía bên kia đã gọi cho chúng tôi. Họ muốn đi đến một thỏa thuận lắm rồi”...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/4), với chỉ số S&P 500 đã hồi lại toàn bộ thiệt hại do xung đột quân sự ở Vùng Vịnh gây ra, khi nhà đầu tư tin rằng Mỹ và Iran rốt cục sẽ đạt được một thỏa thuận. Giá dầu thô không giữ được mức 100 USD/thùng, và tiếp tục giảm dưới ngưỡng này trong sáng nay (14/4).

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,02%, chốt ở mức 6.886,24 điểm - mức chốt phiên cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra vào hôm 28/2. Điều này đồng nghĩa rằng toàn bộ phần điểm số mà thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ bị mất kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran đã được khôi phục.

Chỉ số Nasdaq tăng 1,23%, chốt ở mức 23.183,74 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 301,68 điểm, tương đương tăng 0,63%, chốt ở mức 48.218,25 điểm. Đây là một pha “lội ngược dòng” ngoạn mục vì trong phiên, có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chip giảm hơn 400 điểm, tương đương giảm khoảng 0,9%.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm dẫn đầu phiên tăng này, điển hình là Oracle và Palantir với mức tăng tương ứng 13% và hơn 3%.

Nhà đầu tư phấn khởi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Phía bên kia đã gọi cho chúng tôi. Họ muốn đi đến một thỏa thuận lắm rồi”.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Israel ở Pakistan vào cuối tuần kết thúc mà không mang lại một thỏa thuận nào. Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết việc phong tỏa eo biển Hormuz nhằm chặn các tàu ra vào các hải cảng của Iran, và không áp dụng đối với các tàu không ra vào cảng Iran.

Dù có chút hy vọng, nhà đầu tư vẫn thận trọng trong lúc tình hình chiến tranh còn khó đoán định. Mối lo lớn nhất của thị trường lúc này vẫn là chiến tranh có thể kéo dài, dẫn tới giá dầu cao dai dẳng, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu.

Giá dầu WTI giao tháng 5/2026 tăng 2,6%, chốt phiên ở mức 99,08 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng gần 4,4%, đóng cửa ở mức 99,36 USD/thùng. Các mức giá đóng cửa này đều là sự thoái lui từ mức 100 USD/thùng thiết lập trong phiên.

Đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục xuống thang.

Lúc 7h40 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao tháng 5 giảm gần 2,7% so với chốt phiên trước, còn gần 96,4 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 6 giảm gần 2,2%, còn hơn 97,2 USD/thùng.

Trang tin Axios dẫn nguồn thạo tin từ Trung Đông và lời một quan chức Mỹ cho biết các nhà trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Mỹ và Iran trong những ngày tới.

Trong khi đó, tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

“Nhà đầu tư đang cố gắng đánh giá mức giá cổ phiếu thế nào là hợp lý, vì bây giờ rất khó để nói rằng chiến tranh ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc. Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn là yếu tố quyết định giá dầu và tâm lý thị trường nói chung, và rõ ràng, sẽ tiếp tục có sự giằng co ở tuyến đường biển này giữa Mỹ và Iran trong tuần này”, Giám đốc đầu tư Clark Bellin của công ty Bellwether Wealth nhận định với hãng tin CNBC.

Bất chấp khả năng chiến tranh có thể kéo dài hơn dự báo, công ty quản lý tài sản khổng lồ BlackRock vừa nâng triển vọng thị trường chứng khoán Mỹ. Các nhà phân tích của BlackRock cho rằng tác động vĩ mô “hạn chế” của cuộc chiến này, cùng với tăng trưởng lợi nhuận vững vàng của các công ty niêm yết, có thể tạo nền móng cho sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai.

Theo hãng tin Reuters, giao thông qua eo biển Hormuz gần như đóng băng trước khi Mỹ bắt đầu việc phong tỏa. Trước đó, vào hôm thứ Bảy, chỉ có 3 tàu chở dầu đi qua được eo Hormuz - theo dữ liệu từ công ty LSEG. Mỗi tàu trong số này có thể chở được tới 2 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, có hơn 100 tàu đi qua eo Hormuz mỗi ngày.

“Số tàu đi qua được eo Hormuz cần tăng mạnh trong 2 tuần tới để thị trường có thể tin rằng cuộc khủng hoảng đã kết thúc”, nhà quản lý quỹ Malcolm Melville của công ty Schroders nhận xét. Ông cho rằng nếu số tàu đi qua được eo biển đạt mức 75% so với trước chiến tranh, đó có thể được coi là dòng chảy dầu thô đã trở lại trạng thái bình thường, vì hiện tại, các nước ở Vùng Vịnh đang sử dụng hết công suất các đường ống dẫn dầu mà trước chiến tranh, họ không sử dụng nhiều.

S&P 500 đi xuống sau số liệu CPI, giá dầu hoàn tất tuần giảm mạnh nhất 6 năm

07:50, 11/04/2026

S&P 500 đi xuống sau số liệu CPI, giá dầu hoàn tất tuần giảm mạnh nhất 6 năm

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

11:14, 13/04/2026

Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

10:40, 11/04/2026

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Đọc thêm

5 tiểu bang Mỹ có GDP ngang với 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu

5 tiểu bang Mỹ có GDP ngang với 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu

Tuy nhiên, xét về GDP bình quân đầu người danh nghĩa và theo sức mua, các bang Mỹ cho thấy sự vượt trội...

So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, giá nhà ở Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 5,5% trong năm 2025...

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Giá vàng hồi về vùng 4.750 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng mạnh

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 10%. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn...

Những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức tăng và giảm dân số nhiều nhất 25 năm qua

Những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức tăng và giảm dân số nhiều nhất 25 năm qua

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong 25 năm qua, dân số tại một số quốc gia đã tăng hơn gấp 3 lần, trong khi nhiều nước khác lại giảm mạnh...

Nhờ cơn sốt AI, 20 gia đình giàu nhất châu Á có tổng tài sản khoảng 647 tỷ USD

Nhờ cơn sốt AI, 20 gia đình giàu nhất châu Á có tổng tài sản khoảng 647 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng mới công bố của Bloomberg, tổng tài sản của 20 gia đình đứng sau các tập đoàn hàng đầu châu Á như Samsung và Reliance hiện là khoảng 647 tỷ USD...

