Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

Theo hãng tin CNBC, biến động của giá dầu Brent giao ngay - thay vì các hợp đồng dầu thô giao sau - mới được coi là thước đo về sự thừa, thiếu của dầu vật chất. Đây là giá của các lô dầu được giao trong thời gian từ 10 ngày đến 1 tháng tới.

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại, lệnh ngừng bắn hai tuần trở nên mong manh, và Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu Brent giao ngay tiếp tục tăng cao.

Do đó, một khoảng cách chênh lệch chưa từng có đã xuất hiện giữa giá dầu Brent giao ngay và giá dầu Brent giao trong tháng sau. Giới chuyên gia nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm trong thời gian tới.

Phiên ngày 9/4, giá dầu Brent giao sau đạt mức gần 132 USD mỗi thùng - theo dữ liệu từ công ty Platts. Mức giá này tăng hơn 7% so với phiên trước đó nhưng giảm từ mức cao kỷ lục 144,42 USD thiết lập vào hôm 7/4 - thời điểm ngay trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Cùng ngày 9/4, giá dầu Brent giao sau ở mức dưới 97 USD/thùng, thấp hơn khoảng 35 USD/thùng so với dầu giao ngay.

Giá dầu Brent giao ngay được xác định dựa trên các lệnh mua/bán và giao dịch trên thị trường mở giao ngay của dầu vật chất, đồng nghĩa rằng giá này phản ánh giá thực tế của dầu thô. Sáng nay (13/4), giá dầu Brent và dầu WTI lại vượt mức 100 USD/thùng, nên giá dầu Brent giao ngay có thể còn tăng cao hơn.

Ông Andrejka Bernatova, người sáng lập và CEO của công ty Dynamix Corporation III, nhận định với CNBC: "Giá dầu Brent giao ngay ở mức 144 USD/thùng không chỉ là một kỷ lục về giá. Đó là thị trường vật chất đang nói lên rằng các thùng dầu thực sự đang trở nên khan hiếm. Thị trường đang định giá sự khan hiếm, không chỉ là rủi ro”.

“Cho đến khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz thực sự được khôi phục, mức giá 144 USD/thùng dầu Brent giao ngay không phải là một hiện tượng lịch sử mà là một báo hiệu của tình trạng khan hiếm”, ông Bernatova nói.

Ông Janiv Shah, Phó chủ tịch phụ trách thị trường dầu tại công ty Rystad Energy, nhấn mạnh rằng ngay cả khi giá dầu giao sau giảm dưới 100 USD/thùng trong tuần vừa rồi, giá dầu Brent giao ngay vẫn neo cao trên mức này, cho thấy khách mua vẫn sẵn sàng trả giá cao để giành giật nguồn cung đang ngày càng trở nên khan hiếm.

Các chiến lược gia của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho biết sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã gây ra một cú sốc dữ dội hơn nhiều đối với thị trường dầu vật chất, nếu so với trên thị trường dầu kỳ hạn.

"Giá dầu Brent giao ngay là đánh giá của thị trường về giá trị của một thùng dầu vật được giao ngay. Trong khi đó, giá dầu Brent giao sau trên sàn ICE là một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, có hành động thanh toán tiền mặt sau cùng dựa trên liên kết với các lô dầu giao sau theo một quy trình đã được quy định”, một báo cáo của Morgan Stanley viết.

Theo báo cáo, giá dầu Brent giao ngay và giao sau có sự kết nối, nhưng không đo lường tình hình tại cùng một thời điểm hay cùng một điểm trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, ông Pavel Molchanov, nhà phân tích cấp cao tại công ty Raymond James Investment, chỉ ra rằng sự gián đoạn nguồn cung gần đây đã khiến các hình mẫu truyền thống về tương quan giá giữa các loại dầu thô khác nhau bị phá vỡ. "Điều này cho thấy sự căng thẳng và không chắc chắn chưa từng có trên thị trường dầu mỏ”, ông Molchanov nhận xét với CNBC.

Một ví dụ được Molchanov đưa ra là giá dầu Brent giao sau thường cao hơn từ 3 đến 5 USD mỗi thùng so với dầu thô WTI của Mỹ trong suốt thập kỷ qua, nhưng sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, giá dầu WTI đã có lúc chênh cao hơn 10 USD/thùng so với giá dầu Brent.

Tương tự, giá dầu thô Urals của Nga đã cao hơn tới 30 USD/thùng so với giá dầu Brent trong những tuần gần đây - ông Molchanov cho biết, lưu ý rằng giá dầu Urals liên tục thấp hơn nhiều so với dầu Brent từ sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Ông Molchanov còn chỉ ra rằng Saudi Arabia đã nâng mức chênh lệch cao hơn của giá dầu thô nhẹ Arab so với giá tham chiếu là giá dầu Oman/Dubai lên 19,5 USD/thùng, trong khi chênh lệch này "chưa bao giờ" vượt quá mức 10 USD/thùng trước đây.