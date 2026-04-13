Nguồn cung dầu căng thẳng, tín hiệu từ giá dầu Brent giao ngay

An Huy

13/04/2026, 11:14

Diễn biến giá dầu Brent giao ngay (dated Brent) đang phản ánh tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về nguồn cung dầu vật chất trên thị trường toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin CNBC, biến động của giá dầu Brent giao ngay - thay vì các hợp đồng dầu thô giao sau - mới được coi là thước đo về sự thừa, thiếu của dầu vật chất. Đây là giá của các lô dầu được giao trong thời gian từ 10 ngày đến 1 tháng tới.

Trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran thất bại, lệnh ngừng bắn hai tuần trở nên mong manh, và Mỹ tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu Brent giao ngay tiếp tục tăng cao.

Do đó, một khoảng cách chênh lệch chưa từng có đã xuất hiện giữa giá dầu Brent giao ngay và giá dầu Brent giao trong tháng sau. Giới chuyên gia nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm trong thời gian tới.

Phiên ngày 9/4, giá dầu Brent giao sau đạt mức gần 132 USD mỗi thùng - theo dữ liệu từ công ty Platts. Mức giá này tăng hơn 7% so với phiên trước đó nhưng giảm từ mức cao kỷ lục 144,42 USD thiết lập vào hôm 7/4 - thời điểm ngay trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Cùng ngày 9/4, giá dầu Brent giao sau ở mức dưới 97 USD/thùng, thấp hơn khoảng 35 USD/thùng so với dầu giao ngay.

Giá dầu Brent giao ngay được xác định dựa trên các lệnh mua/bán và giao dịch trên thị trường mở giao ngay của dầu vật chất, đồng nghĩa rằng giá này phản ánh giá thực tế của dầu thô. Sáng nay (13/4), giá dầu Brent và dầu WTI lại vượt mức 100 USD/thùng, nên giá dầu Brent giao ngay có thể còn tăng cao hơn.

Ông Andrejka Bernatova, người sáng lập và CEO của công ty Dynamix Corporation III, nhận định với CNBC: "Giá dầu Brent giao ngay ở mức 144 USD/thùng không chỉ là một kỷ lục về giá. Đó là thị trường vật chất đang nói lên rằng các thùng dầu thực sự đang trở nên khan hiếm. Thị trường đang định giá sự khan hiếm, không chỉ là rủi ro”.

“Cho đến khi dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz thực sự được khôi phục, mức giá 144 USD/thùng dầu Brent giao ngay không phải là một hiện tượng lịch sử mà là một báo hiệu của tình trạng khan hiếm”, ông Bernatova nói.

Ông Janiv Shah, Phó chủ tịch phụ trách thị trường dầu tại công ty Rystad Energy, nhấn mạnh rằng ngay cả khi giá dầu giao sau giảm dưới 100 USD/thùng trong tuần vừa rồi, giá dầu Brent giao ngay vẫn neo cao trên mức này, cho thấy khách mua vẫn sẵn sàng trả giá cao để giành giật nguồn cung đang ngày càng trở nên khan hiếm.

Các chiến lược gia của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho biết sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã gây ra một cú sốc dữ dội hơn nhiều đối với thị trường dầu vật chất, nếu so với trên thị trường dầu kỳ hạn.

"Giá dầu Brent giao ngay là đánh giá của thị trường về giá trị của một thùng dầu vật được giao ngay. Trong khi đó, giá dầu Brent giao sau trên sàn ICE là một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, có hành động thanh toán tiền mặt sau cùng dựa trên liên kết với các lô dầu giao sau theo một quy trình đã được quy định”, một báo cáo của Morgan Stanley viết.

Theo báo cáo, giá dầu Brent giao ngay và giao sau có sự kết nối, nhưng không đo lường tình hình tại cùng một thời điểm hay cùng một điểm trong chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, ông Pavel Molchanov, nhà phân tích cấp cao tại công ty Raymond James Investment, chỉ ra rằng sự gián đoạn nguồn cung gần đây đã khiến các hình mẫu truyền thống về tương quan giá giữa các loại dầu thô khác nhau bị phá vỡ. "Điều này cho thấy sự căng thẳng và không chắc chắn chưa từng có trên thị trường dầu mỏ”, ông Molchanov nhận xét với CNBC.

Một ví dụ được Molchanov đưa ra là giá dầu Brent giao sau thường cao hơn từ 3 đến 5 USD mỗi thùng so với dầu thô WTI của Mỹ trong suốt thập kỷ qua, nhưng sau khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, giá dầu WTI đã có lúc chênh cao hơn 10 USD/thùng so với giá dầu Brent.

Tương tự, giá dầu thô Urals của Nga đã cao hơn tới 30 USD/thùng so với giá dầu Brent trong những tuần gần đây - ông Molchanov cho biết, lưu ý rằng giá dầu Urals liên tục thấp hơn nhiều so với dầu Brent từ sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Ông Molchanov còn chỉ ra rằng Saudi Arabia đã nâng mức chênh lệch cao hơn của giá dầu thô nhẹ Arab so với giá tham chiếu là giá dầu Oman/Dubai lên 19,5 USD/thùng, trong khi chênh lệch này "chưa bao giờ" vượt quá mức 10 USD/thùng trước đây.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

10:40, 11/04/2026

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

So sánh giá xăng dầu ở các nước châu Âu

07:35, 11/04/2026

So sánh giá xăng dầu ở các nước châu Âu

CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, "cửa" Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại

07:34, 11/04/2026

CPI Mỹ tăng mạnh theo giá xăng dầu, “cửa” Fed hạ lãi suất có thể đã đóng lại

Iran đang có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài bị đóng băng?

Iran đang có bao nhiêu tài sản ở nước ngoài bị đóng băng?

Các biện pháp trừng phạt nối tiếp nhau áp lên Iran đã khiến nước này mất quyền tiếp cận với các tài khoản ở nước ngoài...

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Chuỗi sự kiện thường niên mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần này diễn ra dưới sức ép từ cú sốc địa chính trị mới là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này sẽ phong tỏa tất cả hoạt động hàng hải ra vào các hải cảng của Iran từ 10h sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ...

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz khi giá dầu nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng

Cùng với đó, rủi ro lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác...

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz

Những diễn biến này đang đặt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Tehran vào tình thế mong manh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán "safe haven" của hàng không khu vực

"Ngừng tuyển con người"? Thung lũng Silicon đối mặt nỗi lo AI xóa sổ việc làm

Chiến tranh ở Vùng Vịnh phủ bóng chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Khai thác tài nguyên bãi sông trong nền kinh tế sáng tạo

Tình trạng giao thông ở eo biển Hormuz trước khi Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy