S&P 500 đi xuống sau số liệu CPI, giá dầu hoàn tất tuần giảm mạnh nhất 6 năm

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/4) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư vừa lo lắng về số liệu lạm phát tăng nóng, vừa khấp khởi hy vọng về cuộc đàm phán hòa bình sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu thô đi xuống, kết thúc tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, do lệnh ngừng bắn mong manh vẫn duy trì.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,11%, còn 6.816,89 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 269,23 điểm, tương đương giảm 0,56%, còn 47.916,57 điểm.

Riêng chỉ số Nasdaq tăng 0,35%, đạt 22.902,89 điểm, nhờ lực tăng của các cổ phiếu chip như Nvidia và Broadcom.

Cả tuần này, S&P 500 tăng 3,6%, Nasdaq tăng 4,7% và Dow Jones tăng 3%. Đây là tuần tăng tốt nhất của cả ba chỉ số kể từ tháng 11 năm ngoái.

Động lực tăng cho giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố hôm 7/4. Theo dự kiến, giới chức Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad của Pakistan với vai trò trung gian của nước chủ nhà.

Nhiều khu vực của Islamabad đã được phong tỏa trong ngày thứ Sáu để chuẩn bị cho đàm phán. Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục trong tình trạng nhỏ giọt, chưa có dấu hiệu tiến triển đáng kể nào so với trước khi có lệnh ngừng bắn - hãng tin Reuters đưa tin.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Iran, nói rằng nước này đang gây sức ép đối với cả thế giới bằng cách chặn eo biển Hormuz. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nói Iran “có vẻ như nhận thấy rằng họ chẳng còn lá bài nào khác”. Hôm thứ Năm, ông Trump đã cảnh báo Iran không được thu phí tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Giá dầu đã giằng co trong suốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi triển vọng eo Hormuz được khai thông vẫn còn bấp bênh.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,8%, còn 95,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,3%, còn 96,57 USD/thùng.

Dù giá dầu đã giảm dưới mức 3 con số, mối lo lạm phát vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư trong tuần này. Các báo cáo thống kê của Mỹ công bố trong tuần này đều cho thấy áp lực lạm phát gia tăng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo ngày 10/4 từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của nước này tăng 0,9% so với tháng trước, mạnh nhất kể từ tháng 6/2022. Đóng góp chủ yếu vào cú tăng CPI này là mức tăng 10,9% của nhóm mặt hàng năng lượng.

Trước đó, báo cáo ngày 9/4 từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3% trong tháng 2 - trước khi chiến tranh nổ ra ở Vùng Vịnh - so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Giới phân tích cho rằng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong những tháng tới khi giá xăng dầu cao ngấm sâu hơn vào nền kinh tế, khiến Fed khó giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thể phải tăng lãi suất.

Mối lo lạm phát tăng đã khiến niềm tin của người tiêu dùng Mỹ sụt giảm. Kết quả khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan, được công bố ngày 10/4, cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, kỳ vọng lạm phát tăng mạnh, với dự báo của người tiêu dùng về lạm phát trong 1 năm tới tăng lên mức 4,8%, cao hơn tròn 1 điểm phần trăm so với kết quả khảo sát hồi tháng 3.

Một số nhà phân tích vẫn có cái nhìn ít nhiều lạc quan. “Fed sẽ cố gắng hết sức để bỏ qua các điểm dữ liệu của tháng 3 và tháng 4, cho rằng đây chỉ là một sự gia tăng nhất thời của lạm phát trong bối cảnh chiến tranh giữa Mỹ và Iran”, Giám đốc đầu tư Tim Holland của công ty Orion nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Holland tin rằng cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ “xuống thang” từ đây và giá dầu sẽ suy yếu. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhà đầu tư nên quan tâm nhiều hơn đến rủi ro lạm phát nếu đến giữa tháng 6 mà giá dầu WTI vẫn còn giao dịch quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

“Sự kết hợp giữa tâm lý người tiêu dùng sụt giảm và kỳ vọng lạm phát tăng là một hỗn hợp có thể gây ra những tác động tiêu cực cho nền kinh tế và đặt Fed vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan”, ông Holland nói.

Với phiên giảm ngày thứ Sáu, giá dầu Brent giảm 12,7% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Giá dầu WTI giảm 13,4% cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020 - thời điểm nhiều quốc gia đang phong tỏa để chống đại dịch Covid-19.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Vấn đề then chốt đối với thị trường dầu lửa bây giờ là đến khi nào eo biển Hormuz mới được khai thông. Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy eo biển mở cửa. Nếu nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh vẫn bị chặn, giá dầu có thể tăng trở lại”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định.

Giao thông qua eo biển Hormuz hiện vẫn ở mức ít hơn 10% so với điều kiện bình thường. Phần lớn tàu bè đi qua eo biển này trong ngày thứ Sáu đều là tàu có liên quan tới Iran - theo dữ liệu theo dõi tàu biển mà Reuters thu thập được.

Giới phân tích dự báo cú sốc nguồn cung dầu do chiến tranh Mỹ - Iran đang đặt thị trường dầu toàn cầu trước khả năng thiếu cung trong năm nay. Trước khi chiến tranh xảy ra, thế giới được dự báo sẽ ở trong tình trạng thừa dầu trong năm 2026.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã đề nghị các nhà máy lọc dầu ở châu Á lên kế hoạch bốc xếp dầu trong tháng 4 và tháng 5 để chuẩn bị cho kịch bản eo biển Hormuz mở cửa trở lại - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Reuters.

Ngoài ra, giới thạo tin cũng nói rằng chính quyền ông Trump có thể gia hạn việc miễn trừng trừng phạt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga, để các nước tiếp tục được mua các mặt hàng này từ Nga, nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường.