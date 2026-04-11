Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 4-11/4/2026: Mỹ và Iran sắp đàm phán, giá dầu sụt mạnh, lạm phát Mỹ tăng tốc

Sau thỏa thuận ngừng bắn được công bố vào ngày 7/4, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán hòa bình ở Islamabad vào cuối tuần này...

Dù tình hình ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, giá dầu thô đã có tuần giảm giá mạnh nhất 6 năm.

Trong khi đó, các số liệu thống kê của Mỹ cho thấy sự dai dẳng và dấu hiệu leo thang của lạm phát, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 4-11/4/2026 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào đàm phán hòa bình với vai trò trung gian của Pakistan

Tuần này, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có bước xuống thang quan trọng. Hôm 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hoãn tấn công Iran trong 2 tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển Hormuz. Tiếp đó, hai nước đã cử phái đoàn tới thủ đô Islamabad của Pakistan để đàm phán hòa bình với vai trò trung gian của nước chủ nhà.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định tình hình còn khó đoán định, bởi cả hai bên đều bày tỏ quan điểm cứng rắn trước cuộc đàm phán.

Dầu thô giao sau có tuần giảm giá mạnh nhất 6 năm

Với diễn biến xuống thang của cuộc chiến ở Vùng Vịnh, giá dầu thô đã trượt khỏi mốc 100 USD/thùng trong tuần này. Trong đó, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London chốt tuần ở mức 95,2 USD/thùng và giá dầu WTI giao sau tại New York còn 96,57 USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 12,7% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2022. Giá dầu WTI giảm 13,4% cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020 - thời điểm nhiều quốc gia đang phong tỏa để chống đại dịch Covid-19.

Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, giá dầu giao ngay duy trì ở mức cao

Ba ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng đóng cửa, với lưu lượng giao thông chỉ bằng chưa đầy 10% so với bình thường - theo dữ liệu theo dõi tàu biển do hãng tin Reuters thu thập được.

Trong bối cảnh như vậy, giá dầu thô Brent giao ngay vẫn duy trì ở vùng 120 USD/thùng, phản ánh sự thắt chặt nguồn cung dầu vật lý trên thị trường toàn cầu.

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng và tăng tốc, triển vọng Fed hạ lãi suất tiếp tục suy yếu

Các số liệu thống kê của Mỹ công bố trong tuần này cho thấy tình trạng dai dẳng và dấu hiệu tăng tốc của lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,9% trong tháng 3 so với tháng trước - mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần tăng 2,8% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, so với mục tiêu lạm phát của Fed là 2%

Sau những số liệu này, nhà đầu tư về cơ bản không còn hy vọng Fed hạ lãi suất trong năm 2026.

Trung Quốc có dấu hiệu dịch chuyển từ giảm phát sang lạm phát

Không chỉ ở Mỹ, áp lực lạm phát cũng đang có dấu hiệu tăng lên ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh giá xăng dầu leo thang mạnh do cuộc chiến ở Trung Đông. Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 10/4 cho thấy PPI tháng 3 của nước này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt chuỗi 41 tháng giảm không ngừng.

Giới phân tích cảnh báo áp lực lạm phát do chi phí đẩy sẽ đặt ra thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc trong lúc nhu cầu trong nước còn yếu và nhu cầu của thị trường xuất khẩu có thể giảm tốc do tác động của chiến tranh.

Đồng USD có một tuần mất giá mạnh

Cuộc chiến Mỹ - Iran đã giúp đồng USD phát huy vai trò kênh đầu tư an toàn. Tuy nhiên, vai trò đó đã suy yếu trong tuần này sau khi Mỹ và iran nhất trí ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán. Chỉ số Dollar Index đã giảm hơn 1,3% trong tuần này và giảm gần 1,7% trong 1 tháng trở lại đây.

Thông tin một số ngân hàng trung ương bán vàng phủ bóng lên thị trường kim loại quý

Tuy không phải là thông tin mới, việc một số ngân hàng trung ương như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng trong thời gian gần đây ít nhiều đã gây bất lợi đối với tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng. Dù vậy, giá vàng đã có một tuần tăng giá nhẹ nhờ giá dầu xuống thang theo căng thẳng ở Trung Đông.

Những cảnh báo về đình lạm kinh tế

Ngay cả khi Mỹ và Iran nhất trí đàm phán, nhiều cảnh báo về đình lạm kinh tế đã được đưa ra trong tuần này, như các cảnh báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và ngân hàng JPMorgan Chase.

Giới chuyên gia và hoạch định chính sách kinh tế tin rằng cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài đối với nền kinh tế thế giới và giá dầu sẽ mất nhiều thời gian để giảm về mức trước chiến tranh.

Mối lo khủng hoảng năng lượng có thể trở thành khủng hoảng tài khóa

Việc các chính phủ từ châu Âu tới châu Á chi mạnh cho các biện pháp như trợ giá xăng dầu, giảm thuế xăng dầu… để ứng phó với cú sốc năng lượng đã đặt ra rủi ro cuộc khủng hoảng năng lượng này sẽ biến thành một cuộc khủng hoảng tài khóa.

Dầu thô Nga và Iran trở thành nguồn cung bổ sung quan trọng cho thị trường

Trong lúc nguồn cung dầu từ Trung Đông bị chặn lại vì eo biển Hormuz đóng cửa, nhiều nước đã mua dầu thô từ Iran và Nga trong thời gian Mỹ tạm miễn một số biện pháp trừng phạt đối với dầu từ hai quốc gia này. Theo hãng tin Reuters, Mỹ đang xem xét gia hạn miễn trừng phạt đối với dầu Nga sau khi biện pháp miễn trừ hết hạn vào ngày 11/4.

Tại Vùng Vịnh, sản lượng dầu thô của nhiều nước đang sụt giảm mạnh vì hạ tầng dầu khí bị thiệt hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công của Iran. Giới phân tích dự báo ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, những nước này có thể sẽ mất nhiều tháng hoặc thậm chí hàng năm để khôi phục sản lượng khai thác dầu khí.