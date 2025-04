Chứng khoán Mỹ xanh rực sau 4 phiên bán tháo liên tiếp, giá dầu tăng gần 2%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/4), khi giới đầu tư hy vọng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể sớm xuống thang. Giá dầu cũng tăng theo giá cổ phiếu, đồng thời được hỗ trợ bởi việc Washington công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1.016,57 điểm, tương đương tăng 2,66%, chốt ở mức 39.186,98 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,51%, chốt ở 5.287,76 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,71%, đạt 16.300,42 điểm.

Sắc xanh xuất hiện mạnh mẽ sau khi có tin Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu trước một nhóm nhà đầu tư rằng sẽ sớm có “một sự xuống thang” trong cuộc chiến thương mại giữa nước này với Trung Quốc. “Không ai cho rằng tình trạng hiện tại là bền vững cả” - nguồn tin từ cuộc gặp gỡ giữa ông Bessent với nhóm nhà đầu tư do ngân hàng JPMorgan Chase tổ chức dẫn lời vị Bộ trưởng.

Ở thời điểm đạt mức cao nhất của phiên, Dow Jones tăng hơn 1.100 điểm. Sau đó, thị trường không giữ được đỉnh này khi có tin ông Bessent nói thêm rằng: “Nếu chúng tôi bước ra khỏi cánh cửa phòng đàm phán và ký kết một thỏa thuận nào đó trong 2-3 năm tới, tôi cho rằng đó sẽ là một thắng lợi lớn”.

“Rõ ràng, ông Bessent đang cố gắng gửi đi một tín hiệu qua những phát biểu đó. Tín hiệu đó có vẻ như là ‘chúng tôi biết căng thẳng đang gây thiệt hại cho thị trường và chúng tôi đang gấp rút hành động để giảm căng thẳng’”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Arrgent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC. “Thị trường xem đây là tin tốt, có thể đưa giá cổ phiếu tăng và khiến nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng theo hướng tin rằng cuộc chiến thương mại này sẽ được giải quyết sau vài tháng nữa”.

Phiên tăng này đảo ngược cú giảm mạnh của chứng khoán Mỹ trong phiên trước. Hôm thứ Hai, Dow Jones sụt hơn 970 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 2%.

Mối bất an về chiến tranh thương mại đã khiến chứng khoán Mỹ sụt điểm mạnh trong những tuần gần đây. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng hôm 2/4 đến nay, S&P 500 đã giảm hơn 6%.

Từ hôm thứ Năm tuần trước tới ngày thứ Hai tuần này, nhà đầu tư thêm phần lo lắng khi ông Trump liên tục gây sức ép đòi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tăng lãi suất. Phiên bán tháo hôm thứ Hai một phần do ông Trump phát tín hiệu có thể sa thải ông Powell trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed vào tháng 5/2026.

“Còn quá nhiều sự bấp bênh, nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Đó là những gì nhà đầu tư phải đối diện trong ngày hôm nay. Tôi có cảm giác là chúng ta còn ở trong tình trạng này lâu bao nhiêu, nền kinh tế sẽ hứng chịu thiệt hại nhiều bấy nhiêu”, ông Ellerbroek nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,18 USD/thùng, tương đương tăng 1,8%, chốt ở 67,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,23 USD/thùng, tương đương tăng 1,95%, chốt ở 64,31 USD/thùng.

Ngoài sự hỗ trợ từ phiên hồi phục mạnh của chứng khoán Mỹ, giá dầu còn được đẩy tăng sau khi chính quyền Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào một “ông trùm” vận tải năng lượng của Iran và mạng lưới công ty của ông này.

Gần đây, giá dầu đương đầu áp lực giảm lớn do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xấu đi vì chiến tranh thương mại và đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran có tiến bộ. Tuy nhiên, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital cho rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm mạnh do các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

“Nếu không có thỏa thuận hạt nhân, Mỹ sẽ khiến cho xuất khẩu dầu của Iran giảm còn 0”, ông Kilduff nhận định.

Trước phiên tăng này, giá dầu giảm hơn 2% trong phiên ngày thứ Hai do đàm phán Mỹ - Iran có tiến bộ và chứng khoán Mỹ bán tháo.

Nhìn trong trung và dài hạn, giới phân tích cho rằng thương chiến và rủi ro giảm tốc của kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gây sức ép giảm lên giá dầu. Ngày thứ Ba, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trên cơ sở thuế quan của Mỹ đang cao nhất trong 100 năm và căng thăng thương mại tăng cao giữa nước này với Trung Quốc.

Theo một tài liệu mà hãng tin Reuters xem được, Bộ Kinh tế Nga hạ dự báo giá dầu Brent bình quân trong năm 2025 về mức 68 USD/thùng, giảm 17% so với mức 81,7 USD/thùng đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái.