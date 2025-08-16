Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ

Điệp Vũ

16/08/2025, 09:42

Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái gần như đi ngang, nhưng hoàn tất một tuần giảm khá mạnh. Đáng chú ý, vàng giảm giá dù thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đồng USD giảm giá, và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trong tuần.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 0,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,01%, còn 3.336,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,3 triệu đồng/lượng.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.060 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra), tăng 50 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt của tuần trước.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay giảm 1,84%, còn giá vàng giao ngay quy đổi giảm 1,7 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, “thủ phạm” chính khiến vàng giảm giá trong tuần này là báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 7 nóng hơn dự báo của Mỹ. Báo cáo công bố hôm thứ Năm đã khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Dù vậy, đặt cược này vẫn đang ở mức cao, đồng nghĩa giá vàng còn được hỗ trợ trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, phiên ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch đặt cược khả năng 92% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9. Vào hôm thứ Ba tuần này, đặt cược đó đạt gần 100% sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ cho thấy mức tăng yếu hơn dự báo.

Diễn biến tỷ giá đồng USD trong tuần này cũng có lợi cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index kết thúc phiên ngày thứ Sáu với mức giảm hơn 0,4%, còn 97,84 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,35%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trong tuần này. Phiên ngày thứ Sáu, quỹ mua ròng 4 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 965,4 tấn vàng. Cả tuần, quỹ mua ròng 5,8 tấn vàng.

Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường đã đóng cửa trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine. Sau cuộc gặp, ông Trump và ông Putin thể hiện thái độ lạc quan và nói rằng đây là một cuộc gặp tốt đẹp, mang tính xây dựng, nhưng chưa có một thỏa thuận cụ thể nào.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Giá vàng ổn định trong phiên ngày thứ Sáu, nhưng áp lực giảm có thể tăng lên tùy theo cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska sẽ dẫn tới kết quả như thế nào”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận xét.

Nếu cuộc gặp mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình cho Ukraine, áp lực mất giá đối với vàng sẽ tăng vì vai trò “hầm trú ẩn” của kim loại quý này sẽ suy yếu.

Còn theo các nhà phân tích của ngân hàng ANZ, rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể gia tăng trong nửa sau của năm 2025, làm gia tăng sức hấp dẫn của vàng - một tài sản an toàn.

“Triển vọng giá lên của vàng vẫn không suy suyển, với sự hỗ trợ từ thuế quan tăng, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và sự mất giá kéo dài của đồng USD”, báo cáo của ANZ viết.

