Loạt cổ phiếu bất động sản lao dốc, VN-Index về sát mốc 1800 điểm, khối ngoại rút ròng 1300 tỷ

Cả VIC lẫn VHM đều giảm sàn trong phiên sáng nay đã chiếm gần hết mức giảm 24,77 điểm của VN-Index sáng nay. Ảnh hưởng lan tỏa lên thị trường cũng khá mạnh nhưng độ rộng cũng như biên độ giảm giá cổ phiếu chưa thể hiện trạng thái bán tháo.

Chỉ số chốt phiên đang giảm 1,35% (-24,77 điểm) nhưng riêng VIC, VHM đã lấy đi 22,8 điểm. Nếu tính thêm cả VPL giảm 5,66% và VRE giảm 6,63% thì riêng 4 mã nhóm Vin đã lấy đi 25,7 điểm, còn nhiều hơn cả mức giảm chung của VN-Index.

Dù vậy điều này không có nghĩa là thị trường không bị tác động. Độ rộng sàn HoSE khá kém với 117 mã tăng/183 mã giảm. Ảnh hưởng lớn nhất là nhóm cổ phiếu bất động sản, chỉ số VNReal sàn HoSE đang bốc hơi tới 5,93%, giảm sâu nhất trong các chỉ số ngành. DXS giảm 3,23%, PDR giảm 3,18%, SGR giảm 2,67%, DXG giảm 2,33%, KDH giảm 2,25%, KHG giảm 2,25%, SCR giảm 2,18%, BCM giảm 2,09%, NTL giảm 2,05% là các cổ phiếu kém nhất trong rổ này, cùng với VHM, VIC giảm sàn.

Điều may mắn là trọng số ảnh hưởng của cổ phiếu bất động sản cũng chủ yếu là dồn vào VIC, VHM và VPL. Thêm nữa nhóm blue-chips nói chung không kém. Dù VN30-Index đang giảm tới 1,44% nhưng độ rộng lại khá cân bằng 13 mã tăng/15 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và vài trụ khác đang cố gắng cân bằng lại nhóm bất động sản. GAS tăng 3,82%, PLX tăng 1,64%, STB tăng 2,58%, BID tăng 1,33%, CTG, VCB cũng còn xanh. Ngoài ra MSN tăng 1,69%, GVR tăng 3,51% là hai mã cũng khá lớn. Dù vậy rổ VN30 đang có 13 cổ phiếu phải chốt ở giá thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất còn dư bán. Điều này phần nào phản ánh áp lực vẫn đang nghiêng về bên bán.

Một điểm tích cực khác là tuy chỉ số giảm khá sốc nhưng cổ phiếu thì không nhiều mã bị bán tháo. Trong 183 mã đỏ của VN-Index thì 95 mã đang giảm quá 1% nhưng chỉ một nửa số này xuất hiện thanh khoản vượt quá 10 tỷ đồng. Tới 81% thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất dồn vào 15 cổ phiếu có giao dịch cao nhất, với VIC và VHM dẫn đầu. Chứng khoán cũng đóng góp vào nhóm này với VIX giảm 3,32%, VCI giảm 2,3%, VND giảm 1,34%. Ngân hàng có ACB giảm 2,63%, HDB giảm 1,55%, SHB giảm 1,25%, TCB giảm 1,57%.

Hiện tượng phân hóa vẫn được duy trì cho thấy dòng tiền đang có lựa chọn giữa bối cảnh điểm số bị các trụ đè xuống. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm sáng nay vào khoảng 0,64/1 trong khi hôm 26/1 vừa qua VN-Index giảm 27 điểm tỷ lệ này chỉ là 0,28/1. Nếu khả năng duy trì phân hóa vẫn tiếp tục chiều nay và các cổ phiếu được nâng giá cao hơn mức đáy trong ngày, thị trường sẽ có khả năng thoát được ảnh hưởng từ trụ.

Ở phía tăng giá ngược dòng sáng nay giao dịch không quá sôi động nhưng cũng có 25 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng vượt 1%. Toàn sàn có 58 cổ phiếu tăng với biên độ này, thậm chí còn có thanh khoản không kém nhóm giảm. Cụ thể, 95 cổ phiếu giảm quá 1% chiếm 38,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE thì 58 mã tăng trên 1% chiếm 33,8%. Các blue-chips nổi bật trong số này như FPT, BID, STB, GAS, PLX, MSN, GVR, DGC. Ngoài ra có thể kể tới BSR tăng 5,58%, PVD tăng 6,14%, PNJ tăng 1,29%, POW tăng 1,43%, PVT tăng 3,65%...

Một điểm nhấn bất lợi là khối ngoại đang gia tăng áp lực đột biến. Chỉ riêng sàn HoSE sáng nay đã bị rút ròng hơn 1.300 tỷ đồng, chưa kể 75 tỷ nữa ở HNX và UpCOM. Khối này đã tăng đột biến quy mô bán ra với gần 5.695 tỷ đồng, mức cao nhất 25 phiên sáng trở lại đây. Giá trị bán ròng 1.300 tỷ thậm chí là kỷ lục 14 tuần liên tiếp trong các phiên sáng.

Những cổ phiếu bị xả ròng lớn nhất là VCB -214 tỷ, VNM -190,7 tỷ, PLX -123,4 tỷ, BID -119,3 tỷ, MWG -109 tỷ, ACB -97,1 tỷ, GVR -64,8 tỷ, VIC -63,7 tỷ, VCI -60,7 tỷ. Phía mua ròng có FPT +178,3 tỷ, PVD +65,7 tỷ, GAS +48,4 tỷ, MSN +29,9 tỷ.

VN-Index kết phiên sáng nay đã rơi xuống mức 1805,73 điểm, tức là chạm vào vùng kháng cự lịch sử 1800 điểm đã được phá vỡ hồi đầu năm 2026. Khả năng duy trì phân hóa khi chỉ số lùi lại vùng này được coi là nỗ lực bắt đáy và kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng.